Hay tres palabras que siempre salen de la boca de quienes recuerdan a Enrique Urquijo: sensible, frágil y vulnerable. Una persona que no era de este mundo, como decía siempre su hermano Álvaro Urquijo, capaz de sentir las cosas con una intensidad inabarcable. Cada palabra de dolor que escribía en sus canciones traspasaba su cuerpo. Se quedaba "en pelotas" sobre el escenario y desnudaba sus emociones que a quema ropa.

Lo cuentan quienes conocieron de cerca esa faceta íntima del compositor madrileño. Amigos de infancia, profesores de colegio, sus hermanos, los compañeros de banda y vida o quien fue su terapeuta durante años. Sus testimonios descubren la cara más humana del músico y sus vulnerabilidades en Enrique Urquijo. Volver a ser un niño (2021), la nueva producción documental de Imprescindibles que puedes ver en RTVE Play.

Adiós tristeza: sus últimas horas

Su alta voluntaria se registró un 15 de noviembre. Algo que pidió el propio Enrique. Como estuvo menos del tiempo por el que pagó, le reembolsaron un dinero. Ese fue el principio del fin. "Se vio en la calle, con dinero en mano, con documentación, cosa que no tenía desde hacía un año", cuenta su hermano Álvaro. Con ese remanente fue a visitar a su camello en un piso del barrio de Malasaña.

Conocedores de sus viejas andanzas, su hermano y Pía Minchot, su entonces pareja, alertaron a la policía. Pero sin una orden, los agentes no podían entrar en el piso en el que sospechaban se encontraba Enrique. "Yo estaba tocando fuera de Madrid y no me lo podía quitar de la cabeza. Cuando terminamos el concierto, tras la última canción me llamó mi mujer. Solo dijo 'Álvaro, ha pasado' y un largo silencio. Me quedé destrozado", recuerda su hermano.

Enrique Urquijo había muerto. La noticia corrió muy rápido entre la prensa y en unas horas su familia había sido informada de lo sucedido. Después llegaron las especulaciones, las preguntas sobre cómo había llegado el cuerpo sin vida al portal, si había muerto allí o alguien dentro del piso en el que estaba consumiento, asustado tras su sobredosis, cargó con él hasta allí, donde dejó el cuerpo.