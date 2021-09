Cuéntame...

..tú que has vivido...

..el despertar de un tiempo que nos cambio.

Volverás...

..a ser un niño,...

..al recordar las largas tardes de sol.

Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar...

..cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad.

Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad.

Sentirás...

..el dulce abrazo...

..de aquellos padres que dieron todo por ti.

El sabor...

..del primer beso,...

..todos los sueños que tú querías cumplir.

Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar...

..cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad.

Hoy podré,...

Hoy podré,... ..junto a ti,...

..evocar,...

..evocar,... ..nuestro ayer...

..cuéntame,...

..cuéntame,... ..como fue,

..háblame, de aquellos días,...

Háblame, de aquellos días,...

Háblame, de aquellos días,...

Háblame...

Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido...

(En 1968 yo tenía 8 años, ahora dicen que en 1968...

..fue un año revolucionario y lo fue por lo menos para mí).

(En esa época yo no estaba para revoluciones...

..me preocupaban otras cosas, por ejemplo, que el pobre fugitivo

..estuviera siempre huyendo cuando no había matado a nadie).

(También me preocupaba que el televisor que mi padre compró...

..no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión).

(A papá le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud...

..y mamá quería que hubiera salud, paz y trabajo).

(Mis padres habían pasado muchas estrecheces, mi abuela aún más).

(Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras).

(Toni, mi hermano mayor, a éste lo único que le preocupaba...

..era la música, las chicas y el acné juvenil).

¡A cenar!

Niño, a cenar.

¡Nene, a cenar! (Antes de que tuviéramos televisión

..todavía se hablaba en la mesa, bueno, hablaba mi padre...

..y los demás respondíamos). Y la niña, ¿qué? ¿Viene o no viene?

Se habrá retrasado. Anda, vamos, que se enfría la sopa.

¿Por qué nunca podemos cenar todos juntos?

(Inés, mi hermana mayor, se pasaba la vida despidiéndose del novio).

(No entendía por qué tardaban tanto en despedirse).

Hola. Llego tarde, lo siento. Raro sería que llegaras a la hora.

¿Y esa falda, ha vuelto a encoger? Es la moda.

Hay modas y modas. Abuela, no empieces.

La abuela tiene razón.

¿Cuándo van a traer la televisión? El viernes.

¿Y cómo es, papá? ¿La televisión? Pues es muy hermosa,

..tiene una pantalla gris muy grande 4 botones a la derecha,

..pesa mucho, parece buena. Ah, y tiene UHF.

¿De verdad? Claro, dos canales.

¿Y cuándo van a colocar la antena? Cuando la traigan.

No sé cómo la vais a pagar. La vamos a pagar a plazos.

Las cosas se compran cuando se tiene dinero.

Toni, me estás poniendo nervioso, ¿te has quedado mudo?

Toni quita las noticias y pone música.

No ha acabado el parte. Ya ha acabado.

Todavía no han dado los toros. Ponme el parte y siéntate.

Qué manía de escuchar la crónica taurina en la comida.

Yo siempre escucho los toros. Y yo a Los Bravos.

¿No los puedes escuchar luego? No, que se está acabando...

..y están en el Price en concierto. Toma, escúchalo.

¿Con esto de fondo? ¡Pues no se escucha Los Bravos!

(Así era mi familia en 1968. Al recordar me parece estar hablando

..de otra gente y de otro país y no han pasado tantos años...

..pero todos hemos cambiado tanto en tan poco tiempo...

..que hasta mi familia me parece irreconocible).

(Luis era mi mejor amigo, era miope y casi siempre estaba enfermo...

..Luis y yo éramos los enclenques de la clase...

..pero estábamos a punto de convertirnos en súper hombres...

..a partir de ahora nadie se atrevería a meterse con nosotros)

¿Notas algo? Creo que tengo más volumen.

Estás igual que ayer. No se nota la diferencia...

..hasta dentro de dos semanas. Aquí lo dice: "Gracias a la tensión

..dinámica de la definición del volumen de la musculatura...

..se irá desarrollando progresivamente".

Mira, la señora Felisa. Vamos.

Señora Felisa. -¿Qué pasa?

¿Otra vez el Domund?

Nos las ha dejado D. Venancio para las obras de la parroquia.

No llevo suelto. Podría echar un billete de 500.

Como le caiga la gotera encima luego no se queje.

(Los dos): ¡Roñosa!

¿Qué te pasa?

Me ha dicho que no me la da. ¿Por qué?

Dice que están todas dadas pero es mentira.

Había 4 en su despacho, las he visto y encima me ha dicho...

..que nunca ve a mi madre en misa, peor para él...

..seguro que yo conseguía más dinero que nadie.

Puedes pedir con nosotros. -No, quiero una hucha para mí.

Macho, hacemos músculos. Mira. Que no me da la gana.

Ya no quiero hucha aunque me diga mañana que me la da.

¿Cambiamos repes?

