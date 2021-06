La Generalitat i el Parlament reben els 9 indultats del procés

Primer acte de reconeixement institucional als 9 liders del procés indultats la setmana passada. Aquest dilluns han estat rebuts primer al Palau de la Generalitat i després al Parlament.

El líder d'ERC i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, els exconsellers, Jordi Turull, Raûl Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa, el secretari general de Junts i expresident de la ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, han arribat junts a mitja tarda a la plaça Sant Jaume on han estat rebuts per una desena de persones amb banderes 'estelades' a crit de 'Independència'.

Fotografia amb Aragonès i Puigneró a la porta de Palau El president català, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró s’han fet una fotografia amb ells a les portes del Palau de la Generalitat. Després ja a l’interior han rebut una forta ovació per part dels treballadors i els alts càrrecs. 01.16 min El Govern rep als presos després de ser indultats | Laura Herrero A continuació, han pujat fins a la Galeria Gòtica i a la Sala dels Diputats estat rebuts per la resta de membres del Govern, amb qui han mantingut una reunió. Posteriorment a la Galeria Gòtica Aragonès, Puigneró i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han fet un breu discurs. Durant l'acte institucional s'ha deixat una fila de cadires buida que simbolitza als dirigents independentistes a l'estranger.

"Entossudits a fer la independència" En la seva intervenció Aragonès ha assegurat que segueixen entossudits a "fer possible la independència de Catalunya" i ha proclamat que perseveraran a defensar l'amnistia i l'autodeterminació. En aquest sentit ha insistit que la via democràtica "passa inevitablement en democràcia per un referèndum sobre la independència" i ha deixat clar que que “heu de recuperar els vostres drets polítics. Els exiliats han de tornar a Catalunya sense por de ser perseguits", ha assegurat Aragonès en la compareixença. “�� El Govern rep als 9 líders independentistes indultats al Palau de la Generalitat.



Forcadell reclama l'amnistia L'expresidenta del Parlament ,Carme Forcadell, ha afirmat que tant ella com la resta de líders independentistes indultats es comprometen a "treballar més que mai" per a aconseguir "la fi de la repressió". Forcadell ha assenyalat que treballaran "per a aconseguir que les persones que no poden tornar a casa, perquè són víctimes de la repressió política, puguin viure en pau i en tranquil·litat", en referència als líders independentistes fugits a l'estranger. “�� El Govern rep als 9 líders independentistes indultats al Palau de la Generalitat.



