El passaport sanitari entra en vigor a tota la UE

El nou passaport Covid per desplaçar-se pels països de la Unió Europea sense necessitat de quarantenes, ha entat en vigor de forma oficial aquest dijous. El certificat sanitari, que és gratuït, permet demostrar, a través d'un codi QR digital o en paper, que ja es disposa de la pauta completa de vacunació, s'ha passat la covid-19 en els darrers sis mesos o que la persona té un test amb resultat negatiu.

Les CCAA encarregades del certificat El passaport sanitari té una durada de 12 mesos. Ara bé, els estats poden imposar noves restriccions en cas d'empitjorament de la situació sanitària. A Espanya, on ja l'utilitzaven abans de l’entrada en vigor, són les comunitats autònomes les que expedeixen el certificat covid. Per viatjar dins de la Unió Europea no és obligatori tenir el passaport sanitari, però el document sí que està pensat per agilitzar els tràmits de control sanitari durant els desplaçaments. Com serà el passaport covid amb el que podràs viatjar aquest estiu?

Catalunya és la regió que més certificats ha emès Entre el Ministeri i les autonomies ja s'han emès a Espanya 3.217.507 certificats, com va informar aquest dilluns la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, qui va afegir que "ja són dotze les comunitats que emeten els tres models i set les que emeten els de valoració i recuperació".



Per comunitats, Catalunya ha emès 681.600 certificats, Andalusia 462.934, Galícia 255.423, Castella i Lleó 224.354, País Basc 127.500, Aragó 82.618, Castella-la Manxa 80.000, Navarra 61.606, Extremadura 47.761, Murcia 40.000, Canàries 34.000, Cantàbria 27.700, Astúries 19.957, Balears 15.290, La Rioja 13.897, Melilla 5.199 i Ceuta 4.600.

Què és el certificat covid? És un document gratuït, disponible en format paper o digital, que conté un codi QR, i que permet certificar -en la llengua nacional i en anglès- tres tipus de situacions: que una persona ha estat vacunada contra el covid-19, disposa d'una prova amb resultat negatiu o s'ha recuperat de la malaltia. No serà obligatori per a poder desplaçar-se dins de la UE però l'objectiu és facilitar la lliure circulació dels ciutadans a la UE.

Quina informació conté? El certificat inclou el nom, la data de naixement, data d'expedició, informació sobre la vacuna, prova o recuperació així com un identificador únic. La informació roman en l'Estat membre d'origen i no s'emmagatzema ni conserva quan les autoritats d'un altre Estat membre verifiquen el document ja que només es comprova la validesa i l'autenticitat a través de la plataforma europea.

Com funciona? Tots els certificats disposen d'un codi QR únic. Quan les autoritats del país que es visita comproven el document verifiquen el codi i la signatura del viatger per a certificar que compleix un dels tres supòsits que permeten la seva entrada sense requisits addicionals. Les persones vacunades abans de la creació del certificat també tindran dret a obtenir-lo el mateix que els nens.

Quines vacunes s'admeten? De moment les vacunades considerades vàlides per al certificats són les autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA en les seves sigles en anglès) i que fins al moment són quatre: Pfizer/*BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Els Estats membres, no obstant això, pot decidir si accepten els certificats de vacunació autoritzats per altres Estats membres o les vacunes incloses en la llista de l'Organització Mundial de la Salut per a ús d'emergència com és el cas de l'antídot Sinovac.

Quin tipus de test s'admeten? El reglament preveu els anomenats test RT-PCR així com els resultats d'una llista de test d'antígens validats per la UE sempre que siguin realitzats per professionals sanitaris. És a dir, els autotest no són admesos.