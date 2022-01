La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha avançat que "les negociacions pel pressupost van bé" i que "aquesta setmana" anunciaran un acord pels pressupostos de la Generalitat pel 2022. En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Albiach ha avançat algunes de les partides que han incorporat gràcies a la negociació: "S'han inclòs 80 milions d'euros per la salut mental o 50 milions per al dentista públic".

La presidenta del grup d'En Comú Podem ha assegurat que l'acord és "amb Esquerra i amb el president Pere Aragonès i, per tant, amb tot el govern".

"Si fos per Junts no tindríem pressupostos" Amb relació a la negociació dels pressupostos, Jéssica Albiach, ha confirmat ha negociat directament amb el president Aragonès i amb el conseller d'Economia i membre de Junts per Catalunya, Jaume Giró. Albiach detalla que hi ha hagut converses gairebé diàries: "No és cap misteri que Junts és una força polifònica i si fos per a ells no tindríem pressupostos, ni de l'Estat, ni a l'Ajuntament de Barcelona, ni a Catalunya". “��️ "Junts és una força polifònica. Si fos per ells, no tindríem pressupostos".



Albiach ha afegit que la partida pel projecte del Hard Rock hi és, però que continuaran treballant per "ensorrar" el projecte.

"Ens cal un pacte nacional per la llengua" Albiach considera que la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà es basa en la llei Wert, ja està derogada i cal nova jurisprudència basada en la nova llei Celaá. I va més enllà, dient que el govern de l'Estat ja ha dit que no exigirà el compliment de la sentència: "No hem de fer un ús partidista de la llengua. El Govern de la Generalitat ha de buscar totes les vies jurídiques i judicials un pacte nacional per la llengua".



Albiach ha recordat que han aconseguit 40 milions pel foment del català, pel Consorci de normalització lingüística, el doblatge i la subtitulació o a les tecnologies