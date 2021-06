Continuamos con la segunda jornada del especial dedicada al V Centenario de la Vuelta al Mundo. Y para ello RNE se sigue divulgando la gesta que inició una nueva era en la política, economía y cultura del mundo.

Y los especialistas e historiadores de este especial arrojan luz a cuestiones como: ¿Cuáles fueron las consecuencias de un viaje de este tipo? ¿Qué pasó con el cargamento de clavo que trajeron? ¿A quién se vendió y a qué precio? ¿Fue una gesta con objetivo económico o había más, quizás de extensión de territorio? ¿De quién eran las Molucas, las denominadas Islas de las Especias? ¿Le quedó a Juan Sebastián Elcano más afán de expediciones?

Por su parte, José Ramón ha añadido que "hay una gran equivocación. Se nos presentna Castilla y Portugal como si estuviésemos enfrentadas . Pero es que se llevaban marivillosamente bien. El Tratado de Tordesillas era esa mitad para ti y esa mitad para mí . Cuando llega Magallanes llega el problema de ¿dódne está el límite del otro lado?.En las capitulaciones no se habla de las Islas Molucas para no caer en el pecado de dar una orden que fuese ilegal".

¿Cómo muere Magallanes?

Carlos Madrid conoce muy bien la historia del fallecimiento de Magallanes: "Magallanes hace alianzas con jefes indígenas, e intenta hacer una alianza con otro jefe de la isla. Este es el motivo por el quese enfrentaron y buena parte de los supervivientes estaban en contra de defender una alianza por las armas arriesgando el destino de la expedición. Magallanes decide enfrentarse y tanto él como algunos de sus hombres salen perdiendo. Él quiere hacer una demostración de fuerza y eso le costó la vida. Al morir queda la expedición descabezada y deben replantearse el destino de los supervivientes".

Pero Magallanes antes de partir en esta aventurar deja por escrito al rey algunas directrices en el caso de que no volviera: "Magallanes dejó un memorial al rey, es muy tierno, le dice: señor si acaso yo fallezco o no puedo volver quiero que sepas donde están Las Molucas y cómo ir. Le facilita las distancias y le pide que las guarde bien. Se lo pide para que no caiga en manos de nadie. Si me muero que sepa como hay que reivindicar Las Molucas", ha recordado María Luisa.