El capítulo final de la temporada 2 de 'HIT' ya está disponible en RTVE Play. El traslado al mundo rural, un nuevo curso y nueve alumnos han sido el último reto de Hugo Ibarra Toledo. Sin embargo, las ganas y la ilusión con las que empezó este nuevo proyecto, profesional y de vida, se han desvanecido tras el agridulce final de une de sus alumnes: Dan. El capítulo 9 dejaba a los espectadores con el "Corazón" -título que daba nombre al capítulo- roto.

El broche final a esta temporada, que ya se ha ganado el aplauso de la crítica, lo pone un episodio en el que se cierran algunas las tramas que quedaron pendientes: Matt y la red yihadista, la muerte inesperada de Dan o la relación sentimental entre Francis y Hugo. Pero además, descubrimos cómo ha sido el verano en Puertollano para los chicos y para HIT.

El fantasma del alcohol, ¡al acecho!

Después de la muerte Dan, HIT cae una profunda depresión. Su relación con Francis no da pasos hacia adelante y el fantasma del alcohol le acecha con más fuerza que nunca. Ha pasado todo un verano y el profesor no consigue salir adelante, y Francis y Maya ya no saben qué hacer. Hugo, consciente de que ha vuelto a perder los papeles, anuncia a sus compañeros y alumnos que no quiere seguir con la docencia.

“¡Te queremos Dan! A veces esperamos demasiado tiempo para vivir como realmente queremos ��#HitCorazón pic.twitter.com/pVZmssNdPG“ — Grupo Ganga (@GrupoGanga) December 16, 2021

La noticia cae como un jarro de agua fría para los alumnos de FP del León Felipe, que contaban con la ayuda e inspiración de su profesor para motivarles para el próximo curso. Un último acontecimiento y la importante dosis de realidad de los chicos harán que HIT recupere las esperanzas y la ilusión por la profesión que tanto ama.

“NUEVA PROMO �� El último capítulo de la temporada ya está aquí y va a temblar Puertollano ��



El próximo jueves en @La1_tve de @rtve #HIT2 pic.twitter.com/V2neQ9eOSV“ — Grupo Ganga (@GrupoGanga) December 18, 2021

No habrá descanso en "Reinicio", que hasta en los últimos minutos del capítulo seguirá sorprendiendo. ¡Disfruta de este y otros contenidos de entretenimiento en RTVE Play!