Españoles en la Segunda Guerra Mundial

Los españoles o morían, o volvían, una de las dos...

...porque prisioneros no cayó ninguno

El comportamiento nuestro siempre fue muy humano con la población,...

...tratando de ayudar en la medida de lo posible,...

...en cuestión de alimentación y cosas así.

Quisimos luchar contra ellos pero los rusos, creo que con razón...

...no nos dejaron, no querían enfrentar a los españoles,

...nosotros lo pedimos pero no luchamos contra la División Azul.

Yo no sabía una palabra de lo que estaba pasando con los judíos.

Me dijeron: "¿por qué te vas?". Porque yo no quiero matar judíos.

"Pero, ¿qué pasa con los judíos?". "Ya os enteraréis".

Hasta el año 41, donde todos estábamos en casas...

...de niños españoles, era el paraíso,...

...pero luego hubo otro destino porque se empezaron a salir...

...de las casas de niños a jóvenes, a Leningrado y a Moscú.

Pero cuando estalló la guerra empezó las calamidades.

En el año 1937, como todos, fui evacuada a Bilbao,...

...para salir a Rusia.

En el 1941 también evacuamos, llegamos al Cáucaso, Pitigorks,

...de Pitigorks tuvimos una evacuación muy mala.

Los fascistas estaban muy cerca, nos dijeron 150 km andando...

...y no había nada, transporte ni nada,...

...nosotras andando tres días y tres noches, llegamos todos vivos.

Se nos perdió un chico que luego apareció en España.

Le teníamos envidia, porque cada uno...

...queríamos volver a España.

Era una vida terrible en la casa de niños número ocho...

...porque la número nueve hicieron un hospital,...

...de ellos 130 se fueron voluntarios al frente y la mayoría de ellos...

...cayeron en el frente y otros estábamos en la casa de niños

...que también nos ingresamos a las milicias populares.

Las muchachas trabajaban en los hospitales,...

...yo puedo decir que de los 300 españoles...

...que vivíamos dentro del cerco de Leningrado,...

...los 300 españoles emocionalmente todos se entregaron completamente...

...a la lucha contra el nazismo.

Cuando nos evacuaron en el 41 por el Volga,...

...que llegamos casi a Stanligrado en la orilla izquierda,...

...precisamente a nuestro pueblo solían venir para dos semanas...

...todos los soldados que venían a descansar, mientras Stalingrado...

...estaba sitiado y nuestra casa de niños les atendíamos en todo...

...lo que podíamos.

Cuando nos despertamos, todas las tropas soviéticas...

...volvían para atrás, retrocedían, y nos pidieron que les ayudáramos..

...a coger heridos porque venían las camionetas repletas de heridos

...y a cada chica nos daban un grupo de 10 personas de heridos.

Los cogíamos, los metíamos al río, los teníamos una media hora,...

...y enseguida las ropas se les despegaba del cuerpo,...

...los limpiábamos y se los dábamos a las enfermeras...

...para que se los llevaran.

La situación de los españoles en la Unión soviética...

...es muy curiosa.

El Partido Comunista de España, Dolores Ibarruri significativamente,

...y todos los jerarcas de la época,...

...no querían que los españoles participaran.

Querían como protegerlos,...

...mantenerlos al margen de esa guerra y que luego fueran...

...la vanguardia que permitiera la reconquista de España.

De hecho, la mayor parte de los españoles no fueron aceptados

...en el ejército regular.

Fue la tozudez de algunos, lo que hizo que la mayor parte...

...de los españoles en la Unión soviética...

...participaran en la guerra de guerrillas también.

El objetivo que nos habían señalado el Ejército,...

...era la defensa del Kremlin y la Plaza Roja.

Fuimos a la Plaza Roja, allí juramos bandera soviética...

...y nos asignaron los sitios donde teníamos que actuar,...

...en caso de que los alemanes llegaran al interior de Moscú.

Y por el camino, por la calle, cantábamos las canciones...

...de la guerra de España, "Las compañías de acero"...

...o la del "Ejército del Ebro", y corrió un rumor...

...por la ciudad de Moscú de que había una división de españoles...

...de los que habían defendido Madrid, que venían a defender Moscú,

...y éramos ciento y pico.

Y aquellos días los alemanes atacaban para tomar Moscú...

...y es cuando en aquel momento yo salí con un destacamento,...

...una brigada muy grande de combatientes rusos...

...y español iba yo solo como enlace motorista...

...y estuvimos retirándonos desde Klint hasta Moscú.

Fue aquello algo duro, todo un golpe, un cambio radical.

La contraofensiva soviética contra el ejército alemán...

...fue muy oportuna y echaron a los alemanes a las afueras,...

...lejos de Moscú.

Nosotros estábamos aquí como emigrados políticos.

Había marinos, pilotos, había de todo.

Decidimos ir al ejército a luchar contra el fascismo,...

...pero nos lo negaron porque no teníamos la ciudadanía soviética.

Escribimos una carta a Stalin en el 42.

Stalin contestó que se podía permitir, entonces inmediatamente

...nos llevaron a Moscú, ingresamos en una escuela...

...de operaciones especiales para trabajos en la retaguardia

...del enemigo.

