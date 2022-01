La pandèmia ha accentuat la demanda de consultes de salut mental. Els professionals denuncien que la xarxa pública està infradotada i que això provoca que es receptin més psicofàrmacs perquè no hi ha recursos per fer teràpia. Avui comença al Parlament el ple monogràfic sobre salut mental.

La salut mental representa un 5% de la despesa sanitària

La llista d'espera per una consulta al psicòleg és de 3 a 4 mesos. La Patrícia, psicòloga clínica d'un centre de salut mental infantojuvenil de Barcelona, assegura que no donen l'abast amb només 45 minuts de visita per pacient.



“Anem apretats perquè les situacions requereixen temps. A menys recursos, més consum de psicofàrmacs, perquè alguna resposta has de donar”

Per treballar a la sanitat pública cal tenir l'especialitat en psicologia clínica. Per aquest any vinent hi ha convocades 204 places a tota Espanya. A Catalunya en toquen 45.

Òscar Pino, del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, assegura que es jubila més gent de la que ve a treballar al sector. A Catalunya hi ha 10 psicòlegs per 100.000 habitants.