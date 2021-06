(Tono de llamada)

(Tono de llamada)

Fito, ¿qué pasa, tío?

Aúpa. ¿Qué pasa?

Oye, escucha, tenemos novedades.

Ya sé que te dije que acabábamos la gira el 26 de junio en Madrid,

pero ha salido otro bolo. 16 de septiembre

en el Royal Albert Hall, en Londres.

Me cago... Qué flipe.

Pero que falta...

(Griterío)

(Música épica)

(Continúa la música)

(Silbidos)

(Griterío)

(Música suave de guitarra)

# Mientras me aguanten los huesos

# yo quiero seguir cantando.

# quiero estar estar cerca de ti,

# lo mas lejos.... a tu lado.

# Tu mirada en un balcón,

# tú te asomas yo te canto.

# He pintao mi corazón

# con el rojo de tus labios.

# Sé que no puedo dormir

# porque siempre estoy soñando.

# En invierno con el sol...

# con las nubes en verano. #

(Griterío)

Eso es como... como imposible.

O sea como...

Hay cosas que no es que sean inesperadas, sino que...

O sea, que no están en tu futuro...

que no están en tus pensamientos tocar, por ejemplo,

en el Royal Albert Hall.

Fue tan sencillo como una llamada.

Me llamó Polako y me dice: "Oye, que tocamos en...

He estado hablando con Carlos Riff

y el 16 de septiembre tocamos en el Albert Royal Hall".

Y yo me quedé parao.

Parao.

O sea... ¿Sabes? Es como si...

como si baja un marciano y te dice algo.

Tienes tres segundos para decir:

"Es un marciano, espera ahora hablo contigo".

Es decir, un sueño logrado.

Cuando todos empezamos hace mil años pues...

la gente que tocaba en el Royal Albert Hall era...

era Queen, era Cream, era Eric Clapton.

Era, no sé, gente de una aspiración tal y de un...

Y eran iconos de la música rock que escuchábamos.

Entonces ver a Fito tocar en el Royal Albert Hall es...

Es como el triunfo de una generación.

Fito va a tocar...

Pues eso, en el Vaticano para un católico.

Esto es lo máximo.

Todos querrían tocar aquí.

De hecho, lo ha intentado mucha gente.

El propio Migue Ríos cuando ganaba muchísimos millones de pesetas

con sus giras...

Estamos hablando del tiempo de las pesetas.

Hubiese querido tocar aquí.

Solo llegó a Hammett Smith, si no mal recuerdo.

Es el máximo. O sea...

Es el capricho fantástico de un artista

desde muy abajo, desde el under total,

como hemos conocido a Fito,

hasta llegar a la cresta absoluta.

Esto es como el Olimpo del rock and roll.

(Música rock animada)

# Se torció el camino #

La sensación... La respuesta no fue... ¡Por fin! No.

Es que nos quedamos como... hostia...

Pues habrá que tocar bien.

¿Hay algún sitio más especial donde puedas tocar? Yo creo que no,

que no lo hay.

Lo que conlleva, que no es como aquí...

que decides que vas a tocar

en tal recinto, lo alquilas, tal... y lo organizas.

Allí te tienen que invitar.

Tampoco digo que te acojona,

pero estar en el Royal Albert Hall a priori dices: "Hostia...".

Tendría que entrar ahí como con...

con chaqué para entrar.

Me da palo entrar en pantalones cortos

o alguna cosita así. Fíjate.

Es que han estado todos.

Mirando la historia, han estado absolutamente todos.

Es un poco el sitio ahí...

Es la meca, ¿no?

Se te pasa por la cabeza toda la gente que ha tocado,

el sitio tan especial. No sé, muy fuerte, ¿no?

Y que un españolito

valenciano acabe allí, pues...

Me pareció muy flipante, muy flipante.

Para Fito y todo su equipo técnico y toda la banda

tocar en el Royal Albert Hall supone un sueño.

Es un templo de la música.

Un lugar donde han tocado todas las leyendas del Rock.

Y pisar ese escenario es una maravilla.

Estuvimos aquí con Los Cigarritos, con la banda de Los Cigarros

hace tres años viendo a...

Clapton. Yo creo que ni ellos... Nunca surgió

la conversación de "cómo molaría tocar aquí".

¿Sabes? O sea, no...

Ni siquiera era un sueño.

Simplemente el Royal Albert Hall es acojonante, pero no es...

no es parte de nuestro circuito ni va a serlo nunca.

Veníamos aquí, como viene la gente, pues a ver

a las bandas que te gustan.

Realmente es un regalo que nos da la vida.

Yo me imagino que Fito lo vive así.

"¿Qué pasa, Carlitos?". -¿Qué pasa, Pola?

-"¿Cómo estás, tío?".

¿Recuerdas lo que mandamos... del Royal Albert Hall?

-"Sí".

-Pues lo han aceptado. -"¿No me jodas?".

Lo han aceptado.

La anterior gira que si había posibilidades de ir.

Al final no íbamos a ir, íbamos a ir a otra sala.

Llevábamos tiempo, cinco o seis años, desde la gira anterior,

intentando... poder tocar en el Roya...

-Teníamos el runruneo detrás,

pero desde hacía tiempo que no se concretaba.

Ya lo dábamos un poco como... venga, sí...

Cuéntame un poquito lo del Royal.

Tanto con Cris como con Carlos,

nos solicitaron cierta información.

Era un poco como lo mismo. Alguna otra vez también.

"Oye, ¿qué necesitáis? Necesitamos...".

Datos. "¿Cuántos seguidores de facebook?".

"¿Cuántos conciertos habéis hecho aquí?".

"Que si las otras veces aquí cuánta gente habíais metido".

Pero, bueno, lo dábamos un poco como...

otro intento.

Y ya cuando Polako dijo:

"Oye, Aitor, que la fecha aquí,

el 16, que sí se ha concretado".

Joer, qué bueno.

Para nosotros es el Royal Albert Hall.

Es que no hay nada más grande.

Estamos coordinando... Ellos están coordinando

toda la parte de cara a la sala.

Digamos a toda promoción como local o allí,

todos los detalles con la sala y nosotros estamos

coordinando toda nuestra parte.

...el 16...

-De septiembre. -Ahí va.