Cuando consideraron que estábamos preparados, mezclados con rusos...

...porque no podíamos ir solos los españoles...

...porque hablábamos muy mal el ruso.

Los grupos estos eran grupos de investigación y diversión,...

...conocíamos explosivos, minas, había que volar,...

...pues había que volar, son esas cosas de guerra,...

...trenes, puentes, caminos, y algunos también de dos patas.

Al cabo de unos meses me pidieron si quería marcharme...

...a un destacamento de guerrilleros, con otros españoles y dijimos que sí,

...y fuimos destinados al destacamento de Midieiev...

...que es uno de los más importantes que ha habido en la Unión Soviética.

Pertenecía a las fuerzas del interior soviéticas.

Entonces, nos parachutaron a la retaguardia alemana,...

...por la parte de la Rusia blanca pero nuestra misión...

...era habernos tirado con paracaídas de pasar a 400 kilómetros distintos

...que es donde teníamos la tarea del destacamento, a pie.

Tuvimos varios fregados con los alemanes...

...y así pasé dos años en la retaguardia alemana.

Nos metieron una emboscada que tuvimos tres o cuatro muertos.

Empezó el tiroteo, yo estaba tumbado completamente,...

...me entró una bala por el hombro, explotó dentro de metralla...

...y así fue, terminó el combate,...

...iniciamos la marcha, llegamos a un pueblo,...

...me dejaron en el patio y al día siguiente,...

...cuando me desperté me veo el carro lleno de flores...

...y digo: "si no estoy muerto, estoy vivo aún".

Había regiones, la mitad de España, lo que era parte de Bielorrusia...

...y de Ucrania controlada por los guerrilleros...

...y allí era el poder soviético que existía.

Allí los alemanes no entraban, por ejemplo, yo he estado de jefe...

...de Estado Mayor de un batallón de guerrilleros, en Ucrania...

...con el guerrillero Fiodrov, que tenía veintitantos batallones...

...de mil y pico de hombres cada batallón.

Y tenía siempre el 50% en acción y el 50% descansando,...

...era el poder soviético que estaba instalado allí.

Por la cualificación de los pilotos no era muy alta...

...y algunas veces te tiraban a 20 ó 30 km de donde tenías que ir.

Allí, cuando llegábamos al sitio se hacía lo que se debía de hacer,

...muy raras veces se hacía tranquilamente,...

...casi siempre había conflictos, porque los alemanes no dormían.

A la vuelta veníamos buscando el frente más cerca...

...y el sitio mejor para pasar.

Era muy difícil pasar la vuelta, por dos cosas,...

...la primera porque pasabas por territorio que estaba...

...la mayoría de los casos, minado y por otra parte...

...hay que pasar las trincheras alemanas y eso era difícil...

...pero de una u otra forma se pasaba pero en la mayoría de los casos...

...cerca del 50% de los que iban, no volvían.

Heridos no dejábamos, nos los llevábamos...

...pero la mayoría eran muertos porque los combates...

...eran bastante duros.

De todos los españoles que lucharon y lucharon bastantes,...

...ninguno ha caído prisionero.

La cantidad de muertos están en la capilla ésa.

O sea, la última bala para ti, eso era la ley.

Si ves que estaba alguno herido grave se le daba la pistola y ya sabes.

Ésta es de los grupos que trabajábamos en la retaguardia...

...del enemigo.

Ésta es una fotografía que no se podía hacer,...

...pero la hicieron de casualidad.

Son españoles que han participado en esas operaciones.

Tenemos presencia en la península de Crimea, Leningrado.

En Leningrado hubo españoles en la resistencia de Leningrado.

Hubo menos españoles en Stalingrado.

Pero básicamente recorrieron enormes extensiones.

Hay una presencia significativa sobre todo en el Cáucaso.

Pero a partir de ahí se van a extender por muchas zonas...

...de la Unión Soviética.

Calculamos que de los 4.200 españoles republicanos que había...

...en la Unión Soviética, combatieron aproximadamente unos 500

...de esos 500, 160 murieron.

Hay que tener en cuenta que tuvieron una implicación enorme.

De 500 personas, morir 160, es un porcentaje devastador...

...dentro de una guerra, de una guerra de guerrillas.

La División española de voluntarios se crea en una coyuntura...

...en la que el Régimen de Franco quiere colaborar...

...con las potencias del eje, fundamentalmente con la Alemania nazi

...y no sabe muy bien cómo hacerlo dada sus limitaciones militares.

El ataque a la Unión Soviética por parte de Alemania...

...ofrece esa oportunidad y se junta la apetencia general...

...del Gobierno de Franco, con el deseo del Partido de Falange...

...de colaborar con sus aliados ideológicos.

Son inicialmente 17.000 hombres y que con los sucesivos relevos...

...llegan a sumar en torno a 45.000.

Las expediciones para Alemania parten a mediados del mes de julio,

...de varias ciudades españolas, y las imágenes más importantes...

...nos han quedado de la partida de la estación del norte de Madrid,

...pero unas parten de Andalucía y pasan por Madrid...

...y otras parten directamente desde Barcelona y otros puntos...

...del norte de España.

Van a pasar por Hendaya y van a continuar hasta Alemania

...hasta el campamento de Graffenwer, un campo de entrenamiento...

