Educació garanteix que tothom tindrà plaça als cicles formatius

El curs escolar 2021-22 arrencarà dilluns vinent amb més d'un milió i mig d'alumnes. El Departament d'Educació referma l'aposta per la presencialitat i, en aquest sentit, garanteix que els centres es mantindran en tot moment oberts perquè "els beneficis que aconseguim són superiors als riscos de tancar-los", diu el conseller d'Educació, Josep González-Cambray. El conseller ha confirmat que els alumnes d'institut vacunats amb pauta completa no hauran de confinar-se si es detecta a la seva classe un cas positiu. Tampoc ho hauran de fer els menors de dotze anys. En tot cas, el conseller ha aprofitat per fer una crida a les famílies que vacunin els seus fills.

01.22 min El curs escolar 21/22 serà 100% presencial i tots els alumnes que vulguin podran cursar cicles formatius | SERGI BASSOLAS

En general, aquest curs hi haurà més flexibilitat perquè es permetrà, per exemple, que hi hagi interacció entre grups classe, sempre amb mascareta, i al pati els alumnes d'un mateix grup bombolla se la podran treure. Per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, les famílies podran accedir als centres escolars.

Menys alumnes, més professors Aquest curs el nombre d'alumnes disminueix a totes les etapes. A educació infantil seran 6.151 menys que el curs passat, a la primària 9.579 menys, a l'ESO 3.820 menys, i a batxillerat la xifra es manté. Segons el conseller, també es manté els 8.200 reforços extres que es van incorporar el curs passat, i s'incrementa la plantilla amb 1.200 noves places, de les quals 864 són per a docents. Amb relació als concursos d'oposició, González-Cambray ha explicat que aquest curs es convocaran 4.377 places i que l'objectiu és reduir deu punts (del 34% al 24%) el personal en situació d'interinitat. Tot plegat, amb l'objectiu que l'any 2024 la xifra es redueixi fins a només el 10%.

Més recursos per a la formació professional La mateixa setmana que el govern espanyol ha aprovat el nou projecte de llei per a la formació professional dual, el conseller d'Educació ha assegurat que, malgrat l'elevada demanda de places que han tingut enguany, "cap alumne que vulgui cursar cicles formatius de grau mitjà es quedarà sense plaça". Des d'avui i fins divendres s'ha obert la preinscripció amb un total de 6.539 places corresponents a 68 nous grups de grau mitjà, sobretot a les especialitats més demandades, com les de Cures Auxiliars d'Infermeria (d'un any de durada) i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. “��#conseller @JosepGCambray: "Garantim places suficients perquè tot l’alumnat preinscrit tingui accés a l’FP de grau mitjà amb 68 grups nous. De forma extraordinària, obrim 6.539 places de grau mitjà. Tothom qui quedi fora dels cicles més demandats podrà matricular-se a l’IOC" pic.twitter.com/khMow0t3CX“ — Educació (@educaciocat) September 8, 2021 Per aconseguir que tots els alumnes puguin cursar estudis González-Cambray ha assegurat que s'afegiran places telemàtiques a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Pel que fa a l'FP de grau superior, caldrà esperar a les dades de matriculació definitives perquè molts alumnes que aquests dies s'han presentat a les PAU de setembre no acaben demanant una plaça si poden accedir a estudis universitaris.