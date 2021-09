Els municipis demanen més mitjans per frenar els botellots

A Agramunt, a la comarca de l'Urgell, la matinada de dissabte hi va haver baralles i es van fer destrosses al mobiliari urbà. L’alcaldessa, Sílvia Fernández, assegura que estan preocupats perquè aquestes concentracions posen en perill la seguretat no només dels veïns sinó també la dels joves que hi participen. Entre les autoritats locals de la zona hi ha un sentiment compartit que no disposen de mitjans per fer front a situacions com aquestes.