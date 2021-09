Madrid es una de las capitales de la moda, y del turismo de compras. Una ciudad que hilvana su cultura y tradiciones con este sector tan importante. Madrid adora la moda, Madrid siente la moda, Madrid es moda. Y Madrid es Moda es una de las plataformas más relevantes que ocurren y discurren en la ciudad. Un evento sin precedentes que tienes mil caras y un único objetivo: acercar a la sociedad la excelencia de la moda de autor. La cita, en este septiembre de regresos, es del 14 al 21 de septiembre y durante varios días coincide con la Madrid Fashion Week, que se celebra del 16 al 19 de mismo mes, aunque los desfiles y presentaciones del espacio OFF alargan este calendario tan flexible.

Madrid es Moda (MeM) cuenta en esta edición con más de 30 creadores y firmas, entre las que se están nombres tan importantes de la moda española como Carlota Barrera, Fernando Claro, Devota&Lomba, Duyos, Ernesto Naranjo, García Madrid, Jorge Vázquez, Juan Carlos Pajares, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, Mans, Moisés Nieto, Oteyza, Otrura, Roberto Verino, Teresa Helbig y The 2nd Skin Co. Junto a ellos están artesanos como Andrés Gallardo, Parto Hats y Reliquiae. Pero hay muchos más.

¿Bailamos?

El 14 de septiembre a las 18:30 horas Madrid es Moda recrea un ballroom en el centro de Madrid, un evento abierto al público para remarcar que la moda, además de cultura, tiene un lado lúdico y festivo. "Este ballroom se presenta como una celebración de lo plural, lo inclusivo y la creatividad. Un claro ejemplo de la apuesta por la expresividad y la diversidad, valores que representa la moda de autor y nuestro proyecto", dicen los responsables de Madrid es Moda.

En Ifema, y los espacios que eligen algunos diseñadores del calendario de MBFWM, veremos las colecciones de primavera y verano de 2022 pero en MeM se potencia y se pone en valor la moda para la temporada que ya está llamando a las puertas de nuestros armarios. El calor que no ahoga no importa, porque ahora las colecciones desprecian las temporadas y miran por encima del hombro, o la hombrera, al termómetro. Las colecciones que se muestran aquí se pueden comprar y, si quieres, te puedes llevar puesta la prenda que has comprado. ¡Irresistible!