...a unos kilómetros de Munich, allí van a hacer el entrenamiento

...correspondiente a una división alemana de infantería...

...pero en un tiempo muy reducido, bajo la creencia de que la guerra

...se va a ganar con rapidez, el Gobierno español...

...quieren que salgan cuanto antes.

Van a estar allí mes y pico y tras prestar juramento...

...no a Franco, sino a Hitler, como jefe supremo...

...del ejército alemán, parten hacia el frente del Este.

El general Muñoz Grandes ha sido un hombre de verdadera acción,...

...muy curtido en las campañas de África y ha sido un hombre...

...que infundía una moral maravillosa al soldado, porque marchaba a pie...

...se confundía entre la gente dando ánimos,...

...para que viera desde luego que el propio general...

...participa de forma directa y activa como el soldado,...

...incluso a la hora de las comidas.

Iniciamos las célebres marchas a Rusia que duraron aproximadamente

...un mes a pie, a razón de unos 30 km por día.

Íbamos hechos un desastre.

Los alemanes nos miraban con un aire como diciéndonos:...

..."pero estos gitanos, ¿de dónde se habrán escapado?".

La Parrala dicen que era de Moguer...

...otros aseguran que era de La Palma...

...pero nadie pudo de fijo saber...

...de dónde sería Trinidad Parrala.

Las malas lenguas decían que las claritas del día...

...siempre le daban bebiendo pero ninguno sabía...

...el porqué de la agonía que la estaba consumiendo.

Unos decían que sí, otros decían que no...

...y para dar más que decir la Parrala así cantó.

Que sí, que sí, que sí, que sí...

...que a la Parrala le gusta el vino.

Que no, que no, que no, que no...

...ni el aguardiente ni el marrasquino.

Que sí, que sí, que sí, que sí...

...que si no bebe no puede cantar.

Que no, que no, que no, que no...

...que sólo bebe para olvidar.

La División española cuando está avanzando hacia el frente central,

...porque se le asigna el Cuerpo del Ejército Centro...

...cuando va en esa dirección, el mando alemán da una contraorden...

...y se le asigna el frente norte.

Desde luego el sueño de ellos era haber colaborado...

...en el esfuerzo final para tomar Moscú...

...pero la Unión soviética está resistiendo...

...y la guerra no va a ser tan sencilla.

Ellos llegan al frente que tienen asignado...

...en los primeros días de octubre de 1941, a la ciudad de Novgorod...

...una ciudad preciosa pero muy dañada por la guerra...

...y van a ser enviados a lo que se llama el frente del río Volchov.

Canción popular rusa.

El primer día que llegamos al frente era el 12 de octubre...

...y nos cayó la primera nevada a 2, 4, 6 grados bajo cero.

La historia de este primer frente en el sector nuestro fue ésa...

...golpes de mano, en una dirección,...

...luego ellos se animaron y también en otra.

No era la guerra de los libros de las victorias y las batallas...

...era el de los golpes de mano,...

...donde siempre morían dos o tres o uno o cuatro...

...y bajas eran las mismas. En fin, sin gloria.

Estamos en el frente del Voljov, en la aldea de Chutiny...

...en sus alrededores.

Estas trincheras nos sitúan frente al río Voljov...

...donde están las posiciones del Ejército Rojo.

Aquí muy cerca en el monasterio de Chutiny...

...se encontraba el puesto de mando de la artillería...

...y aquí estaban destacadas una serie de secciones de infantería.

A la altura de noviembre de 1941 los españoles han descubierto...

...dos cosas importantes, la primera es que Rusia...

...no es cuestión de un día y en segundo lugar...

...los grandes espacios y dimensiones de la campaña de Rusia.

Hay 600 enfermos por causa pulmonar, heridos, mutilados, 900 muertos...

...y las noticias que llegan a Madrid francamente son negativas.

El motivo es inicialmente familiar buscar los restos...

...de un tío nuestro, un hermano de nuestra madre...

...que murió en Rusia como voluntario de la División Azul.

Después de bastantes años de investigación,...

...decidimos ir al lugar del combate.

Hicimos un primer viaje nada más caer el telón de acero...

...y a partir de aquel momento...

...surge la posibilidad de encontrar el cementerio,...

...y nos dimos cuenta que además de nuestro tío...

...había muchos miles más de españoles muertos...

...también en Rusia, tanto en la División Azul...

...como españoles voluntarios del Ejército soviético...

...y decidimos unir las fuerzas, constituir una asociación,...

...la Asociación de Desaparecidos en Rusia e intentar luchar...

...por la recuperación de los restos de los soldados y repatriarlos.

Y a principios de los 90 localizamos el pueblo de Chutiny...

...los rusos lo conocen como Jutin e iniciamos la búsqueda...

...del cementerio español, comenzamos la búsqueda...

...en la parte de atrás del pueblo, exactamente a la altura...

...del monasterio, y después de siete años...

...a través de la información oral, croquis,...

...supimos que el cementerio no se encontraba donde llevábamos

...siete años buscándolo, sino aquí, junto al río Volchov.

Con la ayuda de Dolina una organización cívico militar rusa,

...que en verano organiza campamentos...

...para recuperar a los caídos soviéticos...

