La historia real de 400 años de esclavitud: los capítulos finales de Esclavos, en La 2

(Música)

En el océano, en busca de barcos de esclavos hundidos.

(Gritos)

Cuando empecé este viaje...

no imaginaba que volvería a mis raíces,...

(Cantan)

...ni que contaría la historia

del comercio de esclavos transatlántico.

En el dormitorio del gobernador hay una trampilla en el suelo...

que lleva a los calabozos de las mujeres.

Él tenía acceso libre a estas mujeres y chicas.

«En el caso de los esclavos, era igual...

que si hubieran tirado caballos por la borda».

A ver si lo he entendido; esta es la moneda que se creó

para comprar... seres humanos.

-Un ser humano.

Hola Sam, ¿qué tal, colega? Hola.

Me he unido a DWP, «Diving with a purpose».

Buenos días. Aquí, en alta mar. ¿Listo para mojarte?

Uno de los mejores investigadores subacuáticos del mundo.

¿Listo, Chris? -Gracias por estar aquí, Sam.

-Se agradece. De nada, tío.

Más de dos millones de nuestros ancestros murieron en el mar.

Estos buzos se dedican a sacar a la luz

sus historias olvidadas.

Inglaterra estuvo implicada, Portugal estuvo implicado;

los africanos estuvieron implicados.

Es un cementerio y una escena del crimen.

-Somos la voz de quienes no la tuvieron,

cuyas voces estuvieron esclavizadas. -Tenemos que enseñar a los jóvenes

de dónde vienen. Si no lo hacemos nadie lo hará, nunca

Solo se habla de los barcos que sobrevivieron;

nunca se habla de los que no lo consiguieron.

Se trata de dar protagonismo a una parte de la historia

sobre la que la gente no suele hablar.

¿Qué ocurría en realidad con el comercio de esclavos?

(Música)

Para mí, todo comenzó con mi prima Hilda.

(Canción en inglés)

Hilda ha sido capaz de hacer algo poco habitual

para la mayoría de los afroamericanos:

seguir el rastro de nuestro linaje hasta la época de la esclavitud.

¡Hola! Hola.

A ver. ¿Qué tienes aquí?

¿Quién es ese jovencito? Soy yo.

Bien. Bonita foto. Sam, quiero enseñarte una parte de tu historia

que nunca has visto y que queremos que conozcas.

¿De dónde habéis sacado el tiempo? Casi toda esta información

es del boca a boca. Hemos seguido a nuestros ancestros,

desde Zoe, LaTanya y Sam.

Luego están Elizabeth y Roy.

Sí. Y después la tía Pearl,

el tío Edgar, que es el abuelo de Sam;

y después nos vamos a Lilie, que... es la madre de Edgar.

Y esta es... Lilie.

Una foto de Lilie; y Miles, el padre de Edgar.

Este es el padre del tío Edgar. O sea, Miles.

Miles Montgomery, el mismo. Vale.

Y ahora... los padres por aquí:

Arthur Brown. Arthur nació siendo esclavo.

Tenía tres años cuando acabó la esclavitud.

Tenía tres años cuando acabó. Y esta es su madre, Matilda

Que era una esclava. Sí, eso es.

Sus amos eran los Branham. -Sí.

-Tomó su apellido. -Tenían muchos esclavos. Eran ricos.

El juez Branham era el padre... de Arthur.

-Ahí está su nombre: Joel Branham.

Si nuestra información es correcta, hemos podido seguir el rastro

de nuestros ancestros hasta la época de la esclavitud.

(Música)

Me hice la prueba de la herencia genética...

y, resulta que mis ancestros... vinieron de Gabón.

Pertenecían a la tribu Benga,

y yo quiero averiguar qué puede contarme eso sobre quién soy...

y de dónde vengo. Me...

gustaría saber más sobre cómo vivía mi gente

y qué relación puede tener eso con el tipo de persona...

que soy ahora. Lo que intento,...

es conectar con mis raíces y, el mejor lugar para hacerlo

es aquí, el hogar de mis ancestros.

(Música)

Hola, Sam. ¿Cómo está? Bienvenido a Gabón.

Gracias.

Vamos. Un paseo con sus amigos de Gabón.

¡Madre mía, qué bien!

(Cantan)

Estos son... cantantes benga.

Se llaman Ndjombe.

(Cantan)

¡Cuánta energía! Vamos.

Vale, gracias.

Sam, tenemos un regalo especial para usted.

