Receta de roscón de Reyes saludable y fitness de Petit Fit

¿A quién le apetece un Roscón de Reyes saludable y listo en apenas 10 minutos? Ya no hay excusas para los que no tienen tiempo, les da pereza o no saben cocinar porque esta receta no puede ser más sencilla. El roscón queda muy jugoso y la “nata” espectacular. Con mis indicaciones os saldrá un roscón pequeñito, así podéis hacer varios y rellenarlos de diferentes cosas.

Honestamente el mejor regalo de Reyes sería comer este roscón cada día.