...empezamos el trabajo aquí, iniciamos la excavación...

...y exactamente, después de 56 años, encontramos el cuerpo de mi tío...

...56 años que llevaba esperando que algún día, alguien viniese...

...a recuperar sus restos y trasladarlos a su pueblo...

...a Domingo Pérez, en Toledo.

Y exactamente en este lugar, en este preciso momento...

...estoy recordando el instante en que aparece su caja...

...junto con 19 compañeros más, españoles también enterrados aquí...

...y es uno de los momentos más emocionantes de mi vida.

Música canción: Lili Marleen.

Eran nuestras almas bajo del farol...

...un único aliento, un solo corazón...

...y es allí, en esa luz,...

...que trato de volverte a ver, Lili, Lili Marleen.

Lili, Lili Marleen.

Si algo me sucede, si se apaga el sol...

...si me ahogara un río de intenso dolor...

...quién será bajo esa luz quien te consuele.

Dime quién, Lili, Lili Marleen.

Lili, Lili Marleen.

El propósito de la División es con el Cuerpo de Ejércitos Norte,

...pasar a la otra orilla y colaborar en el avance...

...sobre Leningrado para cerrar el cerco en la zona norte,...

...eso se hará a partir del veintitantos de octubre...

...a lo largo de noviembre y parte de diciembre.

Se consigue establecer una cabeza de puente al otro lado del río,

...avanzar en una serie de aldeas y penetrar en la zona soviética.

Sin embargo, las noticias que llegan son negativas,...

...muy pronto las divisiones alemanas quedan frenadas y por lo tanto...

...los españoles quedan en unas posiciones estacionarias.

Los españoles van a estar aquí casi un año...

...hasta que cambien de frente a la zona de Leningrado.

Se dice que en las guerras sale a relucir lo mejor y lo peor...

...del ser humano y en dosis extremas.

En este escenario de Possad nos corresponde quedarnos...

...con el heroísmo de los españoles que defendieron esta posición...

...en los meses de noviembre y diciembre de 1941.

Aquí perdieron la vida varios centenares de españoles,

...primero en la ocupación de esta pequeña aldea...

...y después en su defensa porque quedaron cercados...

...por las fuerzas de la tropas del Ejército Rojo.

Las condiciones fueron muy difíciles y a comienzos de diciembre...

...la posición tuvo que ser abandonada...

...dado que las divisiones alemanas habían fracasado en su intento...

...de desbordar esta línea de frente, y el repliegue se hizo deprisa...

...y con los partisanos actuando en su retaguardia.

Muchísimos españoles perdieron la vida en este repliegue.

Ella es la mujer de Mijail, y él es su hijo.

Mijail murió hace cinco años pero ayudó a enterrar a los españoles

...cuando él era niño.

Cuando los españoles se marchan de Possad, se repliegan,...

...llegan los rusos y niños y mujeres,...

...porque los rusos estaban en el combate...

...y entonces se encuentran que todo este pueblo...

...estaba lleno de cadáveres de españoles, la batalla de Possad,

...y entonces para evitar la descomposición por el deshielo...

...los niños y las mujeres dieron enterramiento a los soldados

...de la División Azul, aprovechando los huecos...

...de las bombas y las trincheras, justo en la zona...

...que tenemos aquí enfrente y aquí recuerda que enterraron...

...a unos 200, 250 ó 300.

Independientemente del frío, que es lo que todo el mundo piensa

...allí lo peor es la primavera...

...y el comienzo del verano, por el deshielo.

Y después el bosque, porque allí prolifera el bosque...

...permanentemente por todo, entonces el terreno es fangosísimo.

Eso nos producía una cantidad de insectos, de mosquitos,...

...que en aquella época teníamos que ir todos con mosquitero,...

...un mosquitero que nos llegaba hasta las rodillas.

Y ya en octubre nos trasladaron a San Petersburgo,...

...y en San Petersburgo ya sí era el asedio que se tenía.

Nosotros teníamos enfrente una localidad que se llama Kolpino,

...muy industrial, era como quien dice,...

...la verdadera zona industrial de San Petersburgo.

El momento en el que se está en un frente estabilizado,...

...por muy activo y mucho hostigamiento que quiera haber

...hay una zona de retaguardia que es la población civil...

..que ayuda en las labores de cocina.

Es más, yo recuerdo que ellos llegaban y hacían sus reuniones,...

...se les permitía fácilmente y hacían sus pequeños conciertos.

Es un pueblo muy sufrido a lo largo de la historia.

Entonces, el español al débil siempre le ayuda.

El alemán las veía como un enemigo. "¡Ustedes, a funcionar!".

Y el soldado alemán era mucho más rígido.

Hay que reconocer que en esa zona no eran colaboradores de corazón...

...eran colaboradores de circunstancias.

Un día, mi madre me mandó un paquete desde España,...

...con golosinas y cosas así.

Y estaba allí un niño, monísimo, que tendría seis o siete años...

...se quedó mirando el paquete ¡con unas ganas! y me dio mucha pena,

...cogí el paquete y se lo di.

La madre se puso de rodillas y me quería besar los pies,...

...y yo le decía: "si es por el niño".

Me eché a dormir.

