Arriben les Festes de la Mercè amb més de 500 activitats i cita prèvia

La Mercè, la festa major de Barcelona que aquest any se celebrarà els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre, tindrà, malgrat la pandèmia, més de 500 activitats. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el tinent d'alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí en un acte.

Aquest any es commemora el 150è aniversari de la primera festa major organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu, la cultura popular i tradicional, que "ha patit més que ningú les restriccions" de la pandèmia, tindrà una "centralitat" en el programa, com a "reconeixement".

En la presentació, l'alcaldessa ha anunciat que l'activista veïnal barcelonina Custodia Moreno (Granada, 1943) serà la pregonera de la Mercè 2021 i ha donat a conèixer el cartell d'aquesta festa major, creat per la il·lustradora parisenca establerta a Barcelona Malika Favre.

“�� L'activista veïnal Custodia Moreno serà la pregonera de la #Mercè2021.

L'activista veïnal Custodia Moreno serà la pregonera de la #Mercè2021.

L'alcaldessa Ada Colau també ha presentat el cartell i els principals actes d'una festa amb control d'aforament i reserves prèvies

Restriccions i controls d'aforament També s'han donat detalls sobre la programació d'una festa que "serà molt similar a la de l'any passat", segons Colau, ja que hi haurà restriccions i controls d'aforament, a més de la necessitat de reservar cita prèvia. Insisteix en el fet que cap de les activitats es prolongarà més enllà de les 00:30 hores.

Dispositius de seguretat Colau adverteix que mantenen la festa per mantenir la programació cultural, però remarca que enguany "no són festes de carrer". Demana la col·laboració i la responsabilitat de tothom i assegura que es reforçaran els dispositius de seguretat i neteja per no haver de veure imatges com les que s'han vist a les festes de Sants i Gràcia.