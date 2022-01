La muerte de Manolo Santana, este sábado 11 de diciembre, se produce tan solo seis meses después de la muerte de su exmujer, Mila Ximénez, y es el segundo golpe emocional que sufre Alba, la hija de ambos en este breve espacio de tiempo. El tenista padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía años, y su última aparición en público había provocado una gran preocupación a sus amigos y seguidores que vieron que apenas podía mantenerse erguido. Fue en septiembre de 2021, en Mutua Madrid Open.

Manolo Santana y Claudia Rodriguez en el Masters Series Madrid 2021 en Madrid GTRES

Estaba muy delgado y caminaba ayudado por su actual mujer, Claudia Rodríguez. Manolo Santana tenía 83 años, los mismos que la reina Beatriz de Holanda, pero su declive físico era alarmante. Repasando las fotografías de las últimas veces que se dejó ver en público se aprecia un cambio en 2017. A partir de entonces, el tenista fue perdiendo peso y se fue encorvando más.

Estuvo trabajando como director del Masters de Madrid hasta 2017, año en el que su estado de salud era delicado y le sustituyó Feliciano López. Pero siguió muy vinculado al tenis, sin perderse un partido o rueda de prensa de Rafael Nadal en el torneo madrileño, del que ha sido Director Honorífico hasta el final.

Manolo Santana en el Masters Series Madrid 2021 de Madrid GTRES

Cuando murió Mila Ximénez se dijo que su entorno quiso ocultarle la noticia, consciente de lo tensa que era la relación entre ambos. Estuvieron casados de 1983 a 1986 y desde que se separaron mantuvieron una guerra aireada por la prensa rosa. Pero no es cierto que no lo supiera. ABC desmintió aquellos rumores y confirmó que el tenista era "consciente de la muerte de Mila pues lee los mensajes de los periodistas que buscan su primera reacción. Aunque ha decidido no responder a ninguna de las llamadas ni de los whatsapp que se acumulan en su teléfono móvil, lo cierto es que no bloquea ni restringe. Una reacción que no sorprende, pues rara ha sido la ocasión en la que Santana se ha pronunciado sobre su ex".

“¡Manolo Santana a sus 83 años sigue sintiendo la pasión por el tenis y practicándolo habitualmente! Hace 55 años que triunfó en @Wimbledon #Wimbledon2021 #Wimbledon #leyenda #idolo! Amig@s de Twitter, creo que Manolo merece que este vídeo lo hagamos viral ��❤️ pic.twitter.com/BvpeDEZPSl“ — Alex Corretja (@AlexCorretja74) July 11, 2021

Mucho se habló y escribió entonces sobre su estado de salud, y por eso sorprendió a todos la publicación de unas imágenes de Santana jugando al tenis. Las compartió el tenista Álex Corretja en su perfil de Twitter. "Manolo Santana, a sus 83 años, ¡sigue sintiendo la pasión por el tenis y practicándolo habitualmente! Hace 55 años que triunfó en Wimbledon", escribía el deportista y marido de la modelo y empresaria Martina Klein. Corretja quiso ayudar a su ídolo y pidió a sus seguidores que 'moviesen' el vídeo en las redes sociales para que todos vieran que Santana estaba en forma. "Amig@s de Twitter, creo que Manolo merece que este vídeo lo hagamos viral". Dicho y hecho: deportistas, famosos y medios de comunicación se hicieron eco de las imágenes y se hizo viral en pocas horas. Lo mismo que hoy: todos despiden a Manolo Santana, un mito del tenis