El líder de los Benga... le presentará a la comunidad Benga.

Es una experiencia especial para usted porque así descubrirá...

la cultura Benga. -Le iniciarán.

No es como entrar en una banda, ¿no?

-No, es una hermandad. ¿No hay peligro?

-No hay peligro. Va a ser un auténtico... Benga.

¡Como para no estar nervioso!

Muchas gracias. De nada.

(Música)

Más de 12 millones de africanos fueron esclavizados,

y se traficó con ellos desde diversos lugares

de la costa africana.

Este comercio transatlántico existió durante más de 300 años,

e implicó más de 45 000 viajes.

La mayoría de los barcos llegaron, pero muchos no.

A principios del siglo XIX

y, tras haber sido prohibido por muchos países,

el tráfico de esclavos continuaba de forma ilegal.

Es muy posible que mis ancestros acabaran a bordo de 'El Guerrero',

un barco de esclavos... español.

(Música)

'El Guerrero' navegaba hacia Cuba con casi 600 africanos a bordo.

Pasaron por las Bahamas y, apostado allí...

había un buque de la Armada británica el 'Nimble'.

El 'Nimble' interceptaba naves ilegales de esclavos.

Intentó detener a 'El Guerrero', pero este huyó.

Comenzaron a perseguirlo y entraron en un combate armado.

Al final cayó la noche,... y ambos barcos...

perecieron en los arrecifes de Florida, cerca de Cayo Largo.

Así que bajo estas aguas se encuentran las piezas del puzle

que nos ayudará a reconstruir la historia de estos dos naufragios.

Y esto se ha convertido en mi pasión.

He invitado al equipo de DWP para que me ayuden a buscar

'El Guerrero'. -¡Hola, Corey!

Hola, ¿qué tal? ¿Estáis listos para investigar un poco?

-¿Cuál es la historia del 'Guerrero' y por qué piensas que es él?

La historia de 'El Guerrero' es la historia de dos barcos,

'El Guerrero', el barco negrero, y la goleta de la Armada Británica

que lo perseguía. Entraron en combate...

y ambos chocaron contra el arrecife.

El 'Nimble' evitó encallarse y, pudo salir del arrecife...

deshaciéndose del lastre de hierro y de las balas de cañón.

Pero el barco de esclavos, 'El Guerrero',

chocó con el arrecife con tanta fuerza que se hundió.

Cuarenta y uno de los africanos cautivos a bordo murieron.

La tripulación del 'Nimble' dijo que se oían los gritos

a tres kilómetros en el océano.

Su deber era salvar a la gente de 'El Guerrero'.

En vez de eso los habían conducido, por accidente, a su perdición.

Vamos en busca de 'El Guerrero'.

Podría haber todo tipo de objetos específicos de un barco de esclavos.

Os voy a enseñar unas cosas, chicos. -¡Vaya!

Son piezas recuperadas de otros naufragios.

-¿Esto qué es? Un extractor de dientes.

-Recuerdo que en el colegio nos enseñaron que algunos esclavos

protestaban dejando de comer.

-Les quitaban los dientes...

para poder meterles la comida en la boca.

-Solo pensar en eso... ya es espeluznante.

-Puede que a mis ancestros les quitaran los dientes

para obligarlos a comer; porque tenían que estar fuertes

para poder venderlos.

Aquí tenemos... el verdadero artefacto revelador,

la esencia del comercio de esclavos:

un conjunto de grilletes.

Estaban diseñados para tenerlos apresados de dos en dos

-¿Por las muñecas? Por las muñecas y, generalmente,

por los tobillos. Se pasaba esta «u» por el tobillo de alguien,

se ponía esta otra «u» por el de otra persona

y, entonces ambas permanecían unidas.

-Encadenaban juntas a dos personas porque así era más fácil...

evitar que salieran corriendo. Eso es.

Si estás engrilletado a otra persona no puedes nadar,

no puedes correr, no te puedes mover. Era horrible.

-A ver, sé... cómo me siento al sostener algo así,

pero es... es una sensación diferente,

es difícil de explicar. -Tener esto en la mano...

afecta de forma diferente.

-Supongo que se me notará en la cara. Claro, es lógico.

No se puede negar la crueldad que hubo cuando se miran estas cosas

y se sabe... lo que hicieron.

(Música)

Esta ceremonia de iniciación de la que me habláis,

¿qué significa en realidad? Para ti en concreto...

es la reintegración en la sociedad Benga.

