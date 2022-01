El especialista en superhéroes y cómics, Javier Olivares Tolosa, autor del libro Lo que quizás no sabías de Superman o Superhéroes en Hollywood y youtuber con más medio millón de seguidores en “La botella de Kandor” propone una clasificación de las películas y series de Marvel de 2021. Ha sido en su espacio del programa de Radio Nacional de España Gente despierta. Recoge en esta lista desde una que califica de “aburridilla” hasta que otra señala que se debe ver no como una película sino como “un acontecimiento”.

De peor a mejor, recogemos a continuación algunas de sus reflexiones:

10 The Falcon and the Winter Soldier El nuevo capitán américa Sam Wilson y el antiguo soldado de invierno Bucky Barnes protagonizan la serie de Disney Plus Falcon and the Winter Soldier. Para el especialista en superhéroes es “bastante aburridilla” y añade que “está bien como serie, está bien hecha, está bien rodada, pero es que hay mucho texto”. Javier Olivares ha contado que los dos hacen un equipo en el que intentan “encontrar su hueco en el mundo, en el universo Marvel, ganarse un poco también el respeto y el favor de la gente”. Explica que se debe a que “están en un punto, después de la película de Avengers: Endgame, un poquito complicado, sobre todo por parte de Sam Wilson, Falcon, que no se cree merecedor al principio de esta serie de ser el nuevo portador del escudo del Capitán América, a pesar de que el propio Steve Rogers se lo entregaba en mano”.

9 Venom: Habrá matanza “Tengo sentimientos muy encontrados con Venom porque es un personaje que en los cómics mola mucho porque es muy violento, muy agresivo y aquí en la película está como muy flojito, muy light y muy cohibido todo. Así que no acabé de entrar en el humor”, ha contado Olivares. Una película que le “entretuvo y poco más. No puedo decir que me pareciera nada espectacular”. 01.29 min 'Venom: Habrá Matanza' llega pisando fuerte a los cines españoles Venom: Habrá matanza es la segunda parte donde “introducen al personaje Matanza, o Carnage en los cómics, es uno de los villanos de Spiderman más conocidos que hay y más violentos, porque es lo mismo que es Venom, que es un simbionte, pero en este caso es más violento, más agresivo, más asesino, se come a la gente ahí por todas partes y es muy espectacular”.

8 What if? “Hay mucha gente que por el tema de la animación ya no le ha dado una oportunidad y luego ha habido mucha gente que se la ha dado igualmente y ha dejado de verla”, así ha descrito el especialista en superhéroes de Gente despierta la recepción de What if en los espectadores. Se llevó “una pequeña decepción” porque de nueve episodios que tiene “buenos ha tenido tres y el resto han sido muy de relleno”. “En una serie de episodios cortitos y autoconclusivos te da una sensación como que les ha faltado algo de chicha, no han sabido utilizar bien a los personajes”. “Ha habido algo en esta serie que no ha acabado de conectar. De hecho es de las de las menos valoradas de Disney Plus, Marvel Studios, de este año”.

7 Viuda negra Esta película "tiene el problema de que llega a destiempo, es decir, esto no es un spoiler a estas alturas del universo Marvel, pero todo el mundo sabe que en la peli de Avengers: Endgame el personaje de Viuda Negra muere, se sacrifica por salvar a toda la humanidad para conseguir la gema del alma. Esta película es un flashback en sí misma porque te están contando la historia de origen de Viuda Negra. Es como que dices, la voy a ver, pero ya sé como acaba. No hay drama”. 01.29 min Scarlett Johansson y Florence Pugh brillan en 'Viuda Negra', el retorno de Marvel a los cines

6 Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos "El primer superhéroe asiático de Marvel Studios protagonizada por Simu Liu, que no lo conocía nadie, pero en esta película el tío se sale, está super gracioso, lo veo como el nuevo Jackie Chan y es una peli que mezcla las artes marciales con el misticismo y con los superhéroes”, ha destacado sobre Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. 02.41 min Días de Cine - 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' “Es una película muy divertida, tiene mucho humor, yo diría que demasiado en algunos momentos”, ha contado Olivares. “No es mi favorita de Marvel ni mucho menos, pero el experimento le sale bien. Lo que pasa es que no tan bien como para haber tenido la histeria colectiva que yo he visto con esta”. Considera que es “una película del 'montonet' y tirando para abajo. En Asia no ha funcionado mal tampoco y sobre todo ha gustado en Occidente”.

5 Los eternos “Tenía una papeleta importante porque hablamos de personajes que son prácticamente dioses y tenía que presentar ahí un poco el universo cósmico de Marvel”, se refiere a personajes como los celestiales o los desviantes. “Tienen mucha historia en los cómics y que nunca se habían visto en el cine. La papeleta importante que tenía era presentar tanto personaje en una película y que se pudiera entender. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Tiene un ritmo mucho más tranquilo que otras películas de Marvel. No van tanto a la comedia, no tanto a la ‘formulita’ típica que tiene esta compañía, sino que es una historia más seria y grandilocuente. Lo que pasa es que se ha dado tremendo ostión en taquilla. A día de hoy es la peli menos valorada también de Marvel Studios”. 22.34 min Gente despierta - Superhéroes - 'Los Eternos', un estreno con polémica - Escuchar ahora

4 WandaVision “Nos sorprendió” y “nos hizo devanarnos los sesos” en cada uno de los capítulos de esta serie de Marvel, ha destacado Javier Olivares sobre WandaVision. “Cada episodio tiene un cliffhanger, te lleva a pensar cosas. Es la serie con la que más nos hemos divertido los youtubers porque nos ha dado para unos debates, unas teorías y todas super locas que otras series no nos han dado. Además está muy bien la historia de amor de Wanda y de Visión en Westview. Han pasado cosas que son importantes para el futuro de Marvel”.

3 Loki Tom Hiddleston es “un valor seguro”, ha explicado Olivares sobre el actor que interpreta a Loki, el personaje da nombre a la serie, que “funciona muy bien en todas sus apariciones en el universo Marvel y darle una serie como protagonista ha permitido desarrollarlo mucho más, ver otros niveles emocionales del personaje, los secundarios de la serie son estupendos. Es que funciona todo muy bien y además el final de la serie abre unas posibilidades de cara al universo Marvel que son también tremendas”. El Loki de Tom Hiddleston, primer personaje bisexual en el cine de Marvel

2 Hawkeye “Ha funcionado muy bien por el personaje de Kate Bishop, es la nueva arquera de Marvel, por el enfoque que le han dado a Clint Barton, que es el antiguo Ojo de Halcón, por la dinámica entre los dos”, ha explicado sobre la serie Hawkeye y ha añadido “han vuelto a traer a Kingpin, al malo, a Wilson Grant Fisk”.