'HIT' despide su temporada 2 con la crítica y el público en el bolsillo

'HIT', la serie protagonizada por Daniel Grao se ha metido a la crítica y al público en el bolsillo. "Reinicio" ponía punto y final a la segunda temporada que ya presume de ser muy piropeada. Racismo, bullying, extremismos, homofobia, violencia machista y un largo etc de temas han puesto a 'HIT' en el disparadero de la crítica, que la considera "un gran ejemplo de servicio público", como afirma Marcos Méndez ('Vertele').

La crudeza con la que los guionistas han tratado los problemas más comunes de los adolescentes en las aulas, la brava interpretación de Daniel Grao como HIT y el talento de la nueva cantera de actores han tenido que ver en el éxito. "Series como 'HIT' son esenciales si se quiere que el público joven vea en Televisión Española una ventana en la que verse reflejado y a la que poder asomarse", comenta Natalia Marcos ('El País').

En esta nueva tanda de capítulos, Hugo cambia Madrid por Puertollano y la ESO por un grado de FP Básica . Un cambio drástico que Joaquín Oristrell , creador, director y guionista , no quiso dejar escapar. "Era importante salir de lo urbano , del componente que -se supone- motiva conductas agresivas [...] Cuando buceas ahí te das cuenta de que hay historias en todas partes, e historias de chavales que merecen ser contadas " , ha destacado Oristrell . Algo que también destaca Natalia Marcos ('El País') : "El entorno en el que se ha desarrollado esta segunda temporada es la vida diaria para millones de personas" .

A HIT le costó ganarse la confianza de los profesores, de los padres y sobre todo de los alumnos, pero lo consiguió a base de perseverancia y pasión por su trabajo . Después de una temporada tan cañera, parecía arriesgado salir de la M30 para contar otra realidad, la de un pueblo de Ciudad Real . Pero ha sido todo un acierto. "Cambiar de alumnos, de centro y de ciudad ha permitido que las historias no se repitan y las tramas exploren nuevos mundos" , dice Mike Medianoche ('Bluper') .

Grandes personajes y tramas

HIT es un tipo orgulloso, sin pelos en la lengua y egocéntrico. Es de esos malos de las series a los que los espectadores acaban admirando, y a quien se le permiten ciertas licencias. "A HIT lo amas o lo odias", dijo un día su creador Joaquín Oristrell. Y es todas estas cosas gracias a la interpretación del veterano Daniel Grao, que desde la primera temporada se metió al público en el bolsillo. "El personaje de HIT tiene mucho más por dar con un enorme Daniel Grao y mucha cantera de actores jóvenes por descubrir", afirma Sergio Navarro ('Fórmula TV').

A lo largo de los capítulos, hemos descubierto que HIT no es ni de lejos lo que aparenta. "Nos venía bien sacar a HIT de su zona de confort para llevarle a un sitio más hostil, y que se convirtiera en un hombre de pueblo", ha afirmado Oristrell. Es un personaje lleno de capas, y parece que aún quedan muchas por levantar.

Otro de los puntos fuertes de la serie son los chavales: Matt, Karmen, Chelo, Teo, Román, Paula, Dan, Lucía y Jota se han ganado el cariño de los fans siendo cada uno protagonistas de un capítulo. Una de las escenas más aplaudidas de la temporada fue la agresión homófoba que sufrió Jota, bajo la actuación de Manuel Soler. "Jota me ha tocado la fibra porque me he sentido identificado con él [...] En mi caso, yo ni siquiera era capaz de verbalizar mi orientación sexual a su edad", se sincera Mike Medianoche ('Bluper'). Y su compañero Juanma Fernández ('Bluper') añade: "Muchas veces nos olvidamos de lo difícil que es ser un niño LGTBIQ+ en un pueblo".