Tus ancestros fueron capturados en esta zona

y tú has estado separado de tu pueblo Benga durante 250 años.

Tu vuelta y verte identificado a ti mismo como un Benga con el ADN,

ha sido... una sorpresa para la comunidad Benga,

porque de todos los millones de africanos que partieron de aquí,

tener a una persona... en Estados Unidos

que se identifique como benga es algo maravilloso.

Bueno, para integrarte en la sociedad benga,

necesitas adquirir ciertos materiales.

Uno es una antorcha indígena, bitwa.

Un matamoscas, "ehaha", un bastón y un paño blanco.

Vale. Tengo que comprar eso, ¿no? Sí, eso es.

Vale. De acuerdo.

Primero vamos a la tienda de telas. ¿Para qué es el paño?

El paño blanco es para comunicarse con los ancestros;

es el color de los ancestros por los huesos blancos.

Y también es el color del esperma.

El blanco. Vale. Eso no es difícil de entender.

Ya lo voy pillando. Sí. Y son las generaciones futuras;

porque para procrear, el esperma y el óvulo se unen.

Y las olas blancas. Para el benga tradicional,

la tierra de los vivos y la de los muertos

están separadas por un gran río.

Cuando rompen las olas blancas, en la tradición Benga,

es alguno de los ancestros que cruza el gran río,

desde la tierra de los muertos a la de los vivos.

¿El paño blanco tiene que tener un tamaño concreto?

Tiene que envolverte el cuerpo. Envolver el cuerpo.

¿Un blanco normal o un blanco especial?

Blanco normal, normal, como... ¿Cómo de normal?

Un blanco puro, porque vas a unirte a tus ancestros.

-¿Les gustan? Esta sería mi elección, pero...

Sí. ...hemos venido a por otra cosa.

Unos cuatro metros. -Voy a mostrarles este.

Con esta... Con esta estarás perfecto A mí me parece bien.

¿Sabe cuánto es solo con mirarlo? No tiene que medir nada;

simplemente empieza a cortar.

Lleva haciéndolo mucho tiempo. ¡Sí, me lo creo! Pónmelo.

¡Qué guay! -Muy guapo.

¡Muy guay! ¡Très bien! En benga se dice «bwamo».

Mi tía se ha dado cuenta de que andas como un benga

porque al andar por la arena tienes una forma de caminar parecida.

Ha dicho: «es el típico hombre benga al andar por la arena»,

y eso es bueno. ¿Ha dicho eso?

Sí, sí. Vale.

Pues qué bien. Lo que aprendemos sobre nosotros mismos.

¿Qué más necesito? Un matamoscas,

una antorcha y un bastón.

En esta tienda deberían tenerlo todo. Hacen instrumentos

y son escultores, artesanos de verdad.

Son expertos en ceremonias tradicionales

en las que los vivos y los ancestros se unen.

¡Vale, bien! Aquí debería encontrar lo que busco.

Hola. Hola.

Venimos a comprar cosas para la ceremonia

de la comunidad Benga.

-Según la tradición, esto aleja las energías negativas.

¿Eso lo necesito? Sí, es el ehaha, el matamoscas.

-Tiene una gran importancia simbólica Gracias.

Akeba. -Yanana.

Yanana. Vale.

¿Y esa es la antorcha? -Esto es una antorcha.

Él va a realizar una pequeña ceremonia aquí.

-Simboliza la luz, para que tu proyecto no falle...

y vaya como la seda. Me ha bendecido

Eso es. -Como vuelves desde lejos,

desde el extranjero, y eres una persona con estatus,

tenemos derecho a dispersar esta luz sobre ti.

Gracias. Qué bonito. -Bueno, muchas gracias.

Bien, ya tengo un matamoscas y una antorcha. ¿Qué más necesito?

Un bastón, ¿no? -Los tenéis en la tienda.

Sí. Los he visto ahí fuera.

No... me han conmovido.

Pero... cuando he entrado aquí y me he sentado a veros tocar...

-Tengo que decirte que no lo has cogido por casualidad,

porque se hizo para una persona importante

con un gran propósito; y tiene de peculiar

que cada vez que hemos intentado retocarlo o modificarlo,

nunca nos deja, se queda así. Ha permanecido así desde el principio

Me encanta tal y como es.

Y cuando entraste, ¡bum!, ahí estaba. Estaba esperándome.

Claro que sí.

