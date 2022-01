Francis es una mujer territorial; de su familia, de su huerto y de Puertollano. Su relación se había estancado y después de que HIT decidiera poner tierra de por medio, se despide de él con una frase tan demoledora como esperanzadora: "No te voy a esperar, tampoco voy a hacer nada especial para no esperarte, simplemente voy a seguir".

“@LaLarralde Marta eres una maravillosa actriz. Me encantó toda tu interpretación en la serie. Y tú personaje Francis me parece una mujer increíble. Pensé que iba acabar en boda con Hugo, y normal que no, no puede con un Hugo tan roto. Primero que se recomponga #HITMeLaPone“