Me desperté con voces de hombres, estaban hablando en voz alta y tal.

Y empezó a hablar la madre del niño.

Y cuando habló la madre del niño se callaron todos.

Y yo dije: "bueno, éstos ya me han perdonado,...

...me voy a volver a dormir".

Se marcharon y no sé qué pasó, no me tocaron un pelo en el mes

...que estuvimos allí.

Un día vi venir a una comitiva muy larga, que venían con un palo,

...alambres de espinos a los lados.

Se pararon allí porque no cabíamos.

Yo le pregunté al capitán aquel, "¿qué es esto?"...

...y me dio un codazo y me dijo, "¡Juden!"

Me sentó fatal.

Yo no dije nada, me callé, y a los tres días, fuimos a descansar

...y en ese momento vino un señor con una moto y me dijo:...

..."¿puedo sentarme con usted?", y lo primero que me dijo es...

..."Usted no sabe nada de lo que está pasando aquí".

Y me contó lo de las SS, y lo que hacían con los judíos...

...me lo contó este señor alemán que no era de las SS, dijo:...

...“Esto es horrible lo que está pasando aquí”.

Usted verá esta gente que han venido a llevar a matarla,...

...ahora los meten en un sitio que dicen que es para que se duchen,

...y lo que hacen es encerrarlos y después echar gas por arriba.

Lo primero que pensé es que me marchaba.

Fui a ver al comandante nuestro y me dice, "¿qué pasa?".

"Que yo no he venido aquí a proteger a los que matan a los judíos".

Y me dice, "yo le voy a firmar ahora mismo un papel...

...para que usted pueda marcharse cuando quiera".

Ni los alemanes, ni los rusos consideran que la División Azul

...fuera algo importante desde el punto de vista militar.

Los españoles trataban mucho mejor a la población rusa que los alemanes

...había curiosidad por las dos partes.

Los exiliados españoles que lucharon con el Ejército Rojo..

...eran menos numerosos comparados con los de la División Azul,...

...pero su participación tuvo mucha repercusión,...

...desempeñaron un gran papel en la guerra contra el fascismo alemán,

...junto a los partisanos rusos de Bielorrusia, de Ucrania...

...y en el sur de Rusia.

Los aviadores españoles hicieron una aportación considerable.

(Megafonía): (Una figura totalmente histórica de la aviación española...

...como José María Bravo que participó en la Guerra Civil española

...y en la II Guerra Mundial).

No había manera de entrar en Aviación.

El Partido Comunista no nos apoyaba en este sentido...

...y cuando empezó la guerra quisimos irnos al frente,...

...no nos llamaban y no sé cómo apareció un coronel...

...el coronel Starinov consejero de los guerrilleros rusos en España,

...y nos llevó con él, pero no a Aviación...

...sino a un grupo de ingenieros minadores,...

...que trabajaba en campo enemigo y ahí empezó nuestras andanzas...

...en el Ejército soviético.

Pasábamos a través del mar de Azov en trineos y nos colábamos...

...por las filas alemanas y colocábamos minas...

...en los ferrocarriles, en las carreteras,...

...en los objetivos que podíamos.

Hicimos varios servicios muy difíciles con un frío horroroso.

No estábamos acostumbrados al frío, se nos heló un compañero, murió Belda

...que fue la primera baja que tuvimos.

A mí me llamaron a Moscú a un Congreso Internacional...

...de la juventud, en representación de los españoles.

Ossipenko mandaba entonces la caza de la defensa antiaérea de la URSS

...que había sido jefe de la escuadrilla de chatos en España,

...y me conocía porque habíamos estado en el mismo aeródromo...

...en el frente de Teruel.

Le conté toda nuestra historia de los pilotos que habíamos pasado...

...que éramos unos 75. ¿Por qué no volábamos?, me dijo,...

...porque no encontramos contactos con Aviación y entonces nos destinó,

...habló con Borosilov y nos destinó a todos los pilotos...

...en la defensa antiaérea de la URSS.

Y nos mandaron a Bakú fui jefe de escuadrilla...

...y estuve actuando allí en la caza nocturna.

Volábamos con los "moscas" de noche,...

...que en España no habíamos volado por la noche.

Y en Bakú estaban los pozos de petróleo.

Cuando los alemanes venían a hacer vuelos de reconocimiento,...

...no querían bombardear Bakú, les atacábamos a ellos...

...cayeron varios aviones alemanes y allí estuvimos actuando...

...durante toda la guerra, hasta el final de la guerra.

Teníamos una idea de que la guerra no iba a ser como empezó, tan mal,

...porque siempre tanta fama se daban de que nosotros...

...les ganaremos, les pegaremos, pues resulta que en los mismos días

...la aviación soviética pierde 1.200 aviones de combate,...

...los más modernos, porque a los viejos...

...¿para qué los querían destrozar? y claro, cuando empiezan los combates

...resulta que pilotos hay, pero aviones no.

Éramos regimientos de defensa aérea del país,...

...porque había aviación de frente y defensa aérea del país...

...o sea, que los de defensa del país tomaban menos acciones...

...en el frente, vamos a decir.

Durante las operaciones de Kurks, los regimientos que tomaron parte

...en las primeras líneas, en los primeros combates,...