¿Quieres el de Gertru? Sí, pero no le tengo repe...

..porque sale muy poco. Te lo cambio por Gárate.

Está bien. No me importa no tener hucha...

..mejor para mí. Me voy a casa. Prefiero no tener hucha.

(La madre de mi amigo era una madre soltera...

..pero en el barrio, todo el mundo pensaba lo peor).

(Cuando iba al mercado, la gente se apartaba un poco de ella

..pero yo era amigo de su hijo que se llamaba Josete...

..y jugaba mejor que nadie a las chapas).

No le han dado la hucha por lo de su madre.

Las prostitutas no creen en Dios. Las que no creen son las putas...

..pero las prostitutas sí. Mi hermana dice que sólo son...

..cotilleos de la gente.

Mi madre le dijo a mi padre que como volviera a mirarla se iba a acordar.

(Hubiera echado dinero de haberlo tenido con tal de quedar bien...

..con D. Venancio y es que era un cura que imponía respeto a todos)

Pero, Arturo, que pone aquí 3.000 duros de cables.

Hay que cablear toda la iglesia, poner enchufes, instalar la megafonía

Estoy por quitarla aunque me quede afónico.

¿Y va a decir la misa por señas?

¿De dónde salen estos 5.000 duros? -Los materiales, la mano de obra...

..el tejado... Le he hecho precio de coste.

¿Precio de coste? -Le rebajaré las 300.

¿Pero qué porquería de rebaja es ésa? Me tiene que bajar el 10% del total.

¡Me va a llevar a la ruina! -Y no me regatee...

..que no es de buen cristiano. -Su iglesia me va a costar dinero.

¿Mi iglesia? ¿Usted cree que yo soy el Papa?

El 5% y no se hable más, tengo mi familia, dos hijos...

Hecho.

¿Qué pasa? -Nos dijo que viniéramos por la hucha

¡Ah! ¿Chinito o negrito? -Negrito.

Chinito.

¿Adónde vais ahora? -A la calle a pedir.

¿Y por qué no empezáis con este señor tan amable?

¿Pretende llevarme a la ruina? -¿No les va a dar 5 duros a cada una?

Está bien.

Adiós. -Que Dios se lo pague.

Así se ganan el cielo los buenos cristianos.

"La sociedad española de Radiodifusión presenta...

Música.

.."Ama Rosa".

"Con la gran compañía de actores de Radio Madrid...

..y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano

..Doroteo Martín".

(En aquella época aún había en los barrios personajes pintorescos

..como el Cervan que oía radionovelas y que soñaba con el día

..que volviera el rey porque era monárquico tremendo).

(La gente contaba que su novia le dejó y se volvió un poco loco).

¡Soy ama Rosa, quiéreme, hijo mío! Sí, te querré siempre.

A ver si tenemos un poquito de respeto.

¿Estás segura? -En el extranjero todas.

¿Y vienen con instrucciones? -Es que estaban en francés.

Igual es peligroso. -¿No te he dicho que en el extranjero

..se las toman todas? Además las venden en la farmacia.

¿Qué hacéis aquí? Para arreglar la iglesia.

Fuera, a pedir a otro lado. -Sólo tengo monedas de 10 céntimos.

Gracias. -De nada.

Se han caído fuera, así que será la voluntad del Señor.

"Antonio se había arrodillado junto a la cama y D Isabel al acercarse...

..creyó que estaba rezando".

"No tardó en advertir que era su mujer..."

¿Le pedimos a Cervan? Es la hora de las radionovelas.

¿No ves que está hipnotizado? Por probar.

Hola, Cervan, dame 4 sacis. Se oye la radionovela.

¿Han llegado los tebeos nuevos? "Necesito llorar y no puedo".

"¡No puedo, Dios mío!". -Hay muchas mujeres...

..ya encontrarás otra y si no mejor para ti, el buey solo bien se lame.

"No creo que pase de esta noche". -La gente no se muere...

..así como así, mucho cuento es lo que tiene ésa.

"Acabo de confesar y comulgar pero no me siento tranquila...

..es tan difícil para una madre llegar a decir ciertas cosas..."

Ahora lloran y al segundo te están haciendo una de las suyas...

..por mí ya puedes llorar lo que quieras.

Se acabó. Ni está mala ni nada y mucho confesarse...

..pero luego hace lo que le da la gana.

Para las obras de la parroquia. Para renovar la iglesia.

¡Venga! ¡Fuera!

Eh, y no casarse. -¡Anda ya!

(Mi padre por las mañanas trabajaba en el Ministerio de Agricultura...

..y por las tardes hacía horas en una imprenta...

..a veces ayudaba a mi madre a coser pantalones por la noche).

(Yo había decidido no hacerme mayor...

..los mayores no hacían más que trabajar).

¿Qué hacéis aquí? ¿Y los deberes? A casa los dos.

Es que no hemos sacado nada. Échame algo.

No, ya te he dado bastante. Mira, quién ha venido a visitarnos.

