El Departament de Salut ha posat en marxa el certificat covid digital, que facilitarà els desplaçaments per la Unió Europea aquest estiu. El certificat covid digital de la UE o passaport sanitari és un document que acredita tres possibles situacions individuals: certificat de vacunació contra la covid-19, certificat de recuperació de la covid-19 i certificat de prova diagnòstica covid-19 negativa.

El Departament de Salut ha efectuat tots els treballs tècnics, logístics i operatius per tal d'emetre aquest certificat abans fins i tot de la seva obligatorietat a tots els països de la Unió Europea, el dia 1 de juliol . En aquest sentit, les reunions entre responsables tècnics del Departament de Salut amb el Ministeri de Sanitat són constants per conèixer les novetats i les especificitats del projecte. El desplegament d'aquesta eina es troba en aquests moments en fase de proves i progressivament s'hi aniran afegint altres funcionalitats

La Meva Salut

Durant els primers dies el certificat estarà accessible en versió digital i s'obtindrà a través del web de La Meva Salut. Pròximament estarà també disponible a les aplicacions mòbils i en altres formats.

El passaport covid ha començat a funcionar a Espanya

El ple ha donat llum verda al passaport sanitari amb 546 vots a favor, 93 en contra i 51 abstencions en el cas del reglament per a ciutadans de la Unió Europea i amb 553 vots a favor, 91 en contra i 46 abstencions en el cas de persones de països tercers.



Durant les negociacions entre l'Eurocambra i el Consell, els dos colegisladors, es va acordar que els estats no imposessin restriccions addicionals, com quarantenes, a les persones amb passaport sanitari. Amb tot, els estats poden imposar-les en cas que ho considerin necessari.