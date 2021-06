S'obre la vacunació de 16 a 29 anys

El departament de Salut obre la vacunació a tots els grups d'edats en els quals està aprovada l'ús de la vacuna. Des d'avui mateix la població entre 16 i 29 anys ja pot demanar cita per vacunar-se. Catalunya avança així en la campanya amb la voluntat de canviar la tendència creixent de la pandèmia amb un augment dels contagis els darrers dies.

Vacunació mòbil

La vacunació no només avança amb l'obertura a tots els grups d'edat, sinó que també esperen donar-li una empenta amb la vacunació mòbil. Des de la setmana vinent hi haurà autobusos on es podrà accedir a vacunar-se sense necessitat de cita prèvia.

Des del departament insisteixen en la importància de vacunar-ser per evitar la propagació del coronavirus i l'aparició de noves variants com la Delta, que ja representa més d'un 30% dels casos diagnosticats. En aquest sentit, recorden que les vacunes funcionen, de fet, les dues dosis tenen una efectivitat del 80% en la nova variant.