Como sigáis así, D. Venancio va a construirse una catedral.

Es que nadie nos da nada, somos los últimos de la clase.

No hace falta que les dé nada. Aquí tengo dos duritos para cada uno.

¿Y vosotros qué, no pensáis dar nada? ¿Sabéis lo que pasa?...

..que éstos son rojos y ateos. Ya habéis oído a D. Pablo.

¿No vais a rascaros el bolsillo para las obras de la parroquia?

Venga, niños. Vamos.

Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, la homilía de hoy...

(El padre Venancio tenía tres obsesiones...

..la lujuria, el desenfreno y el Real Madrid).

(Yo creía que la lujuria era vivir en un palacio...

..y el desenfreno una avería automovilística...

..cuando el Real Madrid andaba mal nos daba su sermón más incendiario,

..el de los dos caminos). La vida tiene dos caminos...

..hay un camino fácil de recorrer porque es el camino de la perdición

..y hay otro camino angosto, lleno de espinas, de sacrificios...

..pero que lleva a la salvación, un camino donde no caben...

..esos bailes y esas modas que engañan a nuestros jóvenes.

La juventud ya no tiene ejemplos en el hogar y no los tienen...

..porque sus padres están postrados ante el becerro de oro...

..obsesionados por acumular más y más bienes materiales...

..coches, neveras, lavadoras, televisores.

Es una homilía de alerta, una homilía de advertencia.

Es más un homilía de advertencia que de alerta...

1898. Recordad, niños, siempre esta fecha.

(A D. Severiano le tenía sin cuidado los bienes materiales,...

..la lujuría y el desenfreno).

(Para nuestro maestro la culpa de todos los males la tenía la perfidia

..la perfidia de los anglosajones que para colmo son protestantes).

(A los 8 años sabíamos que los protestantes eran culpables de todo

..claro que los ateos y los comunistas eran todavía peores).

1898, no olvidéis nunca esa fecha.

H-4. H-4 agua. F-9.

F-9 agua.

Fue un imperio que tuvo que resistir la perfidia del luteranismo...

..1° con los corsarios ingleses y más tarde con esos malvados americanos

..que dejaron a Cuba huérfana de la madre patria.

H-5.

H-5 tocado. H-6.

H-6 tocado.

Y provocaron una guerra para arrebatarnos nuestro glorioso pasado.

H-7. ¡Hundido!

Alcántara, muy bien, muy bien. Efectivamente, el Maine fue hundido

..por ellos mismos provocando así la pérdida de Cuba para siempre.

(Mi hermana y su novio seguían despediéndose).

(El novio se llamaba Jesús y era pesadísimo, tenía 21 años...

..y trabajaba en Galerías Preciados, sólo hablaba de dinero).

(Yo creo que mi hermana le aguantaba porque era su novio...

..en esa época no se podía cambiar de novio así como así).

¿Se puede saber dónde te has metido? Es que he estado pidiendo limosna.

¿Y has sacado mucho? Regular.

A ver si con esto te apañas. Con eso no da ni para agua bendita.

Mira el niño este. Venga, tira para casa.

¿Le digo a papá que estáis aquí dándoos besos?

(Yo no era una chantajista pero con el novio de mi hermana...

..hacía una excepción. Además era para una buena causa).

¿Qué quieres? La voluntad.

No le des más. Carlos, márchate.

Dios te lo pagará. Ya, ya.

Venga, tira para casa, que estás empapado.

Tose.

Estás ardiendo. ¿Cómo se te ocurre ir por ahí a pedir...

..con la que está cayendo? Es que tengo muy poco.

¿Y qué? Cállate y levanta el brazo. Ponle un parche sor Virginia.

Eso ya no se lleva. Pues yo a ti siempre te lo ponía.

Si están helados. Trae el piramidón que tiene fiebre.

(La abuela no creía en las pastillas lo curaba todo con bicarbonato...

..sopas de ajo y hierbas milagrosas que le traían del pueblo).

(El parche sor Virginia era para casos de extrema gravedad...

..ahora dirían que era una naturista pero en esa época era anticuada).

(En 1968 la gente todavía creía en el progreso).

No encuentro el piramidón. Mira en el cuarto de Inés.

Sí, voy.

¿Eso qué es? -Un televisor.

Menos mal que es para el 1°. -¿Para quién es?

Antonio Alcántara. -Es un televisor y además grande.

No va a tener que coser pantalones ni nada para pagarlo.

Buenas noches. ¿Me dejan pasar? Gracias.

Estaban en la mesilla de la niña. ¿Cómo estás, hijo?

Pues mal porque tiene 39'5. Abrígale, tiene que sudar mucho.

¿No están llamando? Tengo escalofríos.

Ya veremos si no has cogido una pulmonía.

Ya verás como mañana estoy bien. Que te lo has creído tú.

Son los de la televisión. Ah, pues ya voy.

Tú quieto. Ay, Dios mío, qué disgustos.