¡Buenas!

(Música suave)

Ni siquiera estaba pensado hacer gira. Simplemente...

Polako me dice un día: "Oye, ¿por qué no

hacemos unos conciertos para que salgas tú de...

de tu letargo?".

La verdad es que pasa el tiempo muy deprisa.

Como el número de discos no son tantos porque normalmente

alguien en 20 años parece que tiene como 8 discos, 10 discos.

Y Fito es una persona que se esmera mucho en los discos

y de un disco a otro pasa más tiempo.

Nosotros cuando acabamos una gira Fito y yo nuestra relación

no volvemos a hablar de música.

Hablamos de mil cosas, pero nunca de música.

Nunca de cómo va, si está componiendo o no. Todo eso

le mete presión.

Llamé a Pola y le dije:

"¿Sabes que hace 20 años del primer disco

de Fito? Creo que habría que hacer algo".

No nos habíamos dado cuenta.

"Hostia, sí".

Sí, queremos hacer una caja especial,

no os penséis que es lo de siempre.

Las discográficas son dadas a hacer...

Ahora metemos púas de regalo y volvemos a sacar lo mismo.

Era algo que no queríamos hacer y lo sabían.

Esta vez plantearon un proyecto muy bonito.

Con todas las colaboraciones,

recogiendo todas las canciones que había ido haciendo

con artistas y que no estaban recogidas.

Unirlas todas.

Tenía sentido. Veíamos que tenía sentido.

Lo cual a mí me forzaba a hablar con Fito.

Lo siento, pero tenemos que hablar de música.

Han llamado y tienes que decir si quieres o no quieres hacer esto.

Yo estaba pensando en hacer disco nuevo

y no tenía ninguna canción, no tenía nada que me gustara.

Estaba un poco como el profesor Bacterio.

Y de repente

esto me coge, me saca y me vuelve con mis amigos y con mis músicos

y con toda la gente. No tocaba hacer esta gira.

Entonces, cuando no hay disco nuevo toda tu energía se centra

en la música,

en preparar el set list.

¿Qué queréis tocar? Toda la energía se concentra en los amplis,

las guitarras... Todo tu trabajo,

desde el verano pasado,

es preparar canciones, qué equipo llevamos...

Todo lo que nos gusta a los músicos.

Los 20 años del disco, los 20 años de la gira

y las 20 ciudades y...

Y, digamos, que de una cosa casi técnica

salió esta gira y este proyecto que es tan... tan bonito.

Y que estamos todos tan contentos

de tener la oportunidad de trabajar otra vez juntos.

Normalmente las giras comienzan siempre cuando hay disco nuevo.

Claro, cuando haces disco nuevo

tienes todo el curro de disco nuevo.

Las maquetas, el disco, los músicos... Bueno...

La preparación del disco, toda la promo del disco.

Y luego empieza el trabajo de la gira.

Digamos que empiezas la gira cansado.

Empiezas a pensar en la gira

y ya estás cansado, llevas seis meses a otra cosa.

Y en este caso, como no tocaba,

simplemente en cuanto empieza el trabajo es...

un local de ensayo y eso es lo que más nos gusta.

(Música rock suave)

Hemos concentrado toda la energía en planear

cómo va a ser el escenario. Lo que hablaba antes.

En lo más musical, qué instrumentos tocas, cómo, qué...

Tal vez porque no había todo el trabajo y tensión

de hacer un disco y sacarlo y ver cómo reacciona el público.

Ya sabemos, en cuanto a repertorio,

lo que vamos a hacer desde el primer momento.

En esta gira es gira 20 aniversario.

Casi te está marcando lo que tienes que tocar.

El repaso de todos los discos...

Y, no sé, da gustito... la gente lo canta todo,

no hay que defender canciones nuevas,

entonces es... como un karaoke casi.

En el buen sentido de la palabra.

Son igual de frescas que hace 20 o 15.

La gente responde igual o más que siempre.

Está deseando oír eso y...

lo notas, lo sigues.

Es como si acabara de salir.

La euforia es la misma, la respuesta.

Siempre hacemos giras de 80 conciertos,

100, bueno...

Hacemos 20 ciudades, 25 conciertos.

Y entonces es más fácil...

pensar en cada concierto.

Siempre que terminas un bolo hay alguien

"Muy bien esta noche".

Otro dice: "Bueno, yo igual no tanto".

Ha habido un montón de bolos donde hemos bajado diciendo:

"Qué guay".

Y eso no siempre es tan común en la música.

Yo diría que es la gira en la que más hemos disfrutado,

desde luego de las grandes de pabellones.

Por otro lado, me han sacado del agujero...

y me han llevado por todas las ciudades.

De repente de estar en tu local,

que no te sale nada, estar emparanoiado.

A sales ahí y te da el sol y te encuentras con la gente.

# La flor de mis neuronas.

# Y, por supuesto, la luna.

# Es poco lo que tengo... #

Los recintos grandes tienen su encanto. No es...

lo más sensato...

tocar para tanta gente.

Eso también lo decía Sabina, que no era muy sensato.

Pero, hombre...

Tenemos la suerte de que podemos hacer los dos formatos.

Podemos hacer pabellones

y podemos hacer salas, teatros, como hemos hecho.

Uno siempre tiene que estar agradecido

a saber que puedes jugar,

jugar a los Stones.

De repente salimos de gira 80 personas.

Camiones, no sé qué...

Cocineros...

Un Cristo... Jugamos a que somos los Stones.

Estamos jugando a eso.

Ahora, realmente te ofrece unas posibilidades.

Claro, puedes llevar un escenario precioso,

puedes correr por encima, puedes llevar un equipo increíble.

Pero te tienes que comunicar de otra forma.

No vale, cuando sales en una sala,

algo más manejable, imagínate 500 personas o así.

Todos lo que hacemos encima de un escenario

es parte del concierto.

Eso es una magia especial también. Me enciendo un cigarro...

Todo el mundo ve que me enciendo un cigarro.

Si digo una tontería a Ray, a Boli o al que sea,

eso es parte del concierto.

Todo eso dentro de un pabellón queda mal.

No se entiende.

¿Sabes? Los chistes no valen.

En los pabellones todo está proyectado

hacia 10 000 personas o a los que vayan.

