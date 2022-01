Si algo nos encanta de 'HIT' son los temazos que suenan en cada capítulo para emocionarnos y dar ritmo a las historias de los personajes. A esta serie de adolescentes, que está a punto de poner fin a su segunda temporada, no puede faltarle una buena lista de imprescindibles en Spotify. Así, los más fans de la serie pueden disfrutar de lo que ocurre en el IES León Felipe, el instituto de Puertollano donde se ha instalado Hugo Ibarra Toledo para luchar contra el fracaso escolar.

Sus nuevos alumnos, conflictivos y rebeldes, le están haciendo afrontar grandes retos esta segunda temporada. El profesor se está dejando la piel para que estos jóvenes le escuchen. Pero lo que sí van a escuchar nuestros protagonistas cada jueves es esta pedazo de playlist que incluye los temas de la primera temporada, y a la que iremos añadiendo los temas que sonarán los próximos capítulos de la nueva temporada.

Nuestra playlist ya cuenta con grandes canciones: "Golpe Maestro" de Vetusta Morla y "Nos vamos a comer el mundo" de Juancho Marqués. También tiene temas de Dorian, Cruz Cafuné y Fink. Una lista alternativa a la que fuimos añadiendo también, temas que nos recomendaron algunos grupos o cantantes, como "Mala Cara" de Lola Índigo.

2. Season Of The Witch, de Donovan

En el capítulo 8, "Resistencia", Karmen ha demostrado ser una gran líder . En la reunión de los empleados de la fábrica con el representante de la empresa para tratar las condiciones del despido, Karmen ha conseguido dar un giro en la negociación con un discurso de lo más convincente . Hugo se sentía orgulloso de su alumna y, en cambio, no tanto de sí mismo. La llegada del ex de Francis, Samir, ha puesto en jaque su relación, y ha sido el protagonizado un ataque de celos. ¡ Escucha la música de este capítulazo !

3. " El día que no", de Amparanoia

En esta nueva entrega, " Pertenencia ", los espectadores han podido conocer un poquito más a Román . Durante la actividad extraescolar que HIT organiza para los alumnos con el fin de que interactúen con la comunidad local y trabaje en la inclusión, este alumno con inclinaciones violentas se da cuenta de que está lleno de odio y sus amigos no le ayudan a ser mejor persona . Además, hemos celebrado Nochevieja con la gente de Puertollano. Un evento como este necesita ¡ la mejor música !

3. "End of time", de Wildcrow

En una gala, no puede faltar la música . Además de villancicos, han sonado ¡grandes temazos!

En el capítulo 6, "Autoestima", que ya está disponible en RTVE Play , Hugo Ibarra Toledo intenta convencer al director y al resto de profesores que los chicos de la FP Básica de Puertollano no son lo que reflejan sus notas. Los alumnos tienen, gracias a HIT , la oportunidad de subir nota y demostrar lo que valen. Después de varias propuestas, que no terminan de convencer al profesor, Paula da una idea más que atractiva: ofrecer a padres y profesores una gala en la que los alumnos de la clase de HIT serán los protagonistas .

3. Break Me Down, de Lice

"Consiento", capítulo 3

En e capítulo 3 de la temporada 2, Hugo Ibarra Toledo se ha acercado un poco más a sus alumnos, y hasta Teo ha dejado de boicotear sus clases. Mientras, un nuevo personaje llega Puertollano. Vicen, el padre del bebé de Lucía, reaparece en la vida de la joven para convencerla de que abandone el instituto y se vaya con él. La historia que hay detrás del embarazo de la joven, sale a la luz en una dinámica en torno al "consentimiento" que propone HIT a sus alumnos. Estos son todos los temas que han sonado en esta tercera entrega.

1. "Traidora", de Jxta Martín

2. "Nuevo mundo", de Fuel Fandango (feat. Juancho Marqués)

3. "El Árbol que despierta", de Andrés Berzosa

4. "Qué le voy a hacer”, de Skechi

5. " Perreo a lo loco", de Rodrigo Puerta, Joann Sterchi, Alejandro Wilson