Tómate la pastilla. Qué ocurrencia empaparte de esa manera.

Yo me quedo aquí contigo, total ese cacharro no pienso ni mirarlo.

Antonio. ¿Qué?

Nos levantamos a ver la televisión. ¿A estas horas?

Venga, hombre. Si no han puesto ni la antena.

Ya, si lo digo por eso, para verla. Para verla dice. Ver, ¿qué?

Duérmete, que yo estoy trillado.

Antonio. ¿Qué?

¿A ti no te emociona que tengamos televisión?

Pues no. ¿Por qué me tiene que emocionar?

Porque es un lujo y nosotros nunca hemos tenido lujos.

¿No te emociona que podamos ver cantantes, toros y películas?

Así, todos juntos en casa.

Antonio. ¡Antonio!

¡Merche! Anda, mírame.

Dame un gusto, hombre, vamos a ver la tele.

(Entre la fiebre y la llegada del televisor, no pude dormir).

(Me parecía magia, ya podría ir al colegio y hablar...

..de los programas de la noche anterior...

..seguir las aventuras del fugitivo...

..y ver el concurso de Eurovisión, ¡ya no era un paria!).

"Mi hijo se ha casado con una andaluza muy simpática...

..y tienen dos hijos, yo sé que con Federico viviría muy bien...

..pero no acabo de dar el paso definitivo...

Muy bien que hace. Yo tampoco debería vivir con vosotros.

¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Schsss, que no oigo.

"Tengo más de 50 años y modestamente mi vida resuelta...

..nada tengo contra mi nuera..."

Ni yo contra Antonio pero soy un estorbo.

Tú qué vas a ser un estorbo.

"Le envío un cordial saludo. Una viuda preocupada".

"Mi recomendación es que no deje su casa".

Esta Elena Francis no tiene ni idea. Claro que la tiene.

"Yo creo que aunque sus hijos la quieren..."

No sabéis lo que es estar sola. Tú tienes a tu familia, a tu hija...

..a tus tres nietos que te adoran y a un yerno estupendo.

¿Sabes qué te digo? Que se acabó la señora Francis.

Tengo unas ganas de tener la televisión.

¿Para no hablar en la mesa? Claro que vamos a hablar.

Yo no pienso ni mirarla.

¿Por qué no vas a verla? Porque es un invento del diablo.

¿Y quién ha dicho eso? D. Venancio. ¿Te parece poco?

Lo que no entiendo es por qué no nos ponen la antena.

Pero el primer plazo bien que se lo han cobrado.

El antenista no podía venir.

Como no venga antes del sábado nos quedamos sin Eurovisión.

No viene el antenista, ni el médico ni nadie.

El médico tiene que estar al llegar. Pues la fiebre no le baja.

¿Le has dado el piramidón? Otros dos hace un rato...

..pero como te has empeñado en no ponerle parches sor Virginia.

¿Qué pastillas le habéis dado? Piramidón.

¿Del tubo de mi mesilla? Claro. ¡Huy, debe ser el médico!

A ver si cuando cogéis las medicinas las dejáis en su sitio.

Pues sigue teniendo fiebre. Desde ayer que está así.

Si es que llegó a casa empapado. Será sólo un catarro, ¿verdad?

No le llamé ayer porque creí que con el piramidón le bajaría la fiebre.

Abre la boca y saca la lengua. Ayer la tenía rojísima.

¿Cuántas pastillas se ha tomado? 4; 2 ayer y 2 hoy.

¿No estarán caducadas? Porque las medicinas caducadas hay que tirarlas.

¿Dónde está el tubo, hijo?

Lo habrá dejado la abuela por ahí. ¡Madre!

Que se tome una pastilla de éstas cada 8 horas.

Madre, que te estoy llamando. ¿Qué pasa?

¿Y el piramidón? Lo tengo yo. Le di 2 hace un rato.

¿Están caducadas? ¿Le han dado esto al niño?

¿Por qué, están malas? No. Venga conmigo.

Abrígate.

¿Qué pasa? Son anovulatorios.

¿Qué? Anovulatorios, Mercedes.

¿Qué es eso? Píldoras anticonceptivas.

Lo que se utiliza para no quedarse embarazada.

¿Para no tener...? Sí, para no tener hijos.

D. Vicente, que ya sabe que yo... A mí no me digas nada.

Por lo menos podrías guardarlas en un sitio más seguro.

¿Qué pasa? Nada, madre.

Tú y yo tenemos que hablar. No creo que le pase nada malo...

..pero tendré que consultarlo. ¿Qué tiene que pasarle?

Nada. ¡Ay, si se le cae el pelo o los dientes o se queda estéril...

..o coge cáncer. ¿Cáncer?

¿Que tiene cáncer? ¡No!

Calma, que nadie se queda estéril así como así.

¿Qué es estéril? Todavía te quedan muchos años para tener hijos.

(Yo creía que sólo era una gripe y ahora resulta que tenía cáncer...

