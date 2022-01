Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y, con ellas, las comidas y cenas familiares. Toca planear bien qué vamos a servir a nuestros comensales para dejarlos sin palabras, pero claro, no todo vale. Poner en el plato una carne insípida, cruda o mal preparada puede llevarnos al efecto contrario, sorprender, pero para mal. El cocinero Sergio Fernández lo sabe y, por ello, ha traído a España Directo unos trucos para preparar lechazo asado o a la parrilla y que quede rico, jugoso y crujiente.

Preparar un lechazo asado puede ser aparentemente sencillo. Sin embargo, tiene algunos trucos que pueden llevarnos a obtener un resultado excelente si los ponemos en práctica. El primero, es utilizar una base de barro para cocinar esta carne. Este material es neutro y con él evitaremos que el sabor se transmita, logrando así que el lechazo tenga el sabor más puro posible. Otro elemento clave es no bañar esta carne en vino y agua. Hay veces que nos pasamos echando vino porque creemos que potenciará su sabor, pero nada más lejos. Lo mejor es incorporar solo un poquito de sal y medio vaso de agua y meterlo directamente en el horno a 200 grados. Esta cantidad de líquido es la justa para que se vaya evaporando poco a poco y el lechazo quede con poco jugo por abajo y muy crujiente por arriba. Así que, recuerda este mantra: queremos asar nuestra elaboración, no hervirla, ni quemarla.

Opción a la parrilla

Si no quieres optar por un plato al horno porque te apetece más a la parrilla, estás de suerte, porque Sergio Fernández también ha traído trucos para esa modalidad. Lo primero que debemos comprobar es que las ascuas estén al rojo vivo, hay que tener paciencia y no desesperar. Una vez que se ha conseguido ese punto, entonces echamos las chuletillas con un poco de sal. No hay que marearlas, hay que dejarlas hacer por un lado, poco a poco, y darles la vuelta.