Catalunya torna al risc extrem de coronavirus

La situació del coronavirus a Catalunya continua empitjorant. Epidemiològicament el territori ja es troba en risc extrem després de superar els 200 punts de risc de rebrot i amb la velocitat de transmissió en 1,71, un nivell d'RT que no s'han registrat en el gairebé any i mig que portem de pandèmia.

En aquest context, el Procicat esperarà que millorin els indicadors epidemiològics per aprovar noves mesures. Sí que avala la reincorporació progressiva dels treballadors a la feina presencial, tot i que insta a continuar fomentant el teletreball . En l'administració de la Generalitat, per exemple, la proposta del Govern és 2 dies de teletreball i 3 dies presencials.

Una situació que preocupa, i molt, des de Salut que demanen " no banalitzar " la situació perquè els contagis siguin entre la gent jove , amb menys probabilitat de desenvolupar la malaltia de forma greu. " No obrirem més " ha destacat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon a Rac1, que tot i que descarta fer marxa enrere en les mesures aprovades fins ara, tampoc es relaxaran més.

Avançar en la vacunació

La solució continua sent avançar en el procés de vacunació. Segons els càlculs de Salut, s'hauria d'arribar a un 52% de població major de 16 anys vacunada per tal de començar a doblegar la variant Delta, que podria suposar el 90% de les infeccions a Europa a finals de l'estiu. De moment, hi ha gairebé un 45% amb pauta completa.