..que se me iba a caer el pelo y los dientes y que no tendría hijos

..y todo por unas pastillas).

¿Quién te ha dado esas pastillas? Una amiga, se las trajeron de París.

¡Como si fuera un perfume! Seguro que ha sido una cosa de Pili.

¡Menuda es! No grites.

¡Que no grite! Como se entere tu padre es que te mata.

A papá no se lo digas. Y qué le voy a decir...

..que su hija es una cualquiera que se atiborra de pastillas de esas...

Anticonceptivas. Eso.

Y no me atiborro, se toma una al día. ¡Me vais a volver loca!

Lo que te quiero decir... ¡Que no te casas!

Te quedas soltera y enferma porque esas pastillas dan cáncer.

Pero cómo van a dar cáncer. Cáncer de matriz, que lo he leído.

De eso murió Isabel, seguro que tomaba esas pastillas...

..claro que tampoco era trigo limpio ¡como la Pili esa!

Yo estoy muy sana. Seguro que ya tienes el tumor...

..o te operamos en América o no hay nada que hacer.

¿Y de dónde vamos a sacar dinero para ir a América?

Es que no me dejas explicarte y no grites tanto que nos van a oír.

(Yo me enteré de todo aunque no entendí mucho).

(Comprendí que mi hermana se tomó las mismas pastillas venenosas

..y tenía cáncer y moriría si no la operaban pronto en América).

(Para mí ya era tarde, moriría sin ver el Festival de Eurovisión

..y sin saber cómo acababa El Fugitivo).

¿Estás despierta? Yo lo único que quiero es que seas feliz...

..y todo lo que digo lo digo por tu bien, hija.

Ya lo sé, mamá. Pues no vuelvas a mentirme.

Pero si yo nunca te he mentido. No me habías dicho...

..que tomabas esas pastillas y tenías relaciones con Jesús.

No tomo nada, ni hago nada con Jesús. ¿Cómo que no?

No. ¿Jesús y tú no...?

¿Tampoco has tomado las pastillas? Tampoco.

Ya me dirás para qué las tienes.

Las tengo por si acaso porque lo estoy pensando.

¡Que se lo está pensando! Hija, no entiendo nada.

Imagínate que tienes 18 años. Yo 18 años, hija.

Sí, tú ahora en 1968 y que acabaras de conocer a papá.

No me lo imagino con esas melenas de ahora y esas camisas de flores...

..y yo con minifalda. Cuando yo tenía tu edad...

..tenía unas piernas tan bonitas pero no las podía lucir.

Eran otros tiempos y ahora las cosas están cambiando.

No creas que yo no me doy cuenta pero ¿sabes lo que pasa?...

..que a mí me cuesta hablar de estas cosas contigo.

Con tu edad estas cosas no las hablaba con la abuela...

..y a mí me da no sé qué. ¿Me entiendes?

Claro que te entiendo. A mí me gustaría que habláramos más.

A mí también me gustaría. Es que estoy hecha un lío.

Y yo también.

¿Estás seguro de que te mueres? Pero si ya no tienes fiebre.

No, pero tengo cáncer de matriz. ¿De matriz?

¿Y qué es la matriz? No sé, dame el diccionario.

¿Éste? Sí, el rojo.

Matrimonial, matrimonio, matritense, aquí está matriz...

.."víscera de aparato reproductor de las hembras de los mamíferos".

Lo que te faltaba, tener matriz como las chicas.

Ya no puedo tener hijos. Claro, si eres medio chica.

Es porque el cáncer me ha hecho estéril.

¿Y qué vas a hacer? No sé.

(Sí lo sabía pero no quería decírselo a nadie, tenía un plan...

..un plan digno del capitán Trueno o del Guerrero del antifaz).

(D. Venancio lo comprendería. Quizás por mi culpa...

..no se podría terminar de arreglar la parroquia...

..pero lo de Inés era mucho más importante).

Dile algo que se va a matar. Ten cuidado, a ver si te vas a caer.

Que no me caigo. Ramón, ¿cómo va eso?

Ya casi acabado, coge el cable y enchúfalo.

¿Qué? Que enchufes el cable...

..a ver cómo se ve. ¿La antena?

Eso. Vale. Tira.

Voy a enchufarla.

A ver si se ve algo.

¿Y esto dónde irá?

Sólo se ven rayas.

Ese amigo tuyo sabe de antenas lo que yo.

Ten un poco de paciencia, la está colocando.

Ya se ve algo. ¿Eso es todo lo que se ve?

No pienso ni mirarla. ¿No ves que la está colocando?

Primero te sacan el dinero y luego...

Música. Mira.

Mira qué bien se ve.

Me voy a la imprenta que se me ha hecho tarde.

Ven pronto que vamos a ver todos juntos el festival.

Vendré pronto, hasta D. Pablo querrá verlo también.

No veamos la tele tan de cerca que nos vamos a quedar ciegos.

¿Cómo se ve? Estupendamente.