...era la aviación de frente, pero había los que tenían...

...que guardar otras, entonces, ¿qué había que hacer?

Cuando ellos estaban luchando en la línea de frente,...

...cuando iban a los aeródromos había que cuidarlos,...

...porque los alemanes iban cerca de los aeródromos...

...para derribarlos, cuando venían del frente...

...no tenían ni armamento ni gasolina, era fácil de cogerlos.

En ese momento, despegan los de defensa aérea...

...y cuidábamos que no derribaran a nadie.

Bueno, en el año 43 me enviaron a un servicio especial,...

...nos dijeron en Bakú, que protegiésemos a dos aviones...

...de transporte rusos, soviéticos, a donde ellos fuesen,...

...sin decirnos nada más, ni quién era.

Resultó que era el camarada Stalin...

...que iba a la conferencia de Teherán, pero no lo sabíamos.

A los cuatro días volvió Stalin, ya sabíamos que era Stalin...

...el que había ido, llegó al aeródromo,..

...y nos saludó a todos.

Al llegar me dijo:, "¿tú qué eres?, ¿georgiano?",

No, generalísimo, soy español. "Ah, español, mucho gusto".

Fue muy simpático conmigo y me dice, "¿por qué traes...

...a tus pilotos en calzoncillos?", "¿Cómo en calzoncillos?".

Es que en Bakú hace mucho calor,...

...íbamos con uniformes de trabajo, porque no sabíamos adónde íbamos...

...y estaban desteñidos los pantalones y la camisa...

...y parecía que íbamos en calzoncillos largos.

La Unión soviética la habíamos visto de otra forma,...

...no sabíamos cómo era la Unión Soviética.

Para nosotros, creíamos que eso eran libertades,

...pero era una dictadura.

Aquí hubo una represión enorme, con nosotros no.

Al mismo tiempo que se organiza la división española de voluntarios

...el Gobierno de Franco decide enviar una escuadrilla de aviación,

...aquí ni es azul ni es de voluntarios,...

...ésta es una escuadrilla de profesionales...

...del Ejército del Aire.

Los que van al frente del Este son militares...

...que tienen bastante interés en participar, piénsese,...

...sobre todo en la primera etapa, cuando creen que Alemania...

...va a ganar la guerra y estos militares piensan...

...que va a ser una experiencia importante para ellos,....

...a nivel de experiencia, de ascensos...

...y tener la oportunidad de utilizar aparatos alemanes...

...que son muy superiores a los españoles.

Es curioso señalar que la división de infantería...

...y la escuadrilla de aviación actúan siempre separados.

En esta II Guerra Mundial todavía se produce el combate clásico

...que había empezado en la I Guerra Mundial.

O sea, casi un combate medieval entre 2 paladines que luchaban...

...por ver quién vencía al otro.

El combate, como todo, depende de las reacciones de cada uno...

...pueden ser distintas y claro que se pasa miedo...

...pero sobre todo se pasa miedo a pasar miedo.

Claro, que una vez que se entra en combate...

...hay que estar tan atento que no se piensa en nada.

No se piensa más que no le peguen a uno...

...y en pegar a uno, y luego lo que sí se notaba...

...era la boca seca después de un combate.

Las fuerzas de la Luftwaffe en Rusia eran escasas.

Teníamos 400 kilómetros de frente a cargo...

...de nuestra escuadrilla, dentro de la escuadra Melders,...

...que tenía en total 2.500 km de frente.

Con los 16 aviones en principio que había,...

...pero cuando llegase el invierno nos fallarían mucho...

...y tendríamos pocos.

En aquellos 400 km nos tocaban aproximadamente,...

...2.000 aviones enemigos.

El frente de Leningrado nos ofrece toda la complejidad de la situación

...de los españoles en el frente del Este.

Por un lado tenemos a los componentes de la División de Voluntarios...

...y en segundo lugar aquellos exiliados...

...a partir de la Guerra Civil española que se alistaron a combatir

...en el Ejército Rojo a partir de 1941.

También es interesante señalar que en la División de Voluntarios...

...tenemos una tipología distinta de españoles,...

...tenemos ese ejemplo del primer frente de voluntarios...

...muy ideologizado, radicales falangistas,...

...en segundo lugar, ese componente de españoles...

...salido de los cuarteles, dado que el número civil...

...ha sido escaso y en este frente de Leningrado...

...tenemos lo que el Estado Mayor Divisionario, llama los indeseables

...esos españoles sospechosos de simpatizar con la izquierda,...

...de ser rojos y de haber venido con la voluntad de pasarse al enemigo

Tenemos datos en torno a 100 desertores...

...al campo soviético.

La línea de trincheras nos marca el primer dispositivo...

...de defensa soviético en las afueras de Pushkin,...

...correspondiente al cerco de Leningrado.

Aquí a nuestra derecha quedaría el dispositivo soviético,...

...al fondo la ciudad de Leningrado y enfrente la ciudad de Pushkin...

...ocupada por tropas alemanas y también...

...por uno de los regimientos divisionarios.

En mayo de 1942, Franco ha decidido el relevo del general Muñoz Grandes.

Lo hace principalmente por desconfianza hacia ese general

...dado que sus relaciones con el bando alemán son demasiado buenas.