Y entonces es una escuela también.

No se puede tocar con el mismo lenguaje

para 20 000 personas que para 500.

Y cuando tocas en sitios pequeños sueñas con hacer un pabellón.

Los humanos somos así.

Los terrestres siempre queremos estar en el lugar que no estamos.

Siempre hacer el proyecto en el que no estamos.

Siempre queremos tocar la canción... Es así.

(Música animada de rock)

# Tuve que aprender de nuevo a respirar,

# de nuevo tuve que aprender.

# Hice agujeros... #

Yo siempre he pensado que lo único que hago son canciones.

El resto no valgo pańa.

Lo digo en serio.

Tú puedes tener mucho talento para hacer canciones,

pero jamás te puede ir bien si no haces equipo.

Nunca te va a ir bien.

Fito es el compositor

y, digamos, que la visión artística es suya,

pero Carlos es el que le ayuda a plasmar todo esto.

Digamos que en el día a día práctico de ensayos

es más Carlos, pero...

Fito siempre está ahí opinando.

Bueno, cada uno aportamos.

Hay mucho toma y daca.

Todo el mundo puede opinar, puede...

Siempre que la gente tenga criterio

y toda la gente aquí lo tiene.

Yo pienso que es un lujo cómo funcionamos.

Nos da tiempo para divertirnos, para tener una alegría constante.

# Demasiado tiempo yendo conmigo... #

-Bueno, yo, de alguna forma, soy el centro de todo.

Pasar información de un sitio a otro,

coordinar de un sitio a otro.

Gran parte de la clave de este ambiente es tratar

desde el primero al último

estamos integrados en un mismo equipo.

Te vas quedando con la gente que más te aporta.

La gente también se va quedando los que quieren estar contigo.

Y no ir descubriendo a otras personas.

No es fácil empezar en esto y tener un equipo engrasado.

Todo el mundo sabe cómo eres.

Tú sabes como son los demás.

No conoces a tanta gente.

Cuando empiezas en esta historia,

aunque toques la guitarra, toques canciones...

El rock and roll de verdad, las giras de verdad

es un mundo desconocido, otro universo.

Y esto no tiene nada que ver

con los sueños de un chaval de 17 años.

Ni imaginable para un chaval de 17 años

el Cristo que hay aquí dentro.

También te das cuenta que aquí se trabaja casi orfebrería.

Todo el mundo una cosa concreta, perfectamente hecha.

Se trabaja un montón y es un trabajo duro,

porque requiere, eso,

todo es para antes de ayer.

La cosa del directo...

Pero, por suerte, por esta sintonía que tenemos

entre nosotros, funciona estupendamente.

Funciona muy bien.

Gente que tiene mucho que ver.

Bueno, que entiende esta profesión o esto.

Sin explicarlo mucho lo tenemos claro.

Yo siempre digo que lo que toco con Fito

más que minimalista la batería, es existencialista.

Podrían decir que toco cosas muy básicas.

Yo intento tocar lo que pide, no más.

Tampoco menos.

Pero eso está muy pensado.

No es, bueno, vamos a hacer algo básico y ya está.

Es vamos a hacer esto porque tiene un sentido.

Hay veces que no,

que hacemos cosas complicadas, pero con Fito son cosas directas.

Y no hay que complicarlas.

Sabemos lo que nos gusta

y lo que es bueno para la banda,

cómo tiene que sonar eso en la banda nuestra,

con los elementos que tenemos.

La clave es Fito.

Fito es el que sabe delegar, que eso es muy difícil.

-Permite trabajar con mucha libertad.

Te da mucha responsabilidad también.

Pero hay que ser valiente para eso y Fito lo es.

Porque al final dejar todo en manos...

Prácticamente todo. Fito decide un montón de cosas.

Y aunque su actitud es de confianza, es un tío implicado en...

en por dónde va su carrera y nadie dirá por dónde va.

La parte de rock hay dos extremos. Están...

los que pierden los papeles

y los que son muy leales a lo que son

y muy auténticos.

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Fito.

Fue en un concierto en fiestas de Iralabarri,

un barrio castizo en Bilbao, un poquito a las afueras.

Correría el año 87, tendría 14 años o así.

Le vi y dije: "Este va a llegar lejos".

No solo por ser de Bilbao, que marca impronta que te acompaña,

sino porque le vi maneras. No me equivoqué.

Con otros me he equivocado, con este no.

Tipo buena gente.

Un músico que ha sabido crecer...

en todas direcciones, rodearse de buenos músicos...

para que su talento crezca.

Y en lo humano un tipo fantástico.

Es un tipo, como se le ve, cariñoso, de verdad...

Atento.

Para mí es una persona especial.

Es un tipo diferente a todos los demás.

Es una leyenda. Fito se ha convertido

en el artista rock de este país

que más discos ha vendido, que más tickets ha vendido.

Y es así.

"No, fulanito...". No os hagáis líos.

El artista que dignifica y que...

y que eleva unos niveles que no habían existido antes,

sobre todo, tanto tiempo,

es Fito Cabrales.

# Qué te voy a decir,

# Si yo acabo de llegar,

# Si esto es como el mar.

# Quién conoce alguna esquina.

# Dejadme nacer,

# que me tengo que inventar,

# Para hacerme pez... #

La calma arranca toda de él.

Es un tipo que te transmite paz,

cariño.

¿Sabes? Te levantas al desayuno, lo ves.

"¿Qué tal estás? ¿Todo bien?".

Otro pensaría si estoy bien yo.

Al final soy el que salgo ahí, al que vienen a ver.

Eso se va contagiando y al final

todo el mundo estamos viendo qué tal está el de al lado.

Es un artista, pero es una persona normal.

Tiene exigencias de persona normal.

De sensatez, de sentido común.

No hay grandes extravagancias ni...

necesidades fuera de lo normal...

Este es muy de verdad. Este...

A pesas de todas las cosas maravillosas que le han pasado

desde el punto de vista del éxito...

El éxito cambia a las personas, pues a Fito no ha cambiado.

No lo digo porque lo dice todo el mundo...

Es que Fito no ha cambiado.

El otro día en Sevilla vas a salir, no suena la guitarra de Fito...

Y es todo una paz y una calma.

"No pasa nada, si va a sonar seguro".

