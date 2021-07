La Generalitat destinarà 917 milions d'euros a polítiques d'ocupació dels sectors afectats pel coronavirus

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, han anunciat un pla de xoc d'ocupació a Catalunya i pel qual es destinaran 917 milions d'euros. Aquesta inversió anirà destinada a fomentar la contractació de dones, joves, majors de 45 anys i per persones afectades per la pandèmia. Es calcula que hi haurà mig milió de persones beneficiades.

Aragonès i Torrent ha fet aquest anunci des de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'un pla que segons el president, "busca fer front als efectes provocats per la pandèmia" i que és el pla "més ambiciós" de la Generalitat en matèria d'ocupació. Aquesta inversió suposa un 54% més del que es va destinar l'any passat.

“�� La Generalitat mobilitza 917 milions d'euros per fomentar la contractació de mig milió de persones.



�� La inversió, rècord en polítiques actives d'ocupació, es focalitza en dones, joves i majors de 45 anys en situació vulnerable | @xesca1 @LauHerMas @RTVECatalunya pic.twitter.com/Q1Ws4j1d9L“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 1, 2021