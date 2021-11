A pocas horas del cierre de la Cumbre de Glasgow COP26 y mientras continúan las prorrogadas negaciones políticas, el programa Por tres razones de Radio Nacional ha reunido a diferentes voces como especialistas, científicos y activistas para analizar la situación en la que se encuentra la lucha contra el cambio climático, el papel que pueden ejercer la sociedad y los gobiernos.

“La COP es el reflejo del mundo y eso es lo bueno que veo. Las cartas nos la jugamos ahí, porque si nos juntamos solo los que defendemos un punto de vista, claro que saldremos ganando, pero no nos escucharán”, ha descrito César García Aranda, embajador del Pacto Europeo por el Clima. A lo que Eduardo Alonso Arechaga, portavoz del Consejo de la Juventud de España, ha apuntado “no diría tanto que la COP es el reflejo del mundo, sino el reflejo del poder del mundo. Al final a mí lo que me sorprendió, sobre todo al entrar, es que veías constantemente hombres de traje y dices esta es la realidad de la sociedad mundial, de la población. Hombres de traje decidiendo en muchos casos sobre combustibles fósiles y sobre empresas que al final es lo que más se veía. Echamos mucho en falta, mucha más diversidad en las personas y en la gente que estaba representada allí”

“"En las #COPs no se ve que hay más actores. No solo están políticos y países, también las ciudades. Son las que pueden tomar medidas inmediatas"@cg_aranda profesor de @La_UPMy



��

��DIRECTO https://t.co/KS3YXqiqca



▶️PODCAST https://t.co/QCbMkQtadE pic.twitter.com/plhlRGqhG6“ — Por tres razones (@x3razonesRNE) November 12, 2021

“Lo primero que debemos intentar es que la gente no se rinda. Es que lo que no estamos a tiempo es de no hacer nada, porque si no hacemos nada, está seguro que la temperatura aumentará dos o tres e incluso según que escenarios cuatro grados. Por tanto, pese a todos los resultados que hemos de dar a conocer, eso sí, hemos de convocar, hemos de llamar a la acción, no a la inacción”, ha señalado María del Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona.

52.46 min Por tres razones - "Quedan 353 días para luchar contra el cambio climático" - Escuchar ahora

La situación “en el Mediterráneo es muchísimo más compleja de lo que es la media mundial. Está considerado casi como uno de los segundos puntos más conflictivos del planeta debido al cambio climático”, ha advertido la catedrática. “Consecuencias como pueden ser esta subida del nivel del mar, los temporales, que lo que puede producir es una pérdida de playas, no solamente ya aquí en el litoral mediterráneo español, sino en otras partes del Mediterráneo, que además viven del turismo”.

“Un agente clave son las ciudades en las que nosotros vivimos y nos desarrollamos, más de la mitad de la población ya viven en ciudades. Por tanto, también tenemos una gran capacidad de actuar y de recibir también las actuaciones que pueden implementar las administraciones o las empresas realmente que redundan en nuestro beneficio”, ha señalado el embajador del Pacto Europeo por el Clima. Uno de los focos para luchar contra el cambio climático ha explicado que reside en ser más eficientes energéticamente por ejemplo en los transportes, la alimentación o consumo de agua o de suelo.

“"El IPCC tiene un enfoque nuevo, el próximo informe se ha puesto en contexto con temas de género, agua, desarrollo o diversidad"@l_diaz_anadon, catedrática en Política de Cambio Climático @Cambridge_Uni



��

��DIRECTO https://t.co/KS3YXqiqca



▶️PODCAST https://t.co/QCbMkQtadE pic.twitter.com/0nGlOcXY7H“ — Por tres razones (@x3razonesRNE) November 12, 2021

Sobre el papel de los gobiernos, Laura Díaz Anadón, Directora del Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance de la Universidad de Cambridge, ha explicado que “es esencial que los gobiernos faciliten esta transición, porque no vamos a conseguir reducir las emisiones para el año 2030 un 50 por ciento como como nos pide el informe del IPCC del Grupo de Trabajo 1”.

“Quedan 353 días restantes que no son COP para luchar contra el cambio climático”, ha concluido Diego Ferraz de Fridays for Future.