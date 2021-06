Les mascaretes deixen de ser obligàtories el 26 de juny

Les mascaretes deixaran de ser obligatòries el 26 de juny. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha fet aquest anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia a Barcelona. Ens podrem treure la mascareta sempre que sigui a l'aire lliure i quan es pugui mantenir una distància mínima de metre i mig entre persones.

El pròxim dijous 24 de juny es reunirà el Consell de Ministres de manera extraordinària per aprovar la relaxació de l'us de la mascareta. Es tracta d'una mesura que les comunitats autònomes fa dies que demanen gràcies a la millora dels indicadors epidemiològics. De fet, a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'aquesta setmana, alguns dirigents autonòmics ja van demanar una relaxació de la mesura, però no van rebre cap data concreta.

Un any amb la mascareta

La mascareta fa que és obligatòria gairebé un any. De manera oficial, el BOE va publicar la norma el 4 d'abril d'aquest any, però algunes autonomies ja havien aplicat la mesura mesos enrere. En el cas de Catalunya, la mascareta porta sent obligatòria des del 9 de juliol del 2020. Precisament, La Generalitat ha celebrat la decisió del Govern, però demanen concreció sobre com s'haurà d'aplicar.