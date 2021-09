¿Cómo cuidar las plantas si eres principiante?

En El gallo que no cesa están de estreno de cuarta temporada y también de sección. Llegan con un espacio nuevo, fresco, muy natural y verde, llamado: "De buena planta". Natalia Sáez será la encargada de darnos consejos sobre plantas e ilustrarnos sobre los cuidados que requieren los primeros días que las tenemos en casa.

1 - Hay que conocer su nombre

Esta sección nos viene como anillo al dedo, al menos a nosotros. No son pocas las ocasiones en las que en un abrir y cerrar de ojos nuestras plantas han pasado a mejor vida. ¿Será porque las regamos demasiado, o porque les falta luz solar? La autora de 'En Abril, Hojas Mil', un blog referente en jardinería en nuestro país, viene a ayudarnos a salvar a nuestra flora casera: "Para los principiantes recomiendo que conozcan el nombre de la planta. Parece algo obvio pero, en la mayoría de las tiendas y viveros no vienen etiquetadas o no aparecen. Sin conocer el nombre es muy difícil saber qué cuidados necesita", ha recomendado la experta.