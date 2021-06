Receta de aguacates rellenos de pollo mechado

Pocos entrantes se nos ocurren más apetecibles que estos aguacates rellenos de pollo mechado. No solo están buenísimos sino que nuestra nutricocinera Marta Verona se ha lucido creando una receta muy nutritiva y con una combinación de sabores que te van a dejar alucinando. Además, no tengas mala conciencia, que en este vídeo te explicamos por qué el aguacate no engorda. El crocante de las verduras, la melosidad y el sabor de la mayonesa casera y el toque que le da el cilantro van a conseguir que quieras repetir, así que prepara un poco más por si acaso. Y si te podamos dar un consejo, y consigues esperar sin comértelo, guárdalo un poco en la nevera para que se terminen de asentar los sabores y se enfríe el plato: ¡una delicia refrescante!

Ingredientes Preparación PARA DOS PERSONAS:

2 aguacates

1 pechuga de pollo

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento amarillo

1/2 pepino

Maíz cocido al gusto

Cilantro al gusto

1 cucharada sopera de mayonesa casera

(Para la mayonesa):

1 huevo

1 cucharada sopera rasa de zumo de limón

200 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto Cocinamos la pechuga de pollo como más nos guste; al horno, a la plancha o cocida, y la mechamos con ayuda de dos tenedores. Abrimos los aguacates por la mitad, retiramos el hueso y, con ayuda de una cuchara, vaciamos parte de su pulpa para poder rellenarlos con facilidad. En un bol, machacamos la pulpa del aguacate que hemos retirado. Picamos las hortalizas en brunoise y las mezclamos con el pollo mechado, la pulpa del aguacate, el cilantro, el maíz y la mayonesa. Para hacer la mayonesa, en un vaso de batidora disponemos los ingredientes. Introducimos la batidora de mano y comenzamos a batir sin mover la batidora, pegada al fondo. Cuando observemos que la emulsión comienza a crearse, comenzamos a hacer movimientos suaves hacia arriba y hacia abajo con la batidora de mano. Rellenamos los aguacates con esta mezcla y ¡disfrutamos!