'Novéntame' emite su último programa: "Lobatón sabe dónde"

En sus siete temporadas de emisión (1992-1998), el programa de TVE, Quién sabe dónde, trató en directo más de 1.500 desapariciones. Novéntame otra vez le dedica su último capítulo de la temporada, titulado, "Lobatón sabe dónde" en el que se recuerdan algunos de los casos más emotivos y la forma de trabajar de un equipo que marcó época.

En este programa intervienen Paco Lobatón -director y presentador de QSD- y los miembros de su equipo; Carolina Cubillo, Mafer Jiménez, Paco Luís Murillo y Yolanda García Villaluenga. Todos ellos narran sus experiencias personales y profesionales recorriendo España para contar casos de desapariciones y emotivos rencuentros familiares. Además, Lobatón sabe dónde incluye también el testimonio de Paqui Rodríguez, una madre que consiguió recuperar a su hija Tanit –víctima de un secuestro parental- después de acudir a Quién sabe dónde y vivir una larga y angustiosa peripecia en España y Uruguay.

Un proyecto innovador

"Lobatón sabe dónde" empieza recordando los inicios del programa en 1992 y cómo se forma un extenso equipo de casi setenta personas compuesto por periodistas, psicólogos, policías y abogados al servicio de un proyecto televisivo que, según Paco Lobatón, "era innovador porque puso al descubierto la magnitud del problema de las desapariciones en España". Lobatón va más allá y admite que Quién Sabe dónde me cambió la vida radicalmente".

Carolina Cubillo, una joven reportera del programa, dice que Quien sabe dónde no era un programa de Paco Lobatón. Se convirtió en un programa de este país, en un programa de España". Quién sabe dónde -nos cuenta la guionista Yolanda García Villaluenga- era un programa donde se planteaba un servicio público y donde se controlaba muchísimo no pasar el límite de la intimidad". Trabajar en Quien sabe dónde marcó profundamente a los integrantes de este programa. Lo ratifica el reportero y presentador Paco Luis Murillo que asegura que "nunca he estado tan cerca de la población en toda mi vida profesional. De repente era como toparte con la España real".

María Fernanda Jiménez, Mafer, era una trabajadora social del ayuntamiento de Zaragoza que llegó al programa para exponer un caso y acabó quedándose a trabajar allí. Luego se convirtió en uno de sus pilares fundamentales como coordinadora de investigación. Mafer nos recuerda algunos de los casos que más impacto causaron en los siete años de vida de Quien sabe dónde, como el reencuentro de Jesús Monter con su madre tras 63 años separados o los secuestros parentales. "En aquella época -recuerda Mafer Jiménez- no estaban tipificados los delitos de secuestro internacional de menores. Se tipificaron a raíz de Quién sabe dónde".