Pásate luego por el bar que ahora no tengo tiempo y te invito a algo.

Hay que ver la televisión a tres metros y medio.

Déjela encendida un ratito para que se caliente.

Vámonos.

Es de Carlos. Ven.

¿Cómo que se ha ido? ¿Adónde se ha ido?

"Ya sé que con el dinero de la hucha no llega para la operación de Inés...

..en América pero también os dejo mi cartilla con las 475 pesetas.

¡Dios mío, mi niño! "Me voy porque no quiero ser...

..una carga para vosotros. Ya sé que lo mío no tiene remedio...

..y me quedan pocos días de vida". Mamá, es por mi culpa.

Que no, hija, es que a tu hermano le vuela la imaginación...

..con tantos tebeos que lee. Avisa a Toni, hay que encontrarlo...

..antes de que se entere tu padre. Guarda la hucha...

..y ni una palabra a tu abuela. Vamos a buscarle por el barrio.

Tú vete por allí que nosotros vamos por aquí.

Tú tranquilo, Robin de los Bosques también robaba.

Ya, pero no a los curas y encima me voy a morir en pecado mortal.

¿Estás seguro de que te mueres? Ya se me está cayendo el pelo. Mira.

Yo te lo veo igual. Qué va, se me cae a montones. ¡Ay!

¡Joder, qué daño! ¿Ves?, no se te cae.

Me voy a quedar calvo. Qué más te da, si la vas a palmar.

¿Y qué vas a hacer? Huir muy lejos...

..donde no pueda encontrarme la policía.

¿Como El fugitivo? ¿Y dónde vas a dormir?

Esta noche aquí y los demás días por ahí.

Pero te vas a morir de hambre. Qué va.

¿Para qué te traes un rollo de papel?

¿Para qué va a ser? Te vas a perder a Massiel.

Qué mala suerte, nos compramos una televisión y me pongo estéril.

Yo me tengo que ir. -Si quieres me quedo un rato más.

No, márchate.

Ah, espera, toma te lo doy. ¿Para mí?

Acaba la colección por mí. Te la doy por si necesitas cazar.

Tiene de todo, cuchillo, cuchara, tenedor, abrelatas.

¿Es para mí? Es estupenda. Ya me lo devolverá tu madre...

..cuando te mueras.

Si necesitas defenderte de la policía también úsala.

Mañana vengo a verte.

Decidle a mi padre que le quiero mucho y a mi madre y a todos.

¡Eh, venid! No le digáis a nadie dónde estoy. ¿Lo juráis?

¿Y si avisamos a la policía? -Eso y que se entere papá.

¡Que no le haya pasado nada malo!

Vaya lío has armado con las pastillas Si no está en casa de Luis...

..ni en ningún sitio, es que se ha perdido.

Vamos a esperar, cuando tenga hambre seguro que aparece.

Madre mía, ya es de noche. Y si está en casa de Josete.

Voy a ver. Tú a esa casa no subes...

..llamo a su madre por teléfono.

Sigue comunicando. ¿A quién llamas?

Nada, madre, a una vecina.

¿Quién hay ahí?

Venga, no te hagas el tonto y asoma la jeta.

Hola, Cervan. ¿Qué haces ahí?

Nada que me he bajado pero tengo permiso de mi madre.

Desembucha, macho.

Es que no voy a poder tener hijos. ¡No me digas!

Ni uno. Eso sí es un problema.

¿Tú tienes novia? No.

Cuando tengas una menudo disgusto se va a llevar cuando lo sepa.

Tampoco voy a tener novia, es que me voy a morir.

¿Por qué lo sabes? Pues porque lo sé...

..no tengo cura ni aunque me operen tengo hasta la matriz fatal.

¿Y has venido a morirte aquí? Sí.

Si todos los que estamos fastidiados fuéramos a un camión a morirnos...

..no habría camiones en España. Si no puedes tener hijos...

..mejor para ti, menos problemas. ¿También eres estéril?

¿Tengo cara de estéril? Un poco.

Las mujeres se pasan la vida...

..queriendo que las quieran y cuando uno se enamora de una...

..cogen el portante y se marchan, ¿tú las entiendes?

Yo no, bueno, un poco a mi abuela. Te podrías casar con ella.

Qué coño me voy a casar con tu abuela no tengo yo otra cosa que hacer.

Por favor, pregúntele si ha visto a mi chico.

¿No? Sí, estoy un poco nerviosa es que se ha ido con fiebre.

Ya sé que es una chiquillada pero es que va a volver peor.

¿Y ahora qué vas a hacer? Dormir, y mañana marcharme por ahí.

¿Y tus padres qué? Me voy para que no sufran...

..es que a mi hermana la van a operar de cáncer en América.

Caray, cómo estáis en casa. ¿En tu familia no hay ninguno sano?

Bueno, te dejo.

Ya sé que lo tuyo no tiene cura pero si sales de ello...

..yo te voy a guardar todos los tebeos del Jabato, ¿eh?