Me encanta. Noto el parentesco.

(Canta)

Al escuchar la música,

no podía evitar pensar en los millones de africanos

que perecieron en los barcos de esclavos

y, en toda la cultura que también se hundió con ellos.

Lo que perdimos en el mar... lleva siglos olvidado.

(Música)

Tenemos ganas de ir en busca del barco de esclavos hundido

llamado 'El Guerrero'.

-Se nos une Kramer Wimberley, un buzo experto.

-¿Te vienes con nosotros? Sí. Os he echado de menos.

-Corey nos informa sobre su plan. Creo que...

para poder encontrar 'El Guerrero', vamos a tener que buscar pruebas...

del 'Nimble'. Básicamente, el Nimble dejó un rastro

(Música)

Se habían topado con el arrecife... y, tenían que aligerar su carga.

Pudieron liberarse al tirar el lastre de hierro

y las balas de cañón.

Echaron el ancla, pero se les partió la línea de anclaje.

A la deriva volvieron al arrecife y tiraron más balas de cañón,

más lastre, más peso... y un cañón pequeño.

-Entonces vamos a buscar cosas que tiró el 'Nimble'.

Exacto. Estas son nuestras pistas.

La más importante registrada en los documentos históricos

es la posición del 'Nimble' la mañana siguiente

a que el barco encallara en el arrecife.

El navío fue remolcado a zona segura, donde el capitán escribió coordenadas

Y sabemos dónde ocurrió eso, aquí mismo.

-Entonces sabemos que el 'Nimble' estuvo anclado aquí después,

pero no dónde chocó con el arrecife, ¿no?

Sí, eso es. Lo que tenemos que hacer es considerar cosas

como el viento y las condiciones atmosféricas de ese momento,

y en qué dirección navegaban los barcos al golpearse.

Cuando se estudian todas las prueba históricas

queda bastante claro que el accidente de los barcos fue o aquí,

en el área A, o en el área B o en el área C.

Si podemos encontrar pruebas del 'Nimble' en estas áreas,

creo que eso nos ayudará a localizar con exactitud

la posición de 'El Guerrero' y, de los africanos cautivos

que perecieron allí. -Hoy estas áreas están separadas.

-Tenemos el parque y el santuario. Sí. Kramer, tú puedes ir al área A,

al punto que está más al norte, en el Parque Nacional Biscayne,

y explorar allí con los chicos del equipo de Cayo Vizcaíno;

y el resto iremos a las áreas B y C a echar un vistazo,

para ver qué hay allí. -Vale, perfecto.

-Entramos en el agua ahora. Descanso al mediodía. Cambio.

Para alguien inexperto, un naufragio puede parecer solo

un arrecife de coral. En estos naufragios hay elementos

que buscamos nosotros, los arqueólogos,

para poder datar los barcos hundidos e identificar su nacionalidad,

su tamaño, quién los fabricó, para qué se usaban...

-Cualquier artefacto que encontremos con diseño británico

podría ser del 'Nimble'. Y los de diseño español

del barco de esclavos, 'El Guerrero'.

(Música)

Si la tripulación del 'Nimble' tiró por la borda

algún objeto grande y metálico en esta zona,

nuestro detector debería encontrarlo.

(Música)

Parece que hemos encontrado algo... grande.

(Música)

El ministro de Medioambiente de Gabón, Lee White,

me lleva al Parque Nacional de Loango.

Un lugar que, según él, tiene que ver con mis ancestros

y, donde la selva tropical llega hasta la misma orilla del océano.

(Música)

¿Qué porcentaje de Gabón es selva tropical?

Gabón es un 88 %... selva. ¡Vaya!

Es el segundo país con más superficie arbolada del mundo

¡Allá vamos!

Si estuvieses en Asia o en Sudamérica,

seguramente tendrías que volar una hora para ver una selva así.

¡Vaya! Sí.

Gabón tiene el 10 % de la selva tropical africana,

pero tenemos más del 60 % de los elefantes de selva,

lo que demuestra lo bien preservado que está.

Se calcula que hay unos 10 000 elefantes en esta zona;

así que es uno de los reductos más importantes de toda África

para los elefantes. ¡Qué maravilla!

¡Elefantes! Hay elefantes por este lado.

Son agresivos. Si nos acercamos intentarán embestir al helicóptero.

Actualmente, tenemos a los «ecoguardias».

Son guardas forestales entrenados para patrullar la selva

y luchar contra los furtivos. ¿Literalmente?