Y sale y suena.

Otro estaría: "Mi guitarra no suena...".

Él está tan feliz... "Dame agua. Aún no suena".

¿Sabes?

Me imagino que por dentro llevará la presión.

Hay 20 000 tíos aquí.

Hace ese gesto de generosidad

de no me puedo permitir si estoy mal,

que nadie me vea mal.

Salgo de la habitación y eso se tiene que quedar ahí,

porque si no, somos 80 personas

y hasta el último va a acabar percibiéndolo.

Tienes que estar bien siempre.

Esa es la gran putada.

Yo si tengo ganas de acabar la gira no es por...

por otra razón de...

"Me quiero poner malo, me quiero cortar un dedo".

Te hacen un bocadillo y que no pase nada.

Quiero estar afónico y no llamar a 60 foniatras.

No pincharme cada dos por tres

porque tienes fiebre, porque tienes...

Esa es la parte, pero merece la pena.

Pero esa es la parte peor, que tienes que estar bien siempre.

Qué culpa tiene el chaval que va esta tarde ahí

de que esté mejor o peor que hace tres días

o una semana en Valencia, o ayer en Sevilla.

O hace un mes...

El tío ha pagado la misma entrada, quiere ver el mismo show

y no quiere saber si estoy bien o mal.

Justo cuando acabamos en...

¿Qué disco estábamos grabando? El último. Pues...

Me levanté un día a tocar la guitarra y...

clac, me quedé enganchado...

El caso es que tuve una hernia.

De C no sé cuántos, aquí arriba.

Y se me quedó la mano... Se me quedó pinzado todo el brazo.

Y este dedo. Que todavía lo tengo tonto.

Pero me he acostumbrado

y como nos llevamos bien el tonto y yo,

pues puedo tocar.

Me querían operar. Fui al neurocirujano.

Me dijo: "Tenemos que abrirte, colocarte una placa,

porque la vértebra está pinzando". Lo típico de las hernias.

Y yo... "Joder, me cago en diez".

Me asusté un montón porque dije:

"Hostia, a lo mejor no puedo tocar la guitarra más".

Y justo, cuando fui al Price,

a M-Clan, salí a tocar...

Salí a cantar y la verdad que...

se lo tengo que agradecer a los M-Clan porque...

me sirvió de prueba de...

Yo cuando aquello no tenía claro

que podría tocar la guitarra nunca más.

Y entonces voy a salir... por lo menos me quedará cantar.

Voy a salir a cantar simplemente...

Voy a salir a cantar.

Y me sentía superdesnudo. La gente que tocamos la guitarra,

aunque solo sea como escudo, ¿sabes?

Es algo que está entre el mundo y tú hay una guitarra.

Y eso, parece que no, pero es como un escudo.

Y salir a cantar como...

Eso son tablas, son tablas.

Y entonces, mira,

se lo agradezco a los Clan, porque me sirvió mucho.

Es verdad que dije: "No tiene tanta gracia...

como tocar.

Tampoco hay que exagerar.

No es como un accidente y te tienen que cortar

una pierna, yo qué sé. Pero sí, para un tipo que se gana la vida

haciendo canciones que no puedas tocar...

Si no sé hacer otra cosa.

No es que no sepa hacer otra cosa, es que no quiero hacer otra cosa.

(Música rock suave)

Esta guitarra para mí es bastante especial.

Todas las guitarras son especiales.

Pero esta empezó con "Platero y tú".

Él lleva usando esa guitarra desde que está en Platero.

Es una guitarra antigua, de los 60, muy chula.

Cada guitarra, aunque sea el mismo modelo, suena de una manera

diferente, cada una te da una cosa.

Yo creo que con esa está muy cómodo.

Blanco es el color de esperanza, positivo...

Lo tiene todo.

Somos un poco maniáticos.

De repente nos da por una guitarra y usamos esa.

La gira pasada usaba más guitarras y ahora uso muchas menos.

Esta es la que más, desde luego.

Claro, a lo largo de toda la carrera de Fito

de una forma o de otra, o salía en un dibujo o salía...

en una foto. Y alguien en la compañía, David Bonilla,

empezó a hacer pruebas. Le propuso ese diseño

y nos gustó a todos y a la primera lo vimos.

Que si iba a ser troquelado, que si se caían los discos...

Parte de la culpa de hacer este recopilatorio son...

las excusas que buscaba Charly...

Como sabe que no me gusta hacer recopilatorios, dijo:

"Espérate que te mando el proyecto y ves cómo te gusta".

Hacer una caja que sea una estrato

es genial.

Y eso es parte del cebo.

Lo usaron para que hiciera el recopilatorio.

Me gusta mucho la imagen.

Creo que refleja esa guitarra, ese color...

Refleja mucho lo que es Fito.

La filosofía y el sonio de...

de esa guitarra.

# Muchas veces la cabeza

# y a menudo la nariz...

# y una voz que me decía:

# "Déjate llevar"... #

Había dejado de usarla porque el mástil no le iba muy bien.

Yo tenía otra guitarra... Le dije: "Coge mi mástil".

Ya no volvió a mi guitarra el mástil, se quedó en la suya.

Y yo encantado.

Intentamos que no se caiga.

Tengo muchos recuerdos.

De "Platero y tú", de Iñaki...

Y tengo un cacho de Carlitos Raya ahí también.

Recopila toda mi carrera en un solo instrumento.

(Griterío)

(Griterío)

(Griterío)

Lo conocí en el escenario. Estábamos en la prueba de sonido

y vino para cantar con nosotros.

Y yo me acuerdo que vino así...

Estaba en un extremo y vino de frente del otro lado.

Y te juro que ya éramos amigos.

-¡Carlos!

El hecho de ser una banda que no sale de gira muy a menudo

tiene también sus lados más pesados,

porque digamos que tengo a la gente desperdigada

por ahí, no pueden estar esperando a que le llame yo.

Cada uno se busca la vida.

Pero es verdad que hay mucho Fitipaldi, Fitipaldi.

Como puede ser Nitrato, como puede ser Peter.

Como puede ser Mike y como puede ser Rafita.

Este lo que esté haciendo

si le digo que hay una gira, se viene.

Siempre lo digo, si el pequeño nos llama,

da igual lo que haga, hay que ir.

