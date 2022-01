Irán es el único país de Oriente Próximo que ha conservado su identidad y su idioma a pesar de la oleada de invasiones, como la de Alejandro Magno, y de revoluciones que ha sufrido. En zonas del norte de África se hablaba latín y ahora su idioma es el árabe; en Siria se impuso el griego pero también se habla árabe como sucede en Egipto. Sin embargo, en Irán los persas siempre han hablado su lengua. ¿Por qué? La clave está en el Shahnameh, una obra maestra de la literatura que contiene relatos sobre los reyes preislámicos en el país y sobre la cultura persa desde hace 3.000 años.

Este libro ha permitido a los iranís no solo preservar su lengua sino también parte de su cultura e identidad nacional. Para Lloyd Llewellyn Jones, Catedrático en la Universidad de Cardiff, “el Shahnameh es el alma de Irán”.

El libro es mitad mito y mitad épica histórica. Narra las hazañas heroicas de personajes en parte imaginarios y en parte históricos frente a las fuerzas humanas y divinas. “Es una interpretación poética de una serie de historias sobrenaturales, relatos históricos, historias de amor… Es el cuento para adultos más maravilloso que existe.”, afirma Narguess Farzad, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, en la serie documental 'Persia, la historia de Irán'.

El Shahnameh fue fue escrito por el poeta persa Ferdousi en el siglo X d.C. y se transmitió de generación en generación convirtiéndose en el mito nacional de Irán. Tardó 30 años en escribir el libro pero la fuerza narrativa de sus historias no se ha desvanecido 1.000 años después.

Entre el mito y la realidad

Ciro II el Grande fue un rey aqueménida de Persia y fundador del Imperio Persa. En el siglo XVI a.C. derrocó a los Medos y al pueblo Elamita y extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Su sucesor Darío I fue el verdadero arquitecto de la dinastía y construyó en el 515 a.C. la legendaria ciudad de Persépolis que fue invadida por los macedonios liderados por Alejandro Magno en el año 330 a.C. Alejandro el Grande saqueó las riquezas de Persépolis y quemó la ciudad. Su objetivo era eliminar la cuna de la cultura persa y aniquilar cualquier rastro de su identidad. Lo logró porque los reyes preislámicos desaparecieron por completo de la historia del país.

La antigua ciudad persa de Persépolis RTVE.es

Siglos más tarde, cuando los visitantes empezaron a vagar entre las ruinas, encontraron las estatuas de las peculiares bestias fantásticas y pensaron que fueron reyes mitológicos y no los Aqueménidas quienes habían gobernado el Imperio Persa. En el siglo X, Ferdousi recogió las historias de estos reyes de cuentos y las reflejó en el libro Shahnameh. En su imaginaria versión de la historia de Persia, no existe Darío como responsable de la construcción de Persépolis sino uno de sus reyes divinos: Jamshid. Este rey imaginario es también el responsable de la creación de año nuevo persa que incluso en la actualidad se celebra para rendir homenaje al comienzo de la primavera.

En la primera mitad del libro hay una especie de prefacio mitológico en el que no aparece ni la dinastía de los Aqueménidas ni la de los Partos, sus sucesores. Únicamente al final del libro se puede encontrar la historia real de reyes de verdad como Sapor I que perteneció a una dinastía de reyes autóctona persa llamada Sasánida. Los sasánidas permanecieron en el poder durante unos 200 años e hicieron frente a los Hunos y a los Turcos pero no resistieron a la Conquista musulmana. Fue el último Estado iraní previo a la llegada de los árabes. Según Ferdousi, los últimos reyes fueron víctimas de la decadencia lo que provocó el declive del Imperio Persa. Para Lloyd Llewellyn Jones, “el objetivo de Ferdousi cuando contaba las historias de los reyes sasánidas no era otro que mostrar al mundo que nada es eterno en la historia de Irán.”