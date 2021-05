Alexity enseña lo nunca visto del plató de 'The Dancer'

La influencer, bailarina y TikToker Alexity es la presentadora de 'The Dancer: el challenge', el programa de RTVE Digital en el que concursantes de 'The Dancer' tienen una segunda oportunidad tras no haber sido seleccionados en el formato que emite cada lunes Televisión Española. Superar todo tipo de retos en los que el baile es el gran protagonista es el objetivo del formato, que cada martes lanza una nueva entrega en RTVE a la carta y el perfil oficial de RTVE en Youtube. Un formato en el que Alexity es la conductora y una de las encargadas de decidir quién será el gran vencedor de la primera edición, cuyo premio es bailar con ella en la Gran Final de 'The Dancer'.

Pues bien, antes de que ese momento suceda, la influencer ha querido "colarse" en el plató del programa en el que terminará bailando. De su mano vamos a conocer todos los secretos del gran plató en el que se han desarrollado las Audiciones y "La decisión final". Antes de que todo el decorado cambie con la llegada de las Semifinales y al Gran Final, la presentadora de 'The Dancer: el challenge' nos lleva por los rincones nunca vistos del escenario y sí… ¡te vas a sorprender!