Da igual o que sea, sabes que va a estar bien.

Eso se agradece mucho.

Yo entiendo que no soy un artista

que estoy de gira.

Que doy trabajo todo el rato.

Cuando doy trabajo, doy mucho curro, pero...

cuando estoy parado, estoy parado cuatro años.

Y la gente sigue currando. De repente hago así...

Tengo que reunir el rebaño.

Y hay cierta gente que viene... ras.

Y eso, joder, me emociono.

(Música suave)

(Música animada)

# Él no te da la felicidad...

# Pero tan rápido la quilla...

# Él no te da la felicidad

# pero... el día...

# Fito... no te quiero ni ver... #

Él como madruga, me llamó muy temprano.

No era temprano. Tú estabas un poco tocado.

Tú estabas en la siesta. ¿O no?

Yo me llegué a acostar.

Te ibas a acostar y te llamé recién levantado yo.

Tú recién levantado cuando yo recién acostado.

Qué poca coordinación.

No, perfecta. Eso junta... los dos mundos,

los horarios.

Es un polígono. Electromagnetismo.

Ya no me dormí.

Claro, electromagnetismo puro.

El susto que me pegó.

Encima me dice: "No, que si mira, hace dos años...".

Lo he pensado...

"Hago el 20 aniversario, bueno, si te apetece,

que si...". Y yo me iba poniendo más nervioso.

Hasta que digo: "Espera, espera, espera".

"¿Que tú quieres que me vaya contigo?".

Y entonces ya dije que sí.

Y qué alegría.

Y ya está, a partir de ahí

pues toda la gira bonita y preciosa.

Nos conocíamos hace años. Empezamos a la vez.

Fitipaldis y Jairo.

Quería que viniera a tocar con nosotros.

Quería que abriera los conciertos él,

pero me quería implicar. Una vez que tengo a Jairo

quería tocar con él. "Tenemos que empezar a mirar

canciones a ver cuál podemos hacer.

Y sacamos...".

Ahora hacemos dos canciones

en directo hacemos dos canciones juntos con Javier.

Es el aceite de la gira.

Estamos todos... Fito está enamorado.

Pero el equipo está enamorado...

Todos.

Es la sonrisa.

Tiene una sonrisa que mola estar a su lado.

Hay gente que no mola estar a su lado.

No sabes por qué. Huelen bien, pero no mola.

Jairo es de los que mola estar a su lado.

Le ves la cara, la sonrisa, las cosas que dice.

Y todo es más bonito.

# Porque saben qué es esto...

# Y si pudieran, no estarían aquí. #

No hay nadie en el mundo que guiñe el ojo como Jairo.

Como Muchachito... No lo guiño, es sudor.

Calla. Me da igual lo que digas.

Yo guiño el ojo y qué feo.

Me ha dado cantidad de energía y de confiar en la música.

Porque con los años te vas metiendo en muchos embolados

y acabas siendo al final muy raro.

Y, de repente, encontrarte alguien que no te ve raro...

No digo diferente, digo raro.

Raro, eso es.

Entonces, cómo no vamos a llevarle a...

al Royal Albert Hall, porque...

es... Al final es lo que estamos comentando.

Es como un regalo para nosotros ir al Royal Albert Hall

y queremos ir los que hacemos esta gira.

Y Jairo es parte importante, fundamental,

para mí es una pieza...

importantísima de esta gira.

# Esperando el autobús.

# Fito, te necesito.

# Ay, Muchachito...

# Fito, me tienes frito. #

Fito de toda la vida y en toda su carrera,

quizá la parte que estaba con "Platero" no porque tenía

más compañeros de viaje.

Pero cuando ha estado solo como artista,

cuando ha salido con Fito y los Fitipaldis,

él siempre ha tomado... se ha tomado su tiempo.

Tengo la suerte de estar

en una compañía discográfica nueva, en Drop.

Siempre digo Drop, es Warner.

Que llevo grabando no se cuantos discos con ellos.

Entonces, joder, es una ventaja. No he tenido que pasar

por esta vorágine que muchos artistas,

la mayoría te cuentan. "Estuve no sé dónde, no sé qué".

"Renové el contrato, pero me fui porque me cabreé".

Y entonces ese es el trayecto, el camino natural.

Y yo he grabado siempre con Platero con Drop

y con Fitipaldis también.

Todo esto que hablábamos de grabar un disco nuevo,

pues yo no lo tengo.

Lo tengo en función a la presión que me quiera someter

a mí mismo, pero no porque...

Charly y Alfonso lo saben.

Yo estoy deseando hacer un disco nuevo.

También saben que si no estoy enamorado de mis canciones.

no voy a hacerlo.

Y esperan. Ya está, no...

Tampoco depende la discográfica de mí.

O sea que...

En en se sentido soy afortunado.

Y Polako y todos, todo el equipo mío.

En el fondo saben que soy feliz cuando tengo diez canciones.

También saben que no voy

a grabar diez canciones que no me enamoren.

Siempre ha tenido la libertad de entregar el disco

cuando llega a la conclusión de que tiene que entregarlo.

A veces ha tardado tres años, a veces cinco, a veces dos.

Pues cuando tienes las canciones.

Y eso es realmente la libertad de un artista. Eso...

Cuando alguien puede hacer eso creo que...

que le puede pasar a un creador y es trabajar a su ritmo

y siempre sabiendo que él se debe,

aparte de su carrera y su trayectoria,

se debe a la gente que está esperando.

Sé que hay muchos fans que les gustaría un disco al año,

pero él tiene esa dinámica de trabajo y yo...

Nosotros en nuestra compañía le respetamos

y le alabamos el gusto de tardar tanto,

porque la emoción de que te llega Fito

con un disco nuevo

es como... Es un acontecimiento de verdad.

A veces no hay que hacer cosas.

Es tan importante como hacerlas. A veces no hay que hacer cosas.

Y muchas veces las oficinas todo el rato quieren hacer cosas.

Todo el rato quieren... caja, ¿no?

El artista se mueve y hay caja. Polako nunca me ha dicho:

"Hay que tocar, no hay que tocar".

El éxito, si se puede calificar así, es eso.

Es poder hacer un disco cuando creas que tienes un disco.

O creas que tienes un buen disco.

