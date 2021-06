Receta de brochetas de frutas con crema de cacahuete y cacao

Que la fruta no puede faltar en nuestros postres es un mensaje que no nos cansamos de repetir desde el programa, de hecho, ¡deberíamos tomar fruta todos los días! Si lo piensas bien, son como ‘las golosinas de la naturaleza’, una delicia con propiedades fantásticas para nuestra salud que se puede disfrutar de mil maneras, como en estas brochetas de frutas con crema de cacahuete y cacao de Marta Verona. Pero también: en batidos, con yogur, o incluso en nuestros bizcochos. Y qué podemos decir de la crema, una delicia cargada de nutrientes pero que también es muy densa energéticamente por lo que es mejor consumir con moderación. Recueda que en esta receta la protagonista debería ser la fruta, ¡y no al revés!

null Ingredientes Preparación (Para las brochetas):

Las frutas que más te gusten

(Para la crema de cacao y cacahuete):

50 g de mantequilla de cacahuete

20 g de cacao puro

150 ml de leche o bebida vegetal

1 plátano maduro

Opcional: el edulcorante que más te guste Esta crema es perfecta para acompañar unas brochetas de fruta, aderezar tus tortitas o untar tus tostadas de forma más saludable. ¡Además es sencilla a más no poder! Solo tenemos que triturar muy bien todos los ingredientes con ayuda de un robot de cocina o una batidora. Prepara las brochetas utilizando las frutas que más te gusten, ¡imaginación al poder! Y moja un poco de las brochetas con la crema de cacahuete y cacao casera. Disfrutar de forma fácil, rica y más sana es posible.