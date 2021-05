El Parlament Europeu i els estats membres han acordat crear un passaport sanitari a la Unió Europea que entri en vigor com a màxim l'1 de juliol i que permeti demostrar la vacunació, haver passat la covid-19 o ser negatiu. Després de setmanes de negociacions, les dues institucions s'han posat d'acord sobre aquest salconduit que pretén facilitar els viatges aquest estiu i salvar la temporada turística.

Situació actual Fins ara, la majoria de països exigien als viatgers proves de la covid-19, com una PCR o un test d'antígens, per desplaçar-se dins la UE. Altres demanaven també fer quarantena i no s'acceptaven certificats de vacunació per entrar a un país de la UE. Paro ara, els 27 països membres de la Unió Europea han acordat formalment reobrir la frontera als turistes d'altres països vacunats, amb el requisit que hagin rebut un vaccí avalat per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) o l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i també permetre l'arribada a Europa de turistes procedents de països amb una incidència baixa del virus, encara que no estiguin immunitzats.

Cofinançament dels tests? Cal aclarir primer de tot, que el nou sistema de mobilitat no oferirà PCR gratuïtes tal com demanava l'Eurocambra. Tot i això, la Comissió Europea destinarà 100 milions d'euros a cofinançar els tests a les persones que s'hagin de desplaçar sovint per la UE.

Com serà el passaport? Es dirà 'Certificat Digital Covid-19 de la UE' i serà eminentment digital. Quan els ciutadans obtinguin els certificats homologables a la UE (vacunació, superació del virus, PCR) els podran desar en una aplicació mòbil o imprimir-los. Aquests documents tindran un codi QR que la policia o les aerolínies validaran amb una aplicació de verificació. Aquesta eina quedarà restringida a les autoritats competents. Es reobre la frontera als turistes d'altres països vacunats



No hi haurà una app europea, sinó que cada país tindrà la seva aplicació mòbil per guardar els certificats. Els estats podran utilitzar un "model europeu" per crear les apps o bé utilitzar aplicacions existents.



Malgrat que s'havia posat sobre la taula a la negociació, no s'acceptaran les proves d'anticossos per certificar que s'hagi superat la covid-19.

Per a què servirà? Amb el certificat, en principi els vacunats s'estalviaran les PCR i la resta no es veuran obligats a fer quarantena si presenten una PCR o una prova d'haver superat la covid-19. Si bé els governs europeus s'han compromès a eximir de tests addicionals o quarantenes als portadors del certificat, es reserven el dret a reimposar restriccions sanitàries si són "necessàries" i "proporcionades" per controlar la pandèmia