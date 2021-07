La reactivació ajuda a reduir l'atur en 36 mil persones al juny a Catalunya

L'atur ha baixat a Catalunya en 35.955 persones durant el mes de juny. Suposa una caiguda del 7,46% que duplica la registrada al maig gràcies a la reactivació de l’economia. L’aixecament de les restriccions i l’avenç de la vacunació ha ajudat a impulsar les dades. El nombre total d'aturats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya se situa en els 445.862.

Caiguda del 8% en el que portem d’any

Catalunya és la segona comunitat autònoma on més baixa l'atur al juny en termes absoluts, només per darrere d'Andalusia. Al maig, l'atur va baixar en 15.368 persones, un -3,09%. En el que va d'any, la desocupació ha caigut un 8,07% i avui hi ha 39.157 persones menys en les files de l'atur que fa un any. El sector serveis, i especialment l'hostaleria, impulsa la recuperació de l'ocupació al juny, amb 27.039 persones menys a l’atur del total de 35.955 que han trobat feina.

Per darrere dels serveis, la reducció de l'atur va tenir més impacte en la construcció (-2.663), la indústria (-2.632) i l'agricultura (-1.081), mentre que en l'apartat de sense ocupació anterior el nombre d'aturats va disminuir en 2.540 persones. Per províncies, l'atur va baixar especialment, en números absoluts, a Barcelona (-23.464 persones), seguida de Girona (-5.187); Tarragona (-5.042) i Lleida (-2.262).