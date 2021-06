Salut desvincula l'augment de contagis a la reobertura de l'oci nocturn

El Departament de Salut desvincula el canvi de tendència de la pandèmia a Catalunya a la reobertura de l'oci nocturn. D'altra banda, sí que relaciona aquest increment a la fi del curs escolar i les vacances, sobretot els viatges de fi de curs.

La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura que les discoteques i sales de ball estan complint amb els protocols establerts i creu que encara "falta temps" per avaluar quin ha estat l'impacte pel que fa als contagis. De totes maneres, Cabezas, assegura que les mesures estan en "permanent revisió".

De moment s'han confirmat més de 200 casos de contagis de viatges de fi de curs que s'han realitzat a diferents illes ( Mallorca , Menorca i Tenerife ). El departament està estudiant els casos i fent el rastreig. De moment hi ha més de 1.200 contactes i s'han realitzat més de 4.000 trucades . Tot i l'alerta pels contagis, Cabezas creu que no tindran un efecte important als hospitals, ja que la majoria de casos són asimptomàtics i amb símptomes lleus.

Avança la vacunació

Pel que fa a la vacunació, Cabezas afirma que l'objectiu de la Generalitat és arribar al nombre més gran de grups d'edat "l'abans possible" i espera que "en pocs dies" es pugui obrir el servei per demanar cita a altres col·lectius poblacionals. No ha deixat clar si tornarà a ser a una franja de cinc anys com fins ara, o optaran per obrir ja a la resta de població que falta del 29 a 16 anys.