Lo que te permite el éxito,

que haya mucha gente a la que le guste lo que haces

es decidir sobre tu vida.

Yo siempre digo que más indi que Fito no hay nadie en España.

Es el único que decide cuándo hace, cómo hace...

Si pasan tres años, tres años, cuatro...

Cuando banda empieza y no le hace caso nadie o...

cuando no tiene los suficientes bolos,

o no vende discos, o en su discográfica no...

le están echando...

Pues no tiene mucha libertad de hacer lo que quiere.

Tiene que hacer disco para hacer gira,

tiene que hacer gira porque si no el disco muere.

¿Sabes? Eso es lo normal.

Es lo normal y lo he hecho toda la vida.

Hacer una gira y pensando en un disco, porque cuando acabe

tengo que grabar otro disco, porque si no cómo salgo de gira.

Entonces el hecho de tener la tranquilidad...

es artística y es económica.

No vamos a engañarnos.

De poder quedarte en tu casa cinco años o doce...

O no hacer un disco. A veces me planteo no hacer un disco más.

Esta gira es el pretexto perfecto para no hacer un disco.

Salgo de gira sin disco nuevo y es la mejor que he hecho.

El mensaje que recibo es: "No hagas más discos".

No, en serio.

El éxito debe ser algo de eso.

Debe ser poder hacer

artísticamente solamente lo que tú quieres.

No tiene sentido apretarle porque le da igual.

"Fito...". "No tengo nada. Vete a tomar por culo".

Y se acaba el debate. No podemos hacer más.

Hacemos otras cosas en nuestras vidas...

y cuando dice: "Creo que lo tengo. A ver qué os parece".

Y te empieza a enseñar canciones y a quedar con la banda...

Ahí viene el tsunami y alrededor construimos una gira.

Pero si no, no tiene ningún sentido.

Desde el punto de vista de la amistad sé que para él

todo el proceso de hacer un disco le cuesta.

Le cuesta porque es exigente con lo que quiere hacer.

No es que tengan que suceder cosas.

A todo el mundo nos suceden cosas.

No es que a un músico le sucedan más cosas que a...

a un marinero, no es eso. Lo que pasa que...

tienes que tener la cabeza en modo grabar.

En modo componer, en modo tocar.

Tienes que poner la cabeza en modo lo que estés haciendo.

Esa justo es la parte más dura.

Tampoco nadie lo podemos ver desde fuera

porque es una cosa que hace totalmente en solitario.

Totalmente.

Solo sale, se encierra en la cueva y solo sale

un poco ya cuando tiene todo bastante...

armado y ya viene Carlos Raya

y acaban de darle forma.

Pero es un trabajo que hace totalmente en solitario.

O sea, no es un... Nadie tiene miedo a componer.

Uno tiene miedo a la guerra, no tiene miedo a componer.

Pero yo el acto de componer,

de escribir, que no hace falta ser Beethoven, simplemente es

que te tienes que encontrar.

El hecho de bajar a un estudio o subir

o ir a una habitación a escribir música...

es que te enfrentas a ti mismo.

¿Sabes? No...

Dicen: "¿Te preocupa si le gustan las canciones a los demás?".

¿Cómo me va a preocupar? Si...

Si he pasado el filtro. Ese proceso ya lo tengo superado.

Yo lo escrito me ha puesto nervioso, ya he elegido...

Entre las opciones me he quedado con estas canciones,

con estas letras.

Entonces que el mundo entero me diga que le gusta o no le gusta,

lo asumo como parte del trabajo.

Mi método para saber si una canción me gusta, una mía.

Cuando vas a mi casa y no toco una canción es que no...

¿Sabes?

Pero cuando tengo dos estrofas, una intro, tal...

a cualquiera que venga, mis hijos...

se lo canto, porque me muero de ganas por compartir eso.

Entonces cuando tengo 10, 8 o 12

canciones que me muero por cantarlas,

sé que tengo un disco.

Es así.

Siempre he dicho que Fito es la verdad.

Fito no hay impostura, no hay...

No hay disimulo, no hay solemnidad.

Es lo que hay. Cuando hay canciones, hay canciones

y cuando no hay, no hay y te lo dice él.

Y no trata de crear un personaje ni mucho menos.

A veces dice cosas...

"En las entrevistas tengo que tener cuidado". Claro, dice lo que piensa.

Y eso...

Y no habla de cara a la galería, habla lo que piensa.

Eso es en todos los apartados

de su vida profesional, por supuesto.

Con nosotros siempre ha sido así y vamos...

No creo ya a estas alturas que cambie.

La gente que no tiene que saber nada de música piensa que...

tú llegas y tocas el viernes y luego tocas el siguiente sábado.

Pero por la mitad corriges cosas, en casa ensayas.

No llegas, tocas y ya está.

Esto es más de picar piedra que de talento.

Suelen salir más coas

por repetición, por...

por cabezón.

(Música rock suave)

Bueno, no tenemos demasiadas canciones que no queremos tocar.

Eso sí que está bien.

Luego hay algunas canciones que...

que no tocaba hace tiempo y esta gira me está obligando.

O vas haciendo discos y tienes otras canciones.

Tú quieres hacer hueco a esas canciones.

Quieres meter en cada gira seis canciones nuevas mínimo.

Para eso hay que sacar a seis.

Y en esta gira no pasa eso. En esta gira

no hay canciones nuevas, pero tienes...

un montón de canciones.

La canción que más me gusta la de "Rojita es la oreja".

Una de las que más me gustan.

"Rojitas las orejas". -"Rojitas las orejas".

"Rojitas las orejas".

"Rojitas las orejas".

También, también.

Eso es la historia de siempre.

Del amor odio cada uno tiene canciones

que en el momento de hacerlas las sentía

muy bien...

Pero luego se va yendo el amor.

"Rojitas las orejas" me pasó un poquito.

Fue la primera canción que hicimos con Fitipaldis...

Pero es verdad que pasaron los años y no me sentía con esa canción...

No es que dijera qué canción más mala. Eso...

Simplemente no me gustaba tocarla.

Porque no me sonaba bien.

Hasta que, de repente, en esta gira de 20 aniversario,

yo decía: "Tengo que tocar 'Rojitas las orejas'.