¿Para qué? Los muertos no leen tebeos.

¿Y tú qué sabes? Si tú nunca te has muerto.

Gracias.

Nada. La madre de Josete no sabe nada. ¿Qué hacemos?

A papá hay que llamarle para que no venga...

..debe de estar en el bar, llámale y que se espere un rato más.

Le va a parecer raro. Que le parezca lo que quiera.

Anda éste y qué no tienen los otros que no tenga Massiel.

Pero cómo vamos a ganar. ¿Por qué no?

Porque esas cosas están dadas. A lo mejor no.

A mí me han dicho que hasta que no muera Franco no ganamos.

¿Pero qué tiene que ver?

¿Qué dice de Franco ahora? Que esas cosas las sabe cualquiera.

Pues si tenemos que esperar a que muera el caudillo para ganar...

..no lo vamos a ganar nunca. Quiero ver el festival. Cóbrame.

Gracias. -Otra ronda.

Que no, mira qué hora es y he quedado en casa. Adiós.

¿Quién es? Sí está. ¡Antonio!

¿Quién es? Tu hija.

¿Pasa algo? Que dice mamá que no hace falta...

..que vengas pronto porque no está hecha la cena...

..así que quédate una hora por lo menos.

¿No dijo tu madre que fuésemos pronto para ver el festival?

Ahora te dice otra cosa. ¿Te pasa algo?

Qué me va a pasar. Que se ponga tu madre.

No puede ponerse. ¿Cómo que no? Que se ponga.

Que no puede, está en el baño.

¿Seguro que no te pasa nada? Segurísimo. Bueno, te dejo.

Espera. ¿Qué hago, me quedo en el bar?

Quédate un rato largo, total para estar aquí sin hacer nada.

¡Me cago en la hospitalera!

¿A que han roto el televisor? ¿A que no? Que no, hombre.

Ay, ay, de la oreja no.

Que se la va a arrancar. ¿Dónde está?

No lo sé. -Que te quedas sin oreja.

¿Quién te ha dado esto? -Lo encontré en la calle.

¿Cuándo te lo dio Carlitos? No puedo decirlo.

Dice que su hijo está estéril que tiene cáncer y se va a morir.

Sí, estéril, tiene cáncer y se va a morir, por eso me ha dado el álbum.

¿Qué está pasando aquí? Papá, ven.

Crisis de pánico, ¿eso qué es? No lo sé, pero le dan muchas...

..por eso te avisé para que no vinieras.

¡Pánico, eso es miedo! No, papá, pánico...

..suena muy raro pero es hereditario, algo así como manía persecutoria.

Piensa que no le quieres. ¿Yo? Si le quiero mucho.

Pues no se nota porque le dan muchas. ¿Por qué no le llevan al médico?

Le han dicho que es crisis de pánico de carencia paternal.

Porque ese niño no tenga padre ¿tiene que venir aquí?

¿Qué quieres que haga? Entiéndelo. Yo no entiendo nada, hija.

Lo importante es que no te vea porque si te ve se pone peor.

Tú quédate aquí que yo ahora vuelvo.

La hermana de Carlos tiene cáncer de matriz.

¿Qué dices? ¿Tiene cáncer? ¡Qué va!

No sé qué voy a hacer con este niño. Es que Carlitos imagina cosas.

Tienes que decirnos dónde está Carlos ¡Mira que te arranco la oreja!

¡Antonio!

¡Antonio!

Asómate, Antonio. ¿Qué gritos son ésos?

Dígale a Antonio que tengo que decirle una cosa.

Aún no ha venido. Es igual, está en el camión.

Acabo de hablar con él. ¿Con Antonio?

El chaval, que está en el camión. ¿De qué está hablando?

¿Quiere subir? No, perdone, no es usted mi tipo.

Acuérdese. El chaval está en el camión.

El chaval en el camión, yo no soy su tipo. ¡Está cada día peor!

¿Cuándo fue la última vez que viste a Carlos?

Lo juro por mi madre que se muera si lo sé. ¡Ay, ay!

El loco de Cervantes dice que ha visto a un chaval en un camión.

¡Ay, que se ha ido en un camión! Claro, el camión de las ruinas.

Así que el niño se va en un camión y yo soy la última que me entero.

¡Soy un cero a la izquierda! Hala, pues buenas noches.

Adiós. Y gracias, ¿eh?

De nada.

¿Y tu padre? En el dormitorio, he dicho que Josete

..tenía crisis de pánico. ¿Y eso qué es?

Le he soltado lo 1° que se me ha venido a la cabeza.

Cierra la puerta.

Antonio. Hola, cariño. Ya me ha contado Inés lo de Josete.

Vaya lío. ¿Y cómo tiene crisis de pánico ese niño?

Pobrecillo. Conmigo.

Sí. ¡Vaya! ¿Se ha ido ya?

Sí. Venga, vamos.

Antonio, ¿dónde vas? A ver la televisión...

