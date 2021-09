El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat les mesures cautelars plantejades per la patronal FECASARM per reobrir ja l'oci nocturn més enllà de les 00.30 hores. El tribunal ja havia descartat les mesures cautelaríssimes i ara pren la mateixa decisió respecte a les cautelars. Considera suficients els arguments donats pel govern per mantenir el sector tancat.

01.15 min El TSJC rebutja les mesures plantejades per FECASARM per reobrir l'oci nocturn | Sergi Bassolas

Obrir fins les 3:30 h El sector havia reclamat poder reobrir a l'aire lliure fins a les 3.30 hores i que la restauració ho fes fins a la 1. Pel que fa als locals interiors, plantejava que poguessin obrir amb un sistema d'accés mitjanant un test d'antígens negatiu entre les 24 i les 48 hores prèvies. El sector recorda, que han millorat les dades epidemiològiques, amb menys persones hospitalitzades i ingressades en les UCI per la covid-19, i que aquest és l'últim cap de setmana de temporada alta d'estiu, una oportunitat, per tant, per als locals d'oci per a remuntar una mica la seva dramàtica situació econòmica.

Protestes del sector El Gremi de Discoteques demana a la Generalitat que deixi fer la feina als empresaris i els doni eines per fer-la bé. Una d'aquestes seria el certificat Covid, que acreditaria que les persones han passat la malaltia, tenen la pauta de vacunació completa o disposen d'un test negatiu abans d'entrar al local. D’aquesta manera seria possible minimitzar el risc de contagi i garantir una reobertura controlada del sector. L'oci nocturn arriba als tribunals per acabar amb el tancament Els empresaris de l'oci nocturn van començar una acampada a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al Govern un calendari de reobertura. “Empresaris de l'oci nocturn acampen a la plaça Sant Jaume per reclamar un calendari de reobertura. El sector vol tornar a obrir amb un 50% de l'aforament en l'horari habitual i amb activitat de discoteca de ball | @RTVECatalunya #ElVespre @marta_sugranes pic.twitter.com/viQez8EEv8“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2021 Alguns dels membres de l'acampada fan també vaga de fam per protestar contra el tancament que, segons el sector, ha fet caure la facturació un 97% en comparació al 2019.

Generalitat i Ajuntament de Barcelona discrepen La Generalitat es manté ferma i no preveu obrir abans que comenci el curs escolar perquè considera que reobrir en les circumstàncies actuals seria un error i que el més important a hores d'ara és rebaixar la pressió assistencial. La Generalitat no obrirà l'oci nocturn abans que comenci el curs escolar En canvi, des de l'Ajuntament de Barcelona demanen al Procicat que es plantegi la reobertura dels locals d'oci nocturn abans de les festes de la Mercè. L'alcaldessa Ada Colau creu que seria bo fer-ho per tal d'evitar un efecte crida i de concentració de persones aprofitant les activitats que es duran a terme entre el 23 i el 26 de setembre. Tot i que tots els actes seran amb cita prèvia obligatòria i control d'aforament, l'alcaldessa recorda que per gaudir de la festa amb seguretat és imprescindible la responsabilitat dels assistents. Arriben les Festes de la Mercè amb més de 500 activitats i cita prèvia Ada Colau comparteix amb la Generalitat que cal ser prudents a l'hora de fer la desescalada però recorda que les dades de la pandèmia estan millorant molt i es podria fer una reobertura progressiva.