No puedo hacer un 20 aniversario sin la primera canción que...".

La primera canción de Fitipaldis.

Y entonces jugando, como comentábamos antes,

se me ocurrió que si no me gustaba como sonaba

la canción con banda,

pues que quizás la podría tocar...

yo solo.

También porque es más fácil. Como no tengo la banda en casa.

Carlos, Boli... Cada uno vivimos en un punto.

En cambio yo me resulta fácil bajar con mi guitarra a hacer cosas.

Si quiero preparar una canción yo solo, con la guitarra...

Lo hago todos los días. Lo que no puedo es preparar

una canción, cada arreglo, juntarnos,

porque vivimos cada uno...

En el caso de "Rojitas" fue necesidad pura.

Como estaba solo...

Era más fácil bajar al local

e intentar hacer una versión para...

para tocar con guitarra y voz.

Y de repente volví a encontrar...

Claro, ahora me parece buenísima. La siento.

La siento otra vez. Cada vez que la toco...

digo: "Joder, me gusta cantarla".

Y esa es la historia de "Rojita".

Al final todos tenemos canciones que nos han acompañado

y que nos han abrazado...

durante mucho tiempo y de vez en cuando...

Va pasando el tiempo y se desabrazan.

Se va alejando.

Hay que volver a encontrar

la forma de abrazarte a esa canción.

Y a veces es tan sencillo...

¡Ole!

# ¿Qué tiene tu veneno?

# Que me quita la vida solo con un beso.

# Y me lleva a la luna...

# y me ofrece la droga que todo lo cura.

# Dependencia bendita...

# Invisible cadena...

# Y en momentos oscuros

# Armadita la falda, ya estoy más seguro.

# Sueño por si me besas... #

(Música suave de violín)

# He salido a la calle...

# abrazado a la tristeza... #

Mi chica es inglesa.

Y estaba en la planta de arriba y le dije...

"Que tocamos en el Royal Albert Hall".

Y bajó gritando. Le hizo más ilusión a ella que a ninguno de nosotros.

Cuando nos dijeron que íbamos a tocar en el Royal Albert Hall,

no habíamos tocado juntos.

Esta mujer me ha aguantado en su casa

tantos años, tantos discos y tantas cosas...

# Los ancianos encorvados...

# parece que las tierra les llama... #

No por ser inglesa ni nada, sino por su talento.

No por los botes que...

que daba...

No es porque me hayas dado de comer ni nada de eso.

# la avaricia...

# El dinero que te salva...

# es el mismo que asesina.

# No me des más esperanza.

# Sé que todo son mentiras.

# Sacos llenos de agujeros...

# para guardar alegría. #

Ahora estás pensando...

(Música animada de rock)

Tengo voz, tengo voz para mañana.

He venido, he pagado el viaje para estar como fan

testimonial del crecimiento de un artista genial,

que toca, nada más y nada menos, que en el Royal Albert Hall.

Es la casa de residencia de Eric Clapton.

Menos a Hendrix, que no llegué,

prácticamente aquí lo he visto todo.

Noches mágicas, artistas de heavy.

B. B. King.

El regreso de los Cream.

No te voy a decir que mañana estaremos flipaos.

No por estar en estos pasillos llenos de fotos

de toda la gente que admiras y...

Bueno, no sabría ni decir.

Son... Piensa en un artista y está ahí en la foto.

Y luego es gracioso

porque estoy venga a ver el 25 aniversario

del programa de Jules Holland,

que lo han hecho desde aquí.

Llevo toda la semana viendo... ¿Sabes?

En Canal Plus que están venga darlo.

Todo son referencias del Royal.

Al final cuando sales al escenario no hay tanta diferencia.

La diferencia es esta. Ahora mismo que estamos aquí

y lo estamos viendo. Vamos a verlo...

¿No?

Es precioso.

Pero luego es verdad que pisas

y si estamos en Ávila el respeto es el mismo.

El público es el público.

El público no es mejor ni peor por...

no se merece más o menos

por el Albert Hallo o estemos...

en Vitoria, yo qué sé.

Todo el resto sí que es diferente.

Vienes a Londres. Joder.

Es la emoción no solo de los músicos,

de todo el equipo.

Nunca habíamos estado. -Somos de garito más pequeño.

No venimos a conciertos

donde la gente se vista de isabelino.

Y nos ha sorprendido que Fito haya llenado este establecimiento

con tanta solera y raigambre.

El sitio es espectacular, vamos.

Le hemos visto en un montón de sitios,

en Madrid, Barcelona, Bilbao.

Tocaba Londres.

Wembley es lo siguiente, amigos.

Imagínate que pones la gira que estás haciendo.

Yo me imagino una gira "Fitipaldis" y pongo...

Bilbao... Y luego pongo...

London, Royal Albert Hall.

El siguiente es Artexe en el Orrio.

Y en la misma camiseta... Mola un montón.

No lo ha hecho nadie en la vida.

A lo mejor la gente que toca en el Royal,

joder, luego se va a Japón...

Va a Tokio a tocar no sé qué.

A Berlín. Pero nosotros venimos al Royal Albert Hall

y luego podemos ir a Segovia a tocar en las fiestas.

Eso en una camiseta sería alucinante.

Fíjate, estaba más nervioso en Santander que en la Magdalena.

En Santander empezamos ahí.

Santander...

Cuando dice la Magdalena es el Royal.

La Magdalena.

Claro, hostia...

(Música suave)

# Puedo escribir y no disimular.

# Es la ventaja de hacerse viejo.

# No tengo nada para impresionar,

# ni por fuera, ni por dentro.

# La noche en vela voy cruzando el mar,

# Porque los sueños viajan # con el viento.

# Y en mi ventana sopla # en el cristal.

# Mira a ver si estoy despierto.

# Me perdí en un cruce de palabras.

# Me anotaron mal la dirección.

# Ya grabé mi nombre en una bala.

# Ya probé la carne de cañón. #

Lo recordaba bonito, pero no tanto.

Lo recordaba bonito...

Yo estaba por ahí...

A la mitad. Pero...

Joder, no me di cuenta...

Aquí, joder.

(Música rock animada)

Sí, desde Huelva.

-¿Desde Huelva venís? -Es la cuarta vez...