..eso tiene que estar a punto de empezar.

No, que le falta mucho todavía. Anda, ven, siéntate...

..que siempre andas con prisa.

¿Te pasa algo? No. Estás guapo hoy.

¿Yo?

Te queda bien ese bigote, estás muy sexy.

¡Merche!

¡Antonio, no seas bruto, hombre! Tan rápido, ¿no?

Ya puede volver a casa, sabemos que es usted inocente.

Ay, Antonio, si es que no podemos. ¿El qué?

Que no nos va a dar tiempo, pero bueno, da igual.

¿Sí o no? Pues lo intentamos.

Espérate que ahora vengo. Sí.

¿Y papá qué ha dicho? No sabe nada. ¿Hablamos tú y yo?

Bueno. A ti no te pasa nada.

No te vas a morir. Lo dirás tú, que no tienes cáncer

..ni estás estéril, ni nada. No se va a morir nadie.

Inés y yo sí, bueno, Inés igual se salva, si la operan en América.

¿Habéis cogido el dinero que dejé? Lo hemos metido en la hucha.

¿Lo habéis metido otra vez? A Inés no le pasa nada...

..se tomaba unas pastillas para no tener hijos.

Si no está casada.

Pues por eso. Como no está casada si se quedara embarazada...

..se armaría un lío, por eso escondía las pastillas...

..para que no las encontraran, ¿entiendes?

(Esa noche mi hermano me inició en los insondables misterios femeninos

..recuerdo que todo lo que Tony me contaba del sexo...

..me parecía complicado y peligrosisímo).

(Ahora, 33 años más tarde, me lo vuelve a parecer).

¿Lo entiendes? O sea que Inés y Jesús...

Ella dice que no pero yo creo que sí.

Como les pille papá... A ti también te gustarán las chicas.

No, si ya me gustan. ¿Ya no estoy enfermo?

Tú sólo has tenido un gripazo. ¡Vamos a casa!

¿Habrá empezado ya lo de Eurovisión? Si nos damos prisa llegamos a verlo.

¿Qué tal se ve la televisión? De miedo. ¡Venga!

Antonio. ¿Qué?

Que va a empezar y mi madre está sola preparando la tortilla.

¿Lo dejamos para otro rato? Sí.

No me des besos ahora porque si me das besos pues no...

Luego, ¿eh? Sí.

Déjame un momentito que se me pase. Te espero fuera.

Pero no tardes. No.

Merche, no te pasa nada, ¿verdad? No.

Pero lo de guapo iba en serio.

Canción de Massiel.

(No podía creer en mi buena suerte, no sólo no me iba a morir...

..es que encima había jamón serrano y mi padre no se enteró de nada).

Ganamos, seguro que ganamos. Ya verás como no...

..hasta que no se muera Franco no ganamos nada.

Cómo va a ganar con esos dientes y las piernas al aire.

A mí me encanta, abuela. -Tú con una minifalda te emocionas.

Pensarán los extranjeros que las españolas somos unas descaradas.

¡Muy bien!

Aplausos.

Ahí está la votación.

Austria, 2 puntos.

Traduce, papá. Que a Inglaterra le han dado 2 votos

28 a 23.

(Spain, 6 points). ¡Spain, Spain!

En estos momentos España va en 1 posición.

¿Vamos los primeros?

Decisivo la votación del jurado yugoslavo.

España en 1 posición, 29 puntos, 28 Inglaterra, 20 Francia.

¿Tú la entiendes? No se oye nada.

¡Irlanda, que no hay más votos!

¡Hemos ganado! Señoras y señores...

..España acaba de vencer en el gran premio de la canción de Eurovisión.

¡Viva España!

Ése es Ibarrier. ¿Y quién es?

El director de orquesta muy bueno.

¡Mírala! ¡Guapa!

Yo canto a la mañana que ve mi juventud...

..y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.

Todo en la vida es como una canción.

(Ahora que somos altos, guapos y europeos, todo esto...

..nos parece ridículo pero en aquella época nunca ganábamos nada).

(Mi padre no llegó a saber nada de mi fuga ni de las pastillas de Inés

..entre todos guardamos el secreto. Mi abuela tampoco se enteró...

..pero debía sospechar algo porque miraba con cara rara a mi hermana).

(Mi madre tuvo una temporada que lloraba por todo...

..pero se le fue pasando y yo seguí creciendo sin darme cuenta...

..de que se estaba acabando un mundo y empezaba otro).

Le canto a la tierra...

..que me ha visto crecer...

..y canto el día en que sentí el amor...

..andando por la vida...

..aprendí esta canción.

La, la, la, la.

La, la, la, la.

La, la, la, la.

La, la, la, la.

La, la, la, la.

"El nombre de España, otra vez, como siempre...

..ha saltado al primer plano de la actualidad".

"Tiene muchas cosas que decir España".

"Creo que España y nosotros, somos así y seremos así siempre"

Subtitulación realizada por Paloma Masa.