Literalmente. Suele haber tiroteos como una vez al mes.

¡Vaya! ¿Y qué buscan? Marfil.

Como en la época de los esclavos, la gente venía aquí

a buscar esclavos, marfil y ébano. Sigue siendo lo mismo.

El marfil de elefante vale 2000 dólares el kilo en el mercado negro.

¡Este es el río Ogooué, a donde va a parar toda el agua de Gabón!

Muchos esclavos eran conducidos a pie desde el interior

y otros eran transportados en canoa por este río.

Este precioso parque, ahora protegido,

esconde historias horribles. Lee dice que hay una zona

donde se puede demostrar que fueron confinados

cerca de un millón de esclavos africanos

antes de enviarlos al otro lado del Atlántico.

Este valle se llama el Valle de los Esclavos.

Aquí traían a los esclavos y había un gran asentamiento donde...

¿Aquí había un asentamiento?

Nuestros arqueólogos acaban de encontrar

restos de las cadenas y los grilletes que les ponían.

(Música)

Lee ha decidido aterrizar aquí,

y luego ha dicho que iremos hacia la boca del río

en busca de una prueba que demuestra la magnitud que tenía

el comercio de esclavos.

(Música)

Bueno... ¿qué te parece? ¡Vaya!

Bienvenido al Parque nacional de Loango.

Bienvenido al Parque nacional de Loango. ¿El océano está por allí?

O sea, el final del camino para quienes hubieran andado

o remado río abajo hasta aquí, ¿no? Tardaban tres meses en llegar.

¿Tres meses andando o...? Cargando con un colmillo de 40 kilos

o con un buen trozo de ébano. Luego los encadenaban en un barco.

Sí. Vaya.

Hace 200 o 250 años, ¿cómo se llamaba esta zona?

Esto era el reino de Loango

y, para finales del XVIII era responsable de casi la mitad

de todo el transporte de esclavos del oeste de África.

Las rutas de comercio llegaban desde aquí hasta muy al interior

para explotar las riquezas de la selva

y, sobre todo y por desgracia, a hombres, mujeres y niños africanos.

No solemos traer a los turistas por aquí.

Esta es la aldea de Ntchorongove.

Sí, yo también iba descalzo por calles así.

Me recuerda a cuando era niño, en Georgia,

cuando pasaba el rato caminando así por calles de tierra.

Había cabañas en la zona donde vivía, así que...

me resulta muy familiar.

Cuando he visto los tendederos me han llamado mucho la atención.

Cuando he visto la ropa tendida he pensado: «Tío, esto es familiar».

Era como... como un trocito de mi infancia.

No me ha resultado ajeno.

Sí, me es familiar. Me conmueve.

(Música)

Nos dirigimos a Iguela.

Es un lago enorme de más de 220 km2 lleno de muchas islitas.

En esta región se hizo embarcar a más de un millón de esclavos

para llevarlos directamente a América.

Este es el río de los Esclavos.

Estamos en un lago donde podemos imaginar

cientos de barcos que llevan esclavos desde las tierras del interior.

Nos dirigimos a unas islas

donde encontraremos restos de comida de estas poblaciones.

La mayoría de los esclavos fueron a Brasil.

Pero, según los registros históricos,

el primer esclavo conocido de Gabón fue a Carolina del Sur en 1720.

¿En serio? Pudo ir en el mismo barco que mis ancestros.

(Llora el cocodrilo)

Hay un elefante ahí mismo. ¿Dónde?

¿Aquello no es un elefante? ¿Allí? Sí, es un elefante.

¡Qué maravilla! Parece que está solo.

Debe de ser un macho solitario.

(Barrita)

En cuanto a la cantidad de marfil que se transportaba por este río...

¿cuántos elefantes se perdieron en la época?

Seguramente, cientos de miles de elefantes.

Toda la cosa de Gabón y del Congo,

prácticamente se había vaciado de elefantes para cuando terminó todo

Para cuando se acabó.

Y también se redujo tremendamente la población humana.

Eran una mercancía más. Los trasladaban río abajo

hasta la costa, donde los vendían. Los encadenaban y enviaban.

Sí. Hasta aquí bajaban cientos de barcos de esclavos.

-Los llevaban a islas vecinas donde no había nada que comer.

-La única comida disponible eran las ostras de aquí.

Así que literalmente, hay millones de ostras

que han elevado en cuatro metros el nivel de estas islas.

