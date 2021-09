Salut preveu arribar al 80% de la població immunitzada aquest setembre

El Departament de Salut ha fet balanç d'aquest agost i assegura que els ritmes de vacunació han baixat pels períodes vacacionals. Per aquest motiu, l'objectiu aquest setembre serà administrar 2 milions de dosis, com a mínim, per arribar a tenir el 80% de la població immunitzada amb pauta completa.

1 milió de catalans no s'han vacunat

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha alertat que hi ha un milió de catalans d'entre 12 i 45 anys que encara no s'han vacunat contra la covid. Ara per ara, hi ha un 70% de la població de Catalunya immunitzada.



"Hem de posar tota la carn a la graella per controlar la covid-19, i el nostre objectiu és fer que la covid passi de ser la malaltia a una de les malalties", ha dit Argimon.

“�� El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, demana "ser molt prudents" en el retorn de les vacances.

��️ "Les pròximes setmanes són crítiques". "El sector sanitari necessita aire per atendre els malalts amb #COVID19" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/0n2bcMqwPH“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2021



Per la seva banda, Carmen Cabezas, ha recordat que per l'impacte de la cinquena onada, 2.600 menors de 40 anys han requerit un ingrés hospitalari. Per aquest motiu, la vacunació és clau en aquest grup d'edat.