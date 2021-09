Millora la situació de la pandèmia a Catalunya

La situació epidemiològica continua millorant a Catalunya i els llits ocupats per malalts de covid s'han situat aquest dissabte en 936, cinquanta menys que ahir. També disminueix la xifra de persones ingressades a les UCI, i amb 324 s'arriba al nivell més baix des de mitjans de juliol. La baixada de la pressió als hospitals també s'està notant als centres d'atenció primària, que aquesta setmana han registrat una afluència un 25% inferior a la passada. La mortalitat segueix sent força alta però amb una mitjana de tretze defuncions notificades diàries se situa per sota del centenar a la darrera setmana. Segons la Generalitat, el total de persones mortes per covid des de l'inici de la pandèmia és de 23.547.

A l'espera que la vacunació remunti La Generalitat confia que el final de les vacances permeti recuperar el ritme de vacunació que hi havia al juny. Mentre que aleshores es punxaven diàriament entre noranta mil i cent mil dosis, a finals d'agost la quantitat s'havia reduït substancialment a menys de la meitat. De fet, aquests dies hi ha hagut punts de vacunació en què durant força estona no s'hi presentava ningú. 01.56 min Per què ha baixat el ritme de vacunació? Els professionals sanitaris no deixen de fer una crida a vacunar-se perquè sense la protecció que han ofert els vaccins aquesta cinquena onada hauria tingut conseqüències molt pitjors. La tornada a la feina i l'inici del curs escolar poden complicar novament la situació. Els especialistes creuen probable que la incidència torni a pujar si hi ha més interacció social i pensen que mantenir els locals d'oci nocturn tancats i la restauració amb horari d'obertura limitat a les nits serviran per reduir el risc d'una sisena onada. Salut manté l'objectiu d'acabar el mes de setembre amb almenys el 80% de la població vacunada.