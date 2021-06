María, Ofelia y una reconciliación inesperada

Con sinceridad, esto no lo vimos venir. Las discusiones estaban a la orden del día entre María y Ofelia, incluso vimos que no estaban hechas para trabajar juntas. Pero, una vez más, MasterChef 9 ha demostrado que no hay situación irreversible en las cocinas. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz no daban crédito: “¿Ahora sois amigas?”.

En los ocho primeros programas de MasterChef 9 quedó claro que María y Ofelia no conectaban. Y esa enemistad dejó frases para la historia de MasterChef. Como, por ejemplo, aquel “yo prefiero ser la normal de Santiago que la Barbie de Tomelloso” de Ofelia o el “ha sido difícil trabajar con ella porque me voceaba todo el rato” de María. Sin duda esta situación parecía imposible de reconducir, por ninguna de las dos partes.

El último capítulo del desencuentro entre la gallega y la de Tomelloso lo vivimos en la repesca, cuando María volvió a las cocinas de MasterChef 9 tras brillar con la receta de peras al vino que propuso Andy, finalista de la edición anterior. Ya durante el cocinado, Ofelia ignoró por completo cada palabra de María. Pero ya con la de Ciudad Real de vuelta, Ofelia no se cortó en confesar que la repesca no le gustó nada: “La repesca no me ha hecho ninguna gracia. ¡Qué pesadilla!”.