Imanol Arias, Ana Duato y Carmen Climent han estado en un encuentro digital, organizado por RTVE, para despedir la temporada 21. Con ellos, hemos repasado algunos de los mejores momentos de Cuéntame cómo pasó y hemos aprovechado para preguntarles si están nerviosos por la emisión del último capítulo de la temporada. Ana Duato (Mercedes Fernández) y Carmen Climent (María Alcántara) se han reservado esta noche para disfrutar de un episodio que promete emocionar a todos los espectadores de la serie con una boda, una mudanza, un viaje inesperado y una despedida a uno de los grandes personajes de la serie.

Aunque llevan veinte años narrando la vida de los Alcántara, les hemos preguntado cómo van a afrontar la recta final de temporada. "Tengo una paz enorme […] Los nervios son por si uno no ha podido contar todo lo que quería contar, son nervios suaves", ha confesado Imanol Arias (Antonio Alcántara). Por su parte, Ana Duato (Mercedes Fernández), amiga y pareja de ficción desde antes de Cuéntame, ha confesado que en cada final de temporada "siempre hay nervios". Pero ha querido destacar que, "cuando uno hace el trabajo que debe hacer y con un equipo como el que tienen, uno está en paz, como dice Manu".

Quien sí va a experimentar nervios es Carmen Climent. La joven actriz que da vida a María Alcántara en la década de los 90, ha explicado que para ella "los jueves son muy emocionantes". La intérprete cumple tres años en la ficción y ha asegurado que después de cada capítulo, "llama a su familia". Y ha puntualizado: "Es mi ritual".

La sorprendente T21

Esta T21 no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, en más de una ocasión todos hemos escuchado aquello de: ¡Algún día los Alcántara nos alcanzan! Y, en parte, así ha sido porque ¡hasta Filmena ha tenido su participación! Gracias a la representación del futuro de los Alcántara, hemos podido descubrir cómo estará esta familia dentro de 30 años: Antonio pasará el coronavirus, Mercedes recibirá la vacuna, y, entre otros, quién será el marido de María Alcántara.

Hemos preguntado a Climent por su trama con Carlos Serrano-Clark, Jorge en los 90. Y aunque ha confesado que su trama "está bien pero mal" porque desvela el futuro de su personaje; se ha mostrado entusiasmada por trabajar junto a Serrano-Clark: "Rodar con Carlos es muy fácil. Yo me subo al coche para ir a rodar y pienso; no sé exactamente lo que voy a hacer, pero no me hace falta porque es mirarle y ya surge".

00.40 min El primer beso entre María y Jorge

Otra de las parejas de las que no hemos podido dejar de hablar ha sido la formada por Inés y Mike. Este año suenan campanas de boda en Cuéntame, y parece que son los protagonistas. La suerte está del lado de Inés Alcántara, a quien no dejan de lloverle nuevos proyectos. "Siempre me he negado a pensar que Inés no triunfe como actriz, siendo una gran actriz", ha destacado Imanol Arias de su compañera. Y además ha sentenciado que, "ha tenido que sacrificar mucho al personaje para estar en las tramas familiares […] Pero yo creo que Inés Alcántara se merece una etapa en la que cuente la locura de ser actriz, de verdad".