Franco nombra para el relevo a un general distinto.

Muñoz Grandes es un general falangista y Esteban Infantes...

...es un general monárquico y de ideas muy conservadoras.

Todos sabemos que el general Esteban Infantes era un oficial...

...del Estado Mayor, que efectivamente tiene...

...una preparación técnica más intensa,...

...por la serie de estudios que realiza,...

...tiene una gran capacidad de reflexión sobre el plano,...

...sobre los preparativos, sobre la idea de acción...

...y se puso de relieve en esa batalla de Krasni Bor...

...en el empleo de la reserva, en el escalonamiento de las tropas.

Para el día 6 de febrero se empieza a vislumbrar la posibilidad...

...de un ataque soviético.

Varios cientos de divisionarios preparados para regresar a España...

...y que todavía no han sido relevados...

...van a ser enviados hacia la zona del frente.

Cuatro días después se produce el ataque soviético.

Estamos en la 2 línea de trincheras del sistema dispositivo...

...de defensa español en Krasni Bor.

El 10 de febrero de 1943, 4 divisiones del Ejército Rojo...

...van a intentar romper el frente en esta zona.

Para entonces, la División española de Voluntarios lleva varios meses...

...en un frente estacionario, colaborando con la Wehrmacht...

..en el cerco de Leningrado.

1.100 españoles pierden la vida en un solo día.

Es la gran batalla de la División española de Voluntarios,...

...muy posiblemente, la última gran batalla...

...del Ejército español.

Y salían, yo lo comparo con las bandadas de búfalos...

...que ponen en las películas americanas, así salían los rusos;

...salía una manada de ésas, cuando ya no llegaban...

...a nuestras posiciones, porque habían caído la mitad...

...y los otros se volvían, salía otra, otra oleada...

...y así hasta 6 ó 7 oleadas rechazamos nosotros.

Morían como ratas.

Como eran tantísima gente la que iba no se notaban los muertos.

El enemigo te obligaba a estar pendiente de él,...

...no de lo que pasaba detrás, sino de lo que pasaba delante.

Y no no me di cuenta hasta que fui a recorrer la posición...

...y vi que no había nadie, que estaba yo solo.

Entonces me volví y vi al del mortero que a pesar de que el hombre...

...estaba con un ojo así, estaba tirando morterazos...

...con la otra mano; entonces fue cuando nos evacuamos.

Lo que es sorprendente, y ahí tenemos que poner el énfasis...

...lo que es el soldado español, la manera de reaccionar,...

...la manera de no arrugarse en absoluto.

Donde yo estaba me encargué de que las cintas de las máquinas...

...se cargasen a mano, con los heridos,

Los heridos eran los que estábamos cargando las cintas.

Llegó un momento en que no había con qué cargarlas, se acabó la munición.

No había cintas, ni munición, ni nada entonces dijo Palacios:...

"¡Que no hay munición!" "¡Pues tirad bolas de nieve!",

...fue una de sus salidas.

¡Bolas de nieve íbamos a tirar allí!

Y al momento entró un enlace: "que de parte del capitán salgan...

...que estábamos prisioneros".

Evidentemente la batalla de Krasni Bor, en febrero de 1943,...

...con 1.400 muertos, es interpretada en Madrid...

...de forma muy negativa.

A partir de ese momento apenas se van a producir relevos...

...de las tropas y las bajas no se van a cubrir,...

...de forma que una división de 17.000 efectivos,...

...va a ir mermando sus efectivos hasta 15.000 y 14.000 hombres,

...de forma que la línea defensiva española queda mal cubierta.

En el otoño de 1943 Franco se decide,...

...por la presión de los aliados, a retirar la División del frente,

...aunque de forma simbólica, mirando hacia Berlín...

...va a dejar una legión, poco más de 2.500 hombres.

Su situación a ser muy complicada, porque la ofensiva soviética...

...está en marcha y a partir de diciembre de 1943 y enero de 1944

...tenemos a las tropas españolas en retroceso y en algunos momentos

...en auténtica desbandada perseguidos por el Ejército Rojo.

La legión española de voluntarios, cuando se formó y la mandaba...

...el coronel Navarro, ahí no se hablaba de que te iban...

...a relevar ni nada, era una unidad que se quedaba allí

...combatiendo al comunismo.

A la altura de la primavera de 1944 la legión azul ha sido disuelta...

...y las tropas regresan a España con bastantes dificultades.

Y cuando vimos a aquel coronel, estuvimos contentos...

...porque lo conocíamos, era el que mandaba esa brigada...

...cuando defendíamos Moscú, el coronel Boridin,...

...cuando nos vio nos abrazó, y nos dijo,...

...venís para una operación especial, se va a constituir...

...un comando muy especial, ya os daré detalles,...

...y yo soy el jefe de ese comando, eso sí, tendremos que lanzarnos...

...en paracaídas a los Países Bálticos.

Seréis un comando de cinco españoles y luego la misión...

...es la siguiente.

Hay que ir a liquidar el Gauleiter, que es el gobernador...

...de los Países Bálticos que está en Vilna.

La organización, el servicio de información...

...eso corre a cuenta de otros, vosotros sois los ejecutores.