De esta gira. -Este año a la gira.

Venimos a verlo desde Castellón.

Sí.

Y él desde EE. UU. viene.

¿Qué canciones queréis oír?

Todas.

Mucha ilusión porque además soy de Bilbao también.

¿Y venís de Bilbao? -No, vivimos aquí.

# ...he venido a derrapar

# y a chocar con al pared.

# Que la vida se nos va

# como el humo de ese tren.

# Como un beso en un portal

# antes de que cuente diez.

# Y no volveré a sentirme extraño,

# aunque no me llegue a conocer.

# Y no volveré a quererte tanto

# y no voy a dejarte de querer... #

No, hay que hacer un concierto rock.

Vamos para aquí para allá... El sonido...

Un poquito rock. -No bajamos volumen de amplis.

Eso es.

A ver, no, no, no, suena genial.

Suena bien.

A mí me gusta... Claro.

Es que no tenemos pensado ni los parches de la batería.

Los fuertes suenan muy cañeros.

Habrá que esperar. Habrá que esperar.

La actitud es para que suene fuerte.

Aunque queramos cambiar ahora...

vamos a querer tocar fuerte.

Vamos a tocar fuerte.

(Gritos)

¡Ese Jairo...!

-¡Vamos "mother fucker"!

-Te lo mereces.

¿Qué ha dicho?

Es que no me entero.

¿Cómo se dice buenas tardes?

"Good evening".

¡"Gud ifnin"!

Venga, chavales, "gud ifnin".

Qué sonrisa. -¡Señores, a disfrutar!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra!

-¡Ocho minutos!

-¡Venga, chavales!

-¡Ocho minutos!

¡Íker, la guitarra!

Vámonos para allí.

Vamos, familia, ahí.

Me propuse y lo conseguí.

Cuando iba por el pasillito yo dije:

"No quiero recordarlo cuando tenta 70 años.

Yo toqué en el Royal Albert Hall. No, quiero darme cuenta ahora".

¡Aúpa, pichón!

¿Aquí? Sí, aquí.

Vamos, Charly.

-A rocanrolear.

-Rock and roll.

(Griterío)

Vamos a empezar, señores. -Cuando queráis vosotros.

-Prevenidos. Vamos a apagar luces.

Prevenidos. Cuando quieras tú, Sergi.

(Griterío)

-Baja eso. La luz aquella, por favor.

-¡Vamos, Fito!

¿Está el foco? Todavía no.

Ahora, ahora. Cuando quieras, ¿vale?

(Griterío)

¡Un, dos, tres!

(Música rock animada)

# No pienso consentir que tú seas tan idiota.

# El triunfo del poder siempre es una derrota.

# ...la verdad es otra.

# El mundo de papel # y con papel se corta.

# No me gustas # y tiro de la cadena.

# ...que nadie me espera.

# Y tantos homenajes # por personajes muertos.

# Primero el puñetazo, # luego el monumento.

# Perdido entre dos mares.

# Sin viento, sin bandera.

# Quiero escapar antes.

# Quiero la vida entera.

# Soy un bufó errante.

# Buscando una princesa.

(Música animada)

# No dejes de pensar, # pero me da agujetas.

# Cuidado que mi guitarra es una metralleta.

# Maldito desgraciao # tu voz no es la de todos.

# Que te coge el toro...

# Perdido entre dos mares...

# Sin viento, sin bandera.

# No quiero escaparates.

# Quiero la vida entera.

# Soy un bufón errante.

# Buscando una princesa.

# No necesito llaves

# para cruzar las puertas.

# Me quedaré en el aire

# para no pisar la niebla.

# Soy un bufón errante

# buscando una princesa.

# Si esta noche te apetece,

# deja la ventana abierta.

(Música suave)

# Perdido entre dos mares...

# Sin viento, sin bandera.

# No quiero escaparates.

# Quiero la vida entera.

# No necesito llaves

# para cruzar las puertas.

# Si esta noche te apetece,

# deja la ventana abierta.

(Música animada rock)

Prestan atención. Cada invitado que salía, cada cosa que sucedía.

Yo me daba cuenta. Miraba a la gente y era todo como...

Cuando acabamos todos tuvimos la sensación esa de...

"Qué bien que ha salido así".

Se juntó todo.

Se juntó todo y cuando acabamos...

fue como... qué maravilla.

Luego nos fuimos al pub que estaba dentro.

Y todo el mundo una cara de felicidad... Maravilloso.

Las guitarras que lleva en directo todas tienen su historia...

y tiene guitarras muy buenas, porque con el tiempo te permites...

Pero me gusta más la historia de la guitarra, el autobús y Laredo.

Es cuando él vivía el Laredo.

Tenía 14 o 15 años, creo. Me lo ha contado alguna vez.

Y cogía un autobús en Bilbao en esa época.

Los chavales fliparán un poco porque cualquiera compra una Fender.

Aquella época había una tienda en Bilbao.

Creo que se llamaba "Jomadi" en la calle Autonomía.

Era la única tienda que traía instrumentos de música moderna.

Y había una guitarra en el escaparate, una.

Y una batería y eso es lo que había.

Entonces Fito cogía el autobús desde Laredo.

Iba a Bilbao, iba al escaparate, veía la guitarra un rato

y se volvía a ir a Laredo.

Hasta que pudo comprarse la guitarra.

Luego tiene guitarras espectaculares,

pero a mí la que me gusta más,

que seguramente no se la compró,

es esa que le hace ir de Laredo a Bilbao en autobús

para mirar un escaparate.

Una puta guitarra que sería mala, sería japonesa,

pero era una guitarra eléctrica, un sueño.

(Música rock animada)

# Entre lo amargo del café

# quedó el aroma y el calor.

# Lo que me dio, me lo dejó.

# Cuando se fue.

# Con la certeza y la razón.

# De sabe Dios quién sabe qué.

# Que lo invisible existe # solo porque no se ve.

# No soy la foto del carnet.

# No soy la luz en el balcón.

# Yo solo soy el que llegó.

# Y el que se fue.

# No sé muy bien a dónde voy.

# Para encontrarme búscame.

# En algún sitio entre la espada y la pared.

# Las nubes con el viento

# siempre están cambiando.

# Quizás podamos ver # el sol de vez en cuando.