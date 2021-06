Sánchez garanteix que "mai de la vida" hi haurà referèndum d'autodeterminació

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha garantit aquest dimecres al Congrés que "no hi haurà referèndum d'autodeterminació" a Catalunya perquè el PSOE "mai de la vida l'acceptarà".

Sánchez ha rebutjat així les aspiracions dels independentistes catalans, reafirmades pel mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la trobada que han mantingut aquest dimarts a La Moncloa. Ho ha fet durant la seva compareixença davant el Ple del Congrés, en la qual ha explicat les raons dels indults a nou dirigents independentistes del "procés".

Defensa dels indults per garantir la convivència

El president del Govern espanyol, ha defensat que l'indult és legal i constitucional, recordant que Aznar en va concedir més de 2.700 i Rajoy més de 800. En aquesta defensa de la mesura, que ha justificat per utilitat pública per aconseguir la convivència, ha advertit que la "via judicial no val per si sola per garantir la convivència a Catalunya" i ha defensat que els responsables polítics no han de "deixar descansar en els tribunals" la seva responsabilitat política.