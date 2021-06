Espanya dóna un pas més en la recuperació del turisme amb l'obertura de fronteres als viatgers que acreditin estar immunitzats amb la pauta completa de les vacunes Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), així com les xineses Sinopharm i Sinovac-Coronavac. També tornen els creuers internacionals, que podran atracar en ports espanyols gairebé un any després de la seva prohibició.

01.20 min Espanya permet l'entrada a viatgers vacunats

A més, Espanya ha revisat els requisits sanitaris per a entrar al país i admet des d'aquest dilluns proves d'antígens ràpides aprovades per la UE, a més de les PCR, molt més cares i que eren fins ara les úniques acceptades.



L'obertura al turisme es veu, no obstant això, llastrada per la decisió del Regne Unit de mantenir a Espanya fora de la llista de destins més segurs, la qual cosa obliga els britànics a guardar quarantena al seu retorn des del nostre país.

Brasil, Índia i Sud-àfrica no podran entrar No obstant això, els viatgers procedents del Brasil, l'Índia i Sud-àfrica no podran ingressar, a causa de l'alta incidència en aquests països de les variants de la COVID-19.



Si es procedeix de zones de la UE i de països de l'Espai Econòmic Europeu no inclosos en el llistat de països de risc del Ministeri de Sanitat, no farà falta presentar cap prova diagnòstica ni certificat de vacunació o immunitat. España permite desde este lunes la entrada a viajeros vacunados y regresan los cruceros

Control sanitari a l'arribada Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima hauran d'emplenar prèviament un formulari de control sanitari a través de la web o l'aplicació Spain Travel Health, sistema que ha estat modificat "per a facilitar la localització d'aquells passatgers sobre els quals calgui aplicar mesures de traçabilitat, així com la inclusió en el procediment de control de la certificació de vacunació, prova diagnòstica i recuperació que puguin presentar els viatgers".



L'aplicació generarà un codi QR que el viatger haurà de presentar a les companyies abans de l'embarcament, així com en els controls a la seva arribada.



Els passatgers que tinguin com a destí Espanya hauran de sotmetre's a un control sanitari, que inclourà la presa de temperatura, control documental i control visual.



Coincidint amb l'obertura als turistes, aquest dilluns Espanya posarà a prova el Certificat Covid Digital de la UE, de manera prèvia a la seva entrada en vigor l'1 de juliol amb la finalitat de facilitar la lliure circulació dins dels països de la Unió. El certificat avala que el viatger no té covid, ja sigui perquè està vacunat, perquè ha passat la malaltia o perquè presenta una PCR negativa. Les comunitats autònomes seran les encarregades d'emetre el codi QR per a aquells espanyols que vulguin viatjar per altres països de la UE.

Tornen els creuers L'ordre també regula el moviment dels passatgers vinculats als vaixells de passatge tipus creuer internacionals i l'activitat del qual va quedar restablerta el 27 de maig de 2021.



Les condicions sanitàries que han de complir aquests vaixells estan recollides en el document 'Mesures sanitàries per al restabliment dels creuers internacionals' i inclouen normes com no superar el 70-75% de l'aforament màxim, evitar que dormin més de dos tripulants en la mateixa cabina o establir grups amb horaris diferents de menjar, embarcament i desembarcament. Els passatgers, a més, hauran de presentar una PCR o una prova d'antígens negativa abans de pujar a bord.



La resposta de les navilieres a aquest anunci ha estat immediata i algunes ja han inclòs ports espanyols en els seus itineraris d'aquest estiu pel Mediterrani.