La segunda misión es coger al general Esteban Infantes...

...que era jefe de la División Azul y para ello, iréis vestidos...

...de alemanes, de tenientes, capitanes, con la cruz de hierro,

...y grabada aquí en la manga la bandera española,...

...que era lo que llevaban los divisionarios de la División Azul

...y nos mandan a los Países Bálticos que era un sitio...

...que es la frontera entre Lituania, Polonia y Bielorrusia.

Allí había un destacamento guerrillero lituano que nos esperaba.

Allí comenzamos ya a culminar la operación,...

...nos vestimos con los uniformes de la División Azul, alemanes,..

...y hay que ir a Vilna, a la ciudad.

A mí me llevan a un sitio donde me recibe una chica joven...

...que era una artista de ópera que trabajaba con los soviéticos...

...en el servicio de espionaje, de información de los soviéticos.

Ya teníamos todo preparado, llegamos allí y nos encontramos...

...que había camiones por la plaza y estaban sacando cajas, ¡un lío!...

...y nos preguntamos qué pasaba y esa chica dice:...

..."Rofososky, el mariscal que mandaba el ejército número uno

...de Bielorrusia está a 20 km de la ciudad,...

...ha avanzado tan rápido, que llegó la ofensiva soviética...

...hasta Berlín y se marchan todos".

"¿Y qué hacemos nosotros?". "Volver a la guerrilla".

"Y entonces fue cuando el coronel don Antonio García Navarro...

...formó a la Legión y pronunció las siguientes palabras:

"Stalin manda y los aliados obedecen, la Legión regresa a España.

Hoy es un día de luto para España.

Algunos de los efectivos que están allí, en número muy reducido...

...deciden bajarse de los trenes cuando llegan a Alemania...

...y se ofrecen como voluntarios para combatir...

...junto al ejército alemán, la Wehrmacht o para combatir...

...junto con las unidades más políticas, las Waffen SS...

...las unidades más especializadas, pero es un número bastante reducido,

...es lo que luego se van a llamar los irreductibles de la División.

Yo conocí a Miguel Ezquerra, que fue un buen camarada y amigo mío.

Se fue a Berlín, y empezó a formar una unidad que estaba encuadrada...

...en el departamento de las SS alemana, formó esta unidad en Berlín

...y era el capitán jefe de ella; y lucharon como pudieron:...

...unos se le pasaron, otros aguantaron;...

...la guerra era ya muy diferente cuando empezó, era muy diferente...

...estaba ya perdida; él luchó todo lo que pudo,...

...con él se quedaron algunos luchando; otros, muy pocos,...

...se pasaron a los rusos, los cogieron y tal.

Los españoles tuvieron mala suerte, recibieron un desengaño enorme...

...porque los españoles lo mismo fue tratado el que se pasó..

...que el que cayó prisionero, estaban juntos,...

...la convivencia se hacía a veces difícil, muy difícil, pero en fin.

Y empezó el enfrentamiento entre españoles,...

...que era lo que querían los rusos, el grupo antifascista,...

...por hacer honores se volcaba en las normas...

...que les daban los rusos y nosotros nos volcábamos enfrentándonos...

...a esas normas.

Y así estuvimos, así hemos estado los 11 años con esa lucha...

...pero los más duros fueron los primeros,...

...porque nos pillaron desorganizados a nosotros.

Fue el primer trago duro que pasamos, oímos música española por la radio.

Y se armó un follón de mil pares de puñetas,...

...todo el mundo corriendo: "Oye, que estamos oyendo a España...

...que estamos oyendo a España".

Allí estaba todo el mundo llorando, estábamos todo el mundo llorando.

Y en Barcelona, cuando llegamos, aquello fue el no va más.

Y al primero que vimos, o de los primeros que vimos...

...fue al teniente general Muñoz Grandes,...

....era el primer general que mandó la División nuestra.

Y ya el follón, porque invadieron el barco los familiares...

...y los no familiares, y allí se armó la de San Quintín,

...no podíamos ni bajar.

Canción: Lili Marleen.

Eran nuestras almas bajo del farol...

...un único aliento, un solo corazón...

...y es allí, en esa luz,...

...que trato de volverte a ver...

...Lili, Lili Marleen.

Lili, Lili Marleen.

Éste es el cementerio de Pankoska,...

...originalmente era un cementerio de la Luwaffe.

En este territorio están enterrados los soldados alemanes...

...y posteriormente, hace unos 10 ó 12 años,...

...España firma un acuerdo con Alemania,...

...para que de este cementerio se ceda un terreno para enterramiento

...de los españoles.

Actualmente hay unos 1.500 españoles enterrados aquí,...

...aquí están los nombres, no de todos los caídos en Rusia...

...pero sí de los que han sido recuperados e identificados.

Si algo me sucede, si se apaga el sol...

...si me ahogara un río de intenso dolor...

...quién será bajo esa luz quien te consuele.

Dime quién, Lili, Lili Marleen.

La guerra de aquí era para nosotros continuar la guerra de España...

...llevarla hasta el final, y por eso nosotros aquí...

...no había problema de lo que eran o lo que no eran,...

...contra el fascismo había que luchar.

El fascismo era la muerte, y nosotros queríamos la vida.