Entonces, lo que parece tierra son, en realidad,

millones y millones de conchas de ostras apiladas en montones.

Era la única comida que los cautivos tenían para comer

cuando estaban aquí. -Eso es.

-Su última comida antes de que les subieran a un barco

que zarparía hasta Brasil. Es una ribera de ostras.

Están muy afiladas.

Hasta que vino Richard, nadie veía esto

como un vestigio del comercio de esclavos.

Ves esto y piensas: «¿cuánta gente?». Hay hectáreas.

¿Cuánto espacio cubre? Son unas mil hectáreas.

¿Mil hectáreas? Vale, eso es... una burrada.

De ostras... Ostras hasta aquí.

...hasta esta altura. Fueron miles y miles

y miles de personas.

Aquí es donde verían por primera vez los grandes barcos, ¿no?

¿Justo por aquí? Sí. Se veían los barcos en el mar.

Para los que eran traídos desde el interior,

esta sería la primera vez que veían el mar.

Debía de ser aterrador.

El primer lugar donde veían los enormes barcos

esperando a llenarse de gente.

Una vez más, vemos la contradictoria realidad del comercio de esclavos.

Me refiero a que este lugar es precioso, pero... al mirarlo,

te das cuenta de que era una verdadera puerta al infierno

para la gente que lo veía por última vez.

Sí, hoy es un paraíso tropical, pero hace 200 años

era un infierno terrenal.

Desde aquí, la siguiente parada podía ser Brasil,

Cuba, Estados Unidos...

o el fondo del mar.

(Música)

Vamos a bucear en busca de lo que, según Corey,

tiró por la borda la tripulación del navío británico 'Nimble',

que perseguía al barco negrero español 'El Guerrero'.

Así que vamos a buscar cañones, balas de cañón, anclas...

Cosas que pudiera haber en un navío de la Armada Británica del siglo XIX.

-Como esta es un área protegida,

no está permitido recuperar nada del fondo.

Pero, con imágenes de alta resolución

Corey puede obtener imágenes en 3D en el laboratorio

para que podamos estudiarlas tranquilamente.

Mirad eso. ¿Qué os parece?

¡Vaya! Esto... es un gran bloque... de lastre de hierro.

Mide unos 90 centímetros.

Las imágenes en 3D nos permitirán trabajar

con un nivel de detalle increíble. Esto es un lastre.

Se utilizaba en la parte baja del barco para que esta pesara

y, que cuando las velas se llenaran de viento, la nave no volcara.

Encaja perfectamente con lo que el 'Nimble'

tiró por la borda.

Pero todos los barcos llevan lastres,

así que no podemos asegurar que esto sea del 'Nimble'.

Vamos a tener que seguir buscando una aguja en un pajar de 200 años.

(Música)

El detector de metales ha encontrado algo en esta área.

Solo hay una forma de averiguar qué es:

dragarlo.

El agua que entra en el tubo va a tanta velocidad

que crea succión; es el equivalente a una aspiradora gigante.

(Música)

Al principio no sabía qué era,

pero según seguíamos trabajando se iba haciendo cada vez más grande.

Y... yo sabía que eso iba a ser algo bueno.

-Es un arma. -Un hallazgo emocionante.

Es una carronada: un cañón pequeño utilizado por los británicos.

-Aquí se ve... cómo se estrecha.

-Esto se llama «brocal» y, se puede concretar su fecha.

-No tenían esto en las carronadas de antes de 1815.

-Así que esta arma en concreto data de entre 1815 y 1830.

-Es solo una pieza de un puzle; pero es una pieza muy buena.

Esta carronada tiene unos 200 años y, encaja con la época del 'Nimble'.

Yo creo que vamos por buen camino en la búsqueda de 'El Guerrero'.

(Música)

El pueblo Benga de Gabón me ha llamado

«hijo perdido que regresa». Y, según la costumbre,

como parte de mi proceso de reacogida en la tribu,

tengo que reunirme con los ancianos de los clanes.

Un placer saludarle. Encantado.

Los líderes que representan a los 23 clanes Benga.

(Cánticos)

Y luego, con el hombre a cargo de todo.

Hoy,... me reúno con el rey benga.

(Cánticos)

"Dile a nuestro hermano que hay mucha alegría y felicidad en este día".

Hay mucha alegría y felicidad ahora. Para recibirle.

Tengo lleno el corazón. Su corazón está lleno.

