01:22

El conseller diu que s'han habilitat milers de places i en els cursos amb més demanda es recorrerà a la modalitat a distància

Més d'un milió i mig d'alumnes tornaran el proper dilluns a les aules. Serà el segon curs escolar marcat per la pandèmia, cosa que obligarà els alumnes a dur la mascareta i a continuar organitzant-se en grups bombolla. El conseller d'Eduació, Josep Gonzalez-Cambray, assumeix que durant el curs hi haurà casos positius i grups confinats però assegura que “no hi ha alternativa a les escoles obertes”. D'altra banda, el conseller ha explicat que tots els alumnes que vulguin cursar FP de grau mitjà tindran plaça. En els cursos amb més demanda, però, alguns estudiants treballaran a distància. Per això s'ha reforçat l'oferta de l'Institut Obert de Catalunya. | SERGI BASSOLAS