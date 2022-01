'HIT': el agridulce final de uno de los alumnos en el capítulo 9

La relación entre Lucía y Dan ha causado furor en las redes sociales desde los primeros capítulos. Por eso, el beso entre elles, ha sido uno de los grandes momentos del capítulo 9, "Corazón", y uno de los más esperados de la temporada 2.

“Esta temporada es brutal, en el capítulo de hoy han conseguido que me emocione viendo al grupo tan unido, que sienta coraje al ver como la madre de Dan la manipula, me he enamorado de la poesía de Dan y he sentido mucha pena con su partida. Sólo HIT consigue eso #HitCorazón“