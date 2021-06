Miquel Montoro se ha convertido en un fenómeno de masas en las redes sociales. Su vídeo con los famosos “pilotes” se hizo tan viral que a su alrededor nacieron miles de fans enamorados de este joven de Mallorca. Pero, ¿cómo es un día con Miquel? ¿Cuál es su lado más íntimo? ¡En España Directo lo hemos descubierto!

Antes de ser tan popular en el mundo digital, Miquel ya subía vídeos en Youtube dando trucos y consejos de cocina y la vida en el campo. Siempre ha sido un aventurero y lo tenía claro, quería acercar a la gente al campo y enseñar cómo se trabaja y se vive en conexión con la naturaleza.

Uno de esos vídeos se viralizó tanto que no hay persona en España (e incluso fuera) que a día de hoy no haya escuchado la mítica frase de: "¡Hòstia, pilotes! Oh, ¡que són de bones! ¡M’encanten!", frase donde Miquel reaccionaba de esa forma única que él tiene, a unas albóndigas que estaba preparando su madre.

14.50 min Pilotes de Miquel

Con casi 600.000 seguidores en Instagram, Miquel es un joven de 15 años con los pies en la tierra. Tiene las cosas muy claras y, a pesar de que ahora no hay persona que no le conozca, lo tiene claro, sus estudios son lo primero: “Es este mundo un día estás arriba y otro abajo, y eso se me ha quedado bastante. Esto de youtube es una moda, pero esto puede durar dos días. Siempre vale más prevenir que curar”, ha confesado el mallorquín.

¿Llegará Miquel a ser Ministro de Agricultura?: “Vota a Montoro” El influencer rural y amante de la cocina tiene una personalidad que cautiva. Su autenticidad y carisma no dejan indiferente a nadie. Es tan querido en su tierra que hasta muchos de sus followers quieren verle como político y él no lo descarta, dice que un día será “Ministro de Agricultura” y luchará por su candidatura bajo el lema de: “vota a Montoro”. Además, Miquel lo tiene claro, si eso sucediera pondría a todos a “comer producto local y a defender al payés”.