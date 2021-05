Día de luto para la cultura. Hoy despedimos a Franco Battiato y Gladys Cáceres. La 'Dama del teatro' se lleva su último aplauso en forma de despedida. Gladys Cáceres es un icono para muchas generaciones y por eso su muerte ha conmocionado a sus seguidores. La actriz cubano-venezolana de radio, cine, televisión y teatro ha fallecido a los 97 en Miami (EE.UU.). "Hoy ha transcendido para siempre una luz del teatro, televison, radio y cine. Una tronco de actriz, una filántropa en silencio. Conocida en Venezuela, Miami y New York cómo “LA DAMA DEL TEATRO”. Sobre todas las cosas mi amada mamá, nos queda la satisfacción de haber dado todo y más. Vuela alto primera actriz, madre, abuela... Dios tendrá ahora la oportunidad de disfrutar de tu arte. Quiero agradecer primero a Dios por la oportunidad de haberla disfrutado 55 años. En un próximo post quisiera agradecer a todos los que han apoyado a Gladys en sus últimos días... ¡Descansa en Paz guerrera!", ha escrito en redes sociales su hijo Vicente Passariello. "Hoy falleció mi tía Gladys Cáceres. Tenía 97 años y era actriz hasta que la pandemia la detuvo. Fue 'descubierta', literalmente, caminando por Cuba y pasó gran parte de su carrera en la televisión venezolana", señala su sobrina María.

Gladys Cáceres en los inicios de su carrera.

Hoy la prensa venezolan a destaca que "tuvo una sobresaliente carrera con extraordinarias dotes para el canto, el baile y la actuación". Cáceres nació en La Maya, cerca de Santiago de Cuba, en 1924, y al desplazarse para estudiar Pedagogía en La Habana se vinculó al grupo Teatro Universitario. Actuó con la compañía de teatro de Mario Martínez Casado, con la que salió de su país, y protagonizó 'SOA' (Sin Otro Apellido), en 1951, la primera película cubana realizada fuera de la Habana, producida y dirigida por Sergio Miró y Rodolfo Hernández Giro, según medios de Venezuela.

Así recordaba la actriz su salida de Cuba. "En marzo de 1953 salí de Cuba hacia Venezuela, contratada por la compañía de M. M. Casado. Llegué cuando estaba comenzando la televisión en ese país. Terminada la temporada de teatro, no quise regresar a Cuba, me quedé y empecé a trabajar en Televisa, como se llamaba la empresa que en esos momentos daba sus primeros pasos", palabras en primera persona recogidas en el blog de asuntos cubanos 'Gaspar, El Lugareño'.

"Gladys Cáceres era actriz hasta que la pandemia la retuvo", dice su sosbrina María.

Según la artista de las tablas, decidió radicarse definitivamente en Caracas "cuando contraje matrimonio con Vicenzo Pasariello, un italiano que no hablaba español; y yo no hablaba italiano: ¡cosas del amor! Él murió el 18 de enero de 1980. Tuvimos tres hijos: Nicolás, Duilio y Vicente", decía en esa entrevista. De acuerdo con la misma fuente, la actriz, que confesó sufrir "miedo escénico" en cada función hasta que comenzaba con el texto, actuó en Nueva York y París, entre otras ciudades. Desde 1999 vivía en Miami, donde se mantuvo activa participando en obras breves como 'La viuda de Gardel' y 'Aunque me llamen loca'. El personaje que le faltó por interpretar y que le "hubiera hecho muy dichosa", en sus propias palabras, fue Juana de Arco. Más noticias de famosos, moda y cultura en RTVE Digital.