(Habla en su idioma)

(Cantan)

Sabemos que el 'Nimble'...

tiró por la borda un cañón pequeño, llamado carronada,

para aligerar su carga cuando ya había chocado

con uno de los arrecifes. -Al descubrimiento del lastre

se añade la carronada que Kramer y Joshua han hallado

a menos de tres kilómetros. Solo hay que acumular pruebas.

-¡Madre mía, eso es el ancla!

-La verdad es que destaca muchísimo entre la hierba de tortuga.

Se ve que el ancla está integrada en el suelo.

Un brazo está completamente enterrado y el otro está fuera.

La estaban utilizando de forma activa cuando la perdieron.

No se puede asegurar con certeza que sea precisamente

el ancla del 'Nimble', pero sí puedo afirmar algo:

el tamaño coincide con el del ancla que habría llevado el 'Nimble',

tiene el diseño correcto para la época

y está justo en la localización exacta.

-¡Madre mía! -¡Vaya!

Alucinante, ¿verdad? El 'Nimble perdió'... dos anclas.

Una coincide a la perfección con esta.

Creo que esta ancla puede añadirse como prueba importante

al conjunto de pruebas del 'Nimble' y 'El Guerrero'.

Coincide a la perfección con las pruebas que tenemos.

Es un gran hallazgo. Una maravilla haberla encontrado.

El ancla, junto con el lastre y la carronada,

es una muestra de que las pruebas se van acumulando.

Todo apunta a la peligrosa dirección que el 'Nimble 'tomó en alta mar

al perseguir a 'El Guerrero'.

-El cuaderno de bitácora del 'Nimble' indica que la tripulación

tiró lastres de hierro y balas de cañón.

Son... cosas bastante específicas.

Y creo que... si podemos ver ese tipo de material,

vamos por buen camino. Mirad, aquí hay...

un clavo de cobre.

-Es un buen hallazgo, pero no es lo que buscamos.

¡Vaya!

¡Sí, mirad esto! Es un poco difícil de ver

con todo lo que ha crecido encima, pero lo que tenemos aquí...

son dos balas de cañón. Se puede ver una por aquí...

y otra aquí. Se han fusionado entre sí

y, parecen un arrecife en miniatura. -¡Anda!

-Mirad eso. Ahora las empezamos a encontrar por todos lados.

-¡Vaya!

Otra bala de cañón de hierro en el arrecife.

(Música)

Es alucinante. Hay cosas por todos lados.

Esto cuadra con la historia según la cual el 'Nimble'

tiró por la borda un montón de balas de cañón.

Cuando combinamos todas estas balas de cañón con el lastre de hierro,

cuadra perfectamente con los registros históricos.

-¡Hay muchísimas balas de cañón y, son enormes!

-Habremos visto 12 como mínimo.

¡Una inmersión productiva!

-¡Dios!, si este es el sitio real del 'Nimble'

y 'El Guerrero' está en algún lugar por aquí cerca, entonces...

creo que podemos encontrarlo.

(Música)

(Sonidos de la selva)

En las lindes de la aldea sagrada donde se entrona a los reyes,

hay selvas donde el pueblo Benga

cree que habitan espíritus ancestrales.

(Música)

El rey me ha invitado a presenciar una ceremonia

que es sumamente importante en su tradición oral.

Dura la mayor parte del día,

porque los miembros de la tribu recrean toda la historia

de la migración de los Benga,

desde sus principios en el Sáhara...

hasta las batallas tribales en las densas selvas del interior.

Y finalmente, la victoriosa llegada a la costa atlántica.

(Habla en su idioma)

(Cantan)

Así es como los Benga transmiten la historia

a las nuevas generaciones. Y también a mí,...

el «hijo perdido que regresa».

(Cantan)

Esta es la rica cultura que les fue arrebatada a mis ancestros

cuando los esclavistas europeos los arrancaron

de estas selvas costeras.

A muchos esto les afectaría emocionalmente,

pero yo lo asimilo de otra forma; me siento aceptado

como miembro de un grupo de personas a las que les gusta la fiesta;

o un grupo de guerreros, que saben salir adelante.

Así que ahora mismo me considero parte de una tribu de supervivientes

(Cantan)

Hemos empezado bien.

Vamos por buen camino al intentar encontrar el rastro

de los objetos del 'Nimble'. Nuestros esfuerzos dan resultado.

Creo que hoy vamos a encontrar cosas de 'El Guerrero'.

La carronada que podría ser del 'Nimble' la encontramos aquí.

El lastre abandonado y las balas de cañón, aquí.

Y descubrimos el ancla aquí. Estamos uniendo los puntos.

Parecen los puntos clave en los que el 'Nimble'

chocó con el arrecife al perseguir al barco de esclavos español.

Si es así, podríamos estar ahora mismo encima de 'El Guerrero'.

Buscamos cualquier prueba concluyente que relacione este lugar

con el lugar donde perecieron los 41 esclavos.

Bucear en este lugar nos acerca a la realidad de la historia.

Nos acerca a aquellos que fueron asesinados aquí,

que fueron capturados y torturados aquí.

A las 41 personas que murieron aquí.

(Música)

Un lastre de piedra. Un único lastre de piedra.

Es solo una piedra que se ponía en la parte de abajo del barco

para que este pesara más. -A mí me parece una piedra,

una piedra a secas. -Aquí no hay piedras grandes como esa

Efectivamente. Por aquí, en los Cayos, todo es caliza.

Así que si hay una piedra que no sea caliza,

es que procede de otro lugar. Y si está bajo el agua,

posiblemente se haya traído en un barco.

Estas piedras no cuadran con este entorno natural.

(Música)

-Los mapas de ubicación de Corey pueden haber dado en el clavo.

-Veo algo.

Esto parece algún tipo de puntal o soporte de hierro.

Parece del periodo que nos interesa.

Puede que se usaran estos soportes de hierro

para reforzar la estructura del casco de barcos como 'El Guerrero'.

-¡Ah, el soporte del que hablabas! Un soporte triangular.

Sin duda era parte del barco y, se utilizaba para reforzar algo.

Si muevo la imagen,... se ve perfectamente la forma que tiene,

y cómo está incrustado en un hueco del fondo.

Y al lado, otra pieza de hierro.

Una barra que mantenía unida una parte del barco.

-Cada vez es más evidente que estamos sobre una zona de escombros.

-Y entonces... ahí estaba, la prueba definitiva.

Esta es una pieza muy interesante.

Es un tipo de bala de cañón que estaba diseñada

para que fuera girando, destrozara el aparejo y matara a la gente.

Esta pieza de hierro de forma extraña con esas dos cabezas planas

es una palanqueta. -¿Usada por españoles?

Parece española, sí. Encaja con la época

y con la nacionalidad de 'El Guerrero', y aquí la tenemos.

Esto es justo lo que esperaríamos encontrar en un barco de esclavos

como 'El Guerrero'.

(Música)

Las pruebas están ahí.

Parece que el naufragio sin duda fue en esta área.

Es hermoso y triste a partes iguales estar aquí entre todo esto,

entre los restos.

Estoy... totalmente convencido de que hemos encontrado...

los restos de 'El Guerrero'.

-Esto es un cementerio.

-Cualquiera que bucee junto a los restos

de un naufragio como este tiene que entender

que habrá una historia y vidas y muertes relacionadas con ello.

Es... una experiencia bastante sombría.

Da voz a personas que ya no la tienen;

y ese era el verdadero objetivo de toda esta experiencia.

-Te hace pensar.

(Música)

Siglos después de que mis ancestros fueran vendidos como esclavos,

me he reunido con su tribu.

Lo considero una victoria y, no solo mía,

sino de todos aquellos que nunca pudieron volver.

(Cantan)

Desde el primer día, los Benga me han recibido

con los brazos abiertos, pero hoy...

lo están haciendo oficial.

En una ceremonia de iniciación tradicional

con siglos de antigüedad, los ancianos de la tribu

me reintegran en la sociedad Benga.

(Cantan)

Era un hijo perdido que regresó y quería conectar con ellos;

y ellos notaban que era lo que yo deseaba.

(Cantan)

He puesto como un eslabón en una cadena que se había roto.

La he reparado.

Soy parte de esto. De aquí es de donde vengo.

Estos son mis orígenes.

Dado que ya compartimos ADN benga,

tiene sentido que los líderes de los clanes me digan

que soplarme aire en las manos simboliza el «aliento de la vida»

que anima mi nuevo cuerpo benga.

(Cantan)

Son bendiciones poderosas.

(Habla en su idioma)

Es el líder del clan Agungu de Mpongwe.

(Cantan)

Y ahora es cuando los artículos rituales sagrados que he reunido

entran en escena.

(Habla en su idioma)

(Cantan)

(Habla en su idioma)