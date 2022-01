Els Mossos i la Guardia Urbana reforcen el dispositiu de Cap d'Any

Les festes il·legals i els botellots estan en el centre de les mirades de la nit de Cap d’Any després que el TSJC acordés mantenir el tancament de l’oci nocturn. El dispositiu policial posarà enguany el focus en les aglomeracions al carrer. Per fer-ho preveu uns 200 agents i 52 controls a tot el territori. Una previsió insuficient, segons els sindicats. Asseguren que no té en compte l'impacte de la sisena onada en la plantilla.

Interior habilita un dispositiu especial per Cap d'Any | Nuria Alcalá

El dispositiu, coordinat amb les policies locals desplegarà en total 200 agents i 52 controls d’alcohol i drogues, del tot insuficient segons el portaveu d’USP, Albert Palacio, que es mostra especialment preocupat per la violència que està rebent el cos .

Els sindicats dels cossos policials reconeixen, però, que no tenen capacitat per centrar els esforços a imposar sancions aquesta nit de Cap d'Any. I és que el control de les restriccions topa amb un període de vacances de la plantilla i un índex de contagis, asseguren, elevat dins del cos Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL en declaracions a Ràdio 4 .

Quines restriccions hi haurà aquest Nadal a Catalunya?

El Departament d’Interior ha plantejat un dispositiu especial destinat a garantir l’ús adequat dels espais públics, evitar l’ocupació massiva derivada de les restriccions i la prevenció de les festes no autoritzades que puguin provocar aglomeracions.

Sense capacitat de resposta per la covid

La Urbana informa que reforçarà també el dispositiu específic per al control de festes il·legals, incloent-hi el monitoratge de les xarxes socials "per a detectar possibles convocatòries". Intensificarà també el control en els establiments de conveniència perquè "compleixin la normativa de venda d'alcohol i de tancament". Transports Metropolitans de Barcelona, allargarà la circulació de Metro, FGC i TRAM fins a les dues de la matinada.

Un dispositiu policial especial vetllarà per evitar les aglomeracions per Cap d'Any

La restauració tindrà mitja hora més

Els restaurants hauran de córrer per aconseguir buidar els establiments abans del toc de queda. Malgrat tot, finalment han rebut el permís de la Generalitat perquè aquesta nit puguin allargar mitja hora més, fins a la 1 de la matinada, l’hora per desallotjar els seus clients.

Els restauradors, malgrat tot, es resignen a les restriccions del 50% d’aforament. La patronal de l’oci nocturn, FECASARM calcula que les pèrdues seran de 90 milions al conjunt de Catalunya. Dins la limitació, la patronal creu que s'ompliran bona part de les places disponibles. A Sitges, per exemple, els sopars dels grans hotels estaran quasi plens gràcies a una revifada de reserves d'última hora. Altres, fins i tot els més prestigiosos amb estrella Michelin, han optat pels menjars per emportar per acabar de fer calaix.