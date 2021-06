El recurs de Turull per la sentència de l'1-O arriba a Estrasburg

Els advocats Jordi Pina i Francesc Homs han presentat aquest dijous al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg el recurs de l'exconseller Jordi Turull contra la sentència de l'1-O perquè consideren que vulnera els seus drets fonamentals. Pina i Homs han estat acompanyats per l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'ha mostrat esperançat amb la Justícia Europea.

Per la vulneració drets fonamentals

En el seu escrit, els advocats de Jordi Turull detallen les vulneracions de drets que al seu entendre ha patit l'exconseller. Asseguren que el judici s'hauria d'haver celebrat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no al Suprem, que els jutges han estat parcials, que hi ha hagut ingerències per part del Govern espanyol i que s'ha vulnerat el dret a manifestació i de lliberat d'expressió.

L'expresident Puigdemont ha assegurat que s'obre una nova etapa en la defensa dels drets fonamentals a Europa. Els advocats no han pogut determinar quant de temps pot